[シャトルロックジャパン株式会社]

~認知拡大・売上促進を目的に TikTok動画投稿キャンペーンを実施~



シャトルロックジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:金光 展意、以下、シャトルロックジャパン)は、株式会社ドミノ・ピザ ジャパン(本社:東京都品川区、代表取締役:ジョシュア・キリムニック、CEO:マーティン・スティーンクス、以下、ドミノ・ピザ)のキャンペーンにて、TikTokキャンペーンツール「Shuttlerock BBF for TikTok」を活用いただいていることをお知らせします。





■TikTokインスタントウィンツール「Shuttlerock BBF for TikTok」について>>

https://www.shuttlerock.co.jp/service/tiktok-instantwin/



キャンペーン実施の背景





ドミノ・ピザは、夏の新シリーズ商品「夏のサクサクサマー(https://www.dominos.jp/topics/230718_summer )」の認知を高めるために、TikTokでの動画投稿キャンペーンを実施しています。



シャトルロックジャパンのTikTokインスタントウィンキャンペーンツール導入背景





ユーザー認知が獲得しやすいTikTokで、ユーザーの参加意欲を促進することができるインスタントウィンキャンペーンが実施できるため、「Shuttlerock BBF for TikTok」を導入いただきました。



「ピザ無料クーポンが当たる!# ドミノのサクサクチャレンジ」キャンペーンについて





ドミノ・ピザの夏の新シリーズ商品「夏のサクサクサマーのいずれか」を食べたり楽しんだりしてTIkTok の動画を投稿。自由なカメラワークで #ドミノのサクサクチャレンジ をつけて投稿するだけで抽選で100 名様にピザ1枚無料クーポンが当たる!

期間:2023年8/21(月)-8/27(日)

賞品:お好きなピザ1 枚無料クーポン × 100 名様(有効期限2023年9月30日)

応募方法:

1. TikTokアカウント@dominos_jp をフォロー

2. #ドミノのサクサクチャレンジ をつけて、夏のサクサクサマー関連商品を食べてる動画を投稿

3. プロフィールのURLから抽選ページへ

4. その場で結果がわかる



TikTokキャンペーンツール「Shuttlerock BBF for TikTok」について





「Shuttlerock BBF for TikTok」はTikTokを使ったインスタントウィンキャンペーンを実施できるキャンペーンツールです。情報拡散、認知拡大を目的とした施策におすすめです。



Shuttlerock BBF for TikTokの資料はこちら>>

https://www.shuttlerock.co.jp/tiktok-bbf-download/



【ドミノ・ピザについて】

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、ピザデリバリー用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなど革新を続け、日本の宅配ピザ業界で売上・店舗数No.1として業界を牽引しています。2021年12月8日には全47都道府県への出店を達成、2022年3月22日には900店舗を突破しました。私たちが目指してきたのは、いつでもどこでもピザを囲むひとときを、もっと幸せにすること。そして、味も素材もとことんこだわって、とびきりおいしい1枚を真心こめてつくっています。



<ドミノ・ピザ公式SNS>

X(旧Twitter):https://twitter.com/dominos_JP

Instagram:https://www.instagram.com/dominos_jp/

Facebook:https://www.facebook.com/DominosJapan



【シャトルロックジャパンについて】

シャトルロックジャパンはShuttlerock Limitedの日本法人として、SNSに関わるサービスを幅広く提供しています。ニュージーランド本社を中心に日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど9カ国で事業展開しているグローバル企業です。

Twitter、TikTok、Instagramなどの各種SNSを活用したマーケティング活動の支援・キャンペーン事務局代行から、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービスまで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。

所在地: 東京都新宿区市谷田町二丁目6番4号 エアマンズビル市ヶ谷 6階

代表者: 代表取締役 金光 展意

事業内容: デジタルマーケティングを支援するソーシャルテクノロジーの開発および、モバイル向け動画制作サービス



Webサイト:https://www.shuttlerock.co.jp/

公式X(旧Twitter)アカウント:https://twitter.com/shuttlerockjp

公式Instagramアカウント:https://www.instagram.com/shuttlerock_japan/

公式Facebookページ:https://www.facebook.com/shuttlerockjapan

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCGbc1tplRMq4cxgDh4h1l-Q/



■シャトルロックジャパンの主なサービス

Twitterインスタントウィンツール

https://www.shuttlerock.co.jp/service/bbf/

TikTok即時抽選型キャンペーンツール

https://www.shuttlerock.co.jp/service/tiktok-instantwin/

Twitterマイレージキャンペーンツール

https://www.shuttlerock.co.jp/service/twitter-mileage/

Twitterレシートキャンペーンツール

https://www.shuttlerock.co.jp/service/twitter-receipt/

LINE WEBインスタントウィンキャンペーンツール

https://www.shuttlerock.co.jp/service/line-instantwin/

キャンペーン事務局代行

https://www.shuttlerock.co.jp/campaign/

アカウント運用

https://www.shuttlerock.co.jp/service/account/

スマートフォン向け動画制作

https://www.shuttlerock.co.jp/creative/shuttlerock-studio/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/24-14:46)