好評を受け、シンクシンク企業向けサービスを試験的にスタート









ワンダーファイ株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役:川島 慶、以下 ワンダーファイ)は、スポーツ・アウトドア用品を販売する株式会社アルペン(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:水野 敦之、以下 アルペン)とコラボレーションし、2022年3月に大型タッチパネルで頭とカラダを使って楽しむ「Alpen meets Think!Think!(アルペンミーツシンクシンク)」の提供を全国10店舗からスタートしました。2022年12月に導入店舗を拡大し29店舗でお楽しみ頂いておりましたが、わずか3ヶ月でさらに10店舗拡大が決定。2023年3月初旬より全国39店舗にて、シンクシンクが提供する特別コンテンツがお楽しみいただけるようになりました。









遊んで学べる体験提供で、保護者の満足度向上に貢献





特別コンテンツのベースとなっているのは、思考力を育てる上で土台となる5分野(空間認知・平面認知・試行錯誤・論理・数的処理)を、網羅的に楽しみながら学べる知育アプリ「シンクシンク」です。ユーザー数は2023年3月時点で250万人を突破し、言語の壁を超え世界150か国の子どもたちに愛されています。





お買い物時、保護者の方からお子様への「ちょっと待っててね」を解消するだけではなく、頭とカラダを使ってお子さまの「考える力」を刺激する体験を提供できるという点で評価を頂き、更なる導入店舗拡大に至りました。お子さまがわくわく楽しんでいる間に、保護者の方は安心してお買い物を楽しむことができます。



【アルペン担当者様の声】



















シンクシンク企業向けサービスの提供を試験的にスタート



今回の「Alpen meets Think!Think!」導入店舗拡大を受け、ワンダーファイは子連れ層を顧客とする企業の潜在的なニーズに応えるべく、企業向けにカスタマイズした「エンタープライズ版シンクシンク」のサービス提供を試験的にスタートさせることを決定しました。

これまでのエンドユーザー向けサービスの開発で培った知見を活かし、「シンクシンクがあるなら、あのお店に行こう!」と保護者やお子様に感じて頂けるサービスにしていきます。



ご興味を持って頂いた企業様は、ぜひ下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。

【お問い合わせフォーム】https://think.wonderfy.inc/contact/





思考力が育つ知育アプリ「シンクシンク」について









シンクシンクは、パズルや迷路、図形などを用いた、思考力を楽しく身につけるための知育アプリです。問題は、空間認識・平面認識・試行錯誤・論理・数的処理の5分野から構成されており、算数オリンピックなどの問題を手掛ける、数学のプロフェッショナルチームによって開発されました。120種類20,000問の良質な問題で、やる気が続き、自然と考える力が伸びていくように設計されています。

ユーザーは250万人を突破、Googleによるアプリアワードの受賞、キッズデザイン賞の受賞など、高い評価をいただいています。

また、カンボジアにて、同国政府の全面協力のもと、国際協力機構(JICA)、慶應義塾大学中室牧子研究室と行った実証実験を実施。シンクシンクが学力・IQに有意な効果があることが確認されています。(*1)(*2)



<これまでの受賞歴>

・Google Play Awards 2017 「Best App for Kids」部門ファイナリスト (*3)

・Google Play Awards 2019「Best Social Impact」部門ファイナリスト (*4)

・Google Best of 2017

・日本e-Learning大賞 EdTech特別賞

・第13回キッズデザイン賞



シンクシンク 公式HP:https://think.wonderfy.inc/





株式会社アルペンについて



創業 : 1972年7月

資本金 : 151億円

業績 : 売上高2,332億円、経常利益89億円(2022年6月期)

事業内容 :

・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営

ウェブサイト:https://store.alpen-group.jp/corporate/





ワンダーファイ株式会社について









ワンダーファイは、世界中の子どもから「知的なわくわく」を引き出すための教材やコンテンツを開発・運営する会社です。STEAM教育の新しい通信教材「ワンダーボックス」 や、150ヶ国250万人の子どもが楽しむ思考力が育つアプリ「シンクシンク」を運営しています。国際的な算数大会の問題などを多数製作・監修している、STEAM/STEM教材・思考力教材のパイオニアです。



2018年11月には、世界最大の教育ベンチャーのコンペ「Global EdTech Startup Awards (GESA)」の日本予選にて最優秀賞を受賞(*5)。また、SXSW EDUなど、世界的な教育フォーラムに日本代表として出展、登壇などを行なってきた実績があります。



2020年2月、STEAM教育領域の新しい教育プログラム「ワンダーボックス」を発表しました(*6)。

2022年12月14日に、社名をワンダーラボから「ワンダーファイ株式会社」に変更しました(*7)。



参考情報



HugKum「知りたい!Googleが認めた話題の知育アプリ「シンクシンク(Think!Think!)」で育まれる知的ワクワクとは?」

JICA 「子どもたちに質の高い学びの機会を カンボジア」

TBSの番組「スマホで参加!生放送で思考力バトル ザ HIRAMEKI」にワンダーファイが全問題を提供

テレ朝news「デジタル×アナログ “考える力”高める次世代教育」

XD 「子どもは何に目を輝かせる? 知育アプリ『シンクシンク』生みの親が語る、世界に届く学習体験」

東洋経済education「勉強好きな子どもに共通「知的好奇心」、どうすれば伸ばせるか?」

お問い合わせ・ご質問・取材のお申し込み

ワンダーファイ株式会社 広報担当: 池田・長畑

メールアドレス: pr@wonderfy.inc



