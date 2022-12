[グルメイノベーション株式会社]

総合大賞は「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」の「スタ満ソバ」



グルメイノベーション株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:井上 琢磨)は、当社が運営する国内最大級のラーメン通販サイト「宅麺.com」(https://www.takumen.com/)の年間売上ランキング「第12回 お取り寄せラーメン オブ・ザ・イヤー」の結果を本日発表いたしました。

特設サイトURL:https://www.takumen.com/st/lp/12th_award









「お取り寄せラーメン オブ・ザ・イヤー」とは、「宅麺.com」が販売する350種類以上のお取り寄せラーメンの中から、毎年1年間で最も売れた商品を部門別のランキング形式で発表するアワードです。第12回目を迎えた今回は、2021年11月1日~2022年10月31日までの出荷データを基に、大賞6商品、部門賞36商品、新人賞12商品(部門賞との重複を含む)を決定・発表し、2022年12月13日に東京・赤坂ガーデンシティにて、昨年に続き2回目となる授賞式を開催いたしました。

なお、授賞式では、日本全国の有名ラーメン店店主3,462人に調査した本当においしいラーメン店ランキング「JAPAN BEST RAMEN AWARDS 2022」も合わせて発表いたしました。授賞式の模様、および「JAPAN BEST RAMEN AWARDS 2022」の結果は以下からご確認いただけます。



〈宅麺アワード授賞式 イベントレポート〉https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000002430.html

〈JAPAN BEST RAMEN AWARDS〉https://www.takumen.com/st/lp/japan-best-ramen-awards-2022







「第12回 お取り寄せラーメン オブ・ザ・イヤー」受賞商品



〈総合大賞〉

スタ満ソバ|元祖スタミナ満点らーめん すず鬼(東京都三鷹市)







数々の人気ラーメン店の立ち上げやプロデュースに携わってきた鈴木信介氏が2019年にオープンした「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」の看板メニュー。一度食べたら忘れられない中毒性はラーメン業界に衝撃を与え、“スタ満”という新たなジャンルが誕生した。ゴロゴロと入った角切り豚肉をはじめとした具材のボリュームと背徳感のある味わいが人気を集め、初の総合大賞に。

販売ページ:https://www.takumen.com/products/1272



〈新人大賞〉

小ラーメン|豚星。(神奈川県川崎市)







2022年2月より「宅麺.com」で販売を開始。店頭入口は常に半分シャッターが閉まっていて看板もないにも関わらず、早朝のモーニング営業からこの一杯を求めて行列ができるラーメン。キリッと醤油が立った豚骨スープにもっちりとした自家製極太麺がベストマッチ。麺は1人前で300gものボリュームを誇り、自宅では家族と一緒に分けて食べるという人も多い。

販売ページ:https://www.takumen.com/products/1463



〈ラーメン大賞〉

中華そば|荻窪中華そば 春木屋(東京都杉並区)







70年以上の間、東京・荻窪で数々の人に愛されてきたノスタルジックな中華そば。創業以来、味の幹は変えずに、お客さんには気づかれないほどのマイナーチェンジを続けている。「変わらないために変わり続ける」を体現してきた老舗の伝統と誇りが詰まったコク深い一杯をご自宅で。

販売ページ:https://www.takumen.com/products/1419



〈つけ麺大賞〉

大盛つけ満|元祖スタミナ満点らーめん すず鬼(東京都三鷹市)







“大盛”の名に恥じぬ「宅麺.com」No.1の麺量400gを誇るボリューム満点なつけ麺。「スタ満ソバ」のジャンクで中毒性の高い味わいはそのままに少し酸味の加わったスープは、麺量を忘れさせるほどに食欲を増進させる。お好みで刻みニンニクやすりおろし生姜を加えることで、店の味をより厳密に再現することが可能。

販売ページ:https://www.takumen.com/products/1482



〈まぜそば大賞〉

濃厚煮干しまぜそば|scLabo(千葉県千葉市)







昨年に続き、2年連続でまぜそば大賞に輝いた一杯。上質な煮干しを厳選して使用し、その旨味だけを抽出したタレが濃厚な味わいと品のある余韻を演出。店主の池田将太郎氏は、フランス留学中にミシュラン星付き店を含む数店舗を渡り歩いた経験を持つフレンチ出身シェフ。そんな店主が作るセンス抜群のまぜそばは、「宅麺.com」で今なお高い人気を誇る。

販売ページ:https://www.takumen.com/products/1353



〈インスパイア大賞〉

らーめん|ちばから(千葉県市原市)







今回の大賞商品の中では最も古くから「宅麺.com」で販売しているラーメン。「絶対に人の真似をしない」という先代店主の故長谷川誠一氏が生み出したオリジナリティ溢れる二郎インスパイア系ラーメンで、大量の豚骨や豚肉、野菜の旨みが溶け出した粘度の高い乳化スープにファンが多数。現在は先代店主の妻・利恵氏が女将として営業し、行列を生み出し続けている。

販売ページ:https://www.takumen.com/products/165





[ラーメン部門]

【醤油】

1位 らぁ麺(醤油)|中華蕎麦 とみ田(千葉県松戸市)

2位 特製ワンタン麺(白) |八雲(東京都目黒区)

3位 こく醤油|鶏こく中華 すず喜(東京都三鷹市)



【塩】

1位 こく塩|鶏こく中華 すず喜(東京都三鷹市)

2位 中華そば 塩|中華そば処 琴平荘(山形県鶴岡市)

3位 会津山塩らぁ麺|会津らぁ麺 うえんで(福島県会津若松市)



【味噌】

1位 味噌らーめん|大島(東京都江戸川区)

2位 味噌ラーメン|味噌麺処 花道庵(東京都中野区)

3位 味噌らーめん|麺や琥張玖 KOHAKU(北海道札幌市)



【豚骨】

1位 とんこつラーメン|無鉄砲(京都府木津川市)

2位 ラーメン(替玉つき)|博多だるま(福岡県福岡市)

3位 桂花ラーメン|桂花ラーメン(東京都渋谷区)



【魚介系】

1位 肉そば|自家製麺 伊藤(東京都北区)

2位 すごい煮干ラーメン|すごい煮干ラーメン凪 新宿ゴールデン街店本館(東京都新宿区)

3位 闇中華|中華ソバ伊吹(東京都板橋区)



【鶏白湯】

1位 鶏白湯Soba|銀座 篝(東京都中央区)

2位 純鶏そば|特級鶏蕎麦 龍介(茨城県土浦市)

3位 濃厚福島鶏白湯|麺処 若武者(福島県二本松市)



【家系】

1位 濃厚豚骨醤油ラーメン(TOKYO-X)|中華蕎麦 とみ田(千葉県松戸市)

2位 ラーメン|神田ラーメンわいず(東京都千代田区)

3位 家系MAX(アジコメアブラオオメカタメノリ多め)|吉祥寺武蔵家(東京都武蔵野市)



【その他】

1位 勝浦タンタン麺|ビンギリ(東京都杉並区)

2位 汁あり担担麺|雲林坊(東京都千代田区)

3位 伝説のww担々麺(神豚付き)|ちばから(千葉県市原市)





[つけ麺部門]

1位 濃厚魚介つけ麺|麺屋一燈(東京都葛飾区)

2位 濃厚豚骨つけ麺|無鉄砲 つけ麺無心(奈良県奈良市)

3位 つけめん|頑者(埼玉県川越市)





[まぜそば部門]

1位 台湾まぜそば|麺屋 こころ(東京都大田区)

2位 汁なし担々麺|自家製麺 ほうきぼし(東京都北区)

3位 油そば|荻窪中華そば 春木屋(東京都杉並区)





[二郎インスパイア部門]

【ラーメン】

1位 ラーメン(アブラトッピング付)|ラーメンもみじ屋(東京都杉並区)

2位 手綱スペシャル|手打 焔(栃木県那須塩原市)

3位 らーめん(豚2枚)|麺屋 桐龍(埼玉県川口市)



【汁なし】

1位 まぜそば|ハイマウント(栃木県小山市)

2位 ラーメン汁なしver(味付き脂付き)|俺の生きる道 白山店(東京都文京区)

3位 ジャンクなまぜそば|手打 焔(栃木県那須塩原市)





[新人賞]

【醤油】こく醤油|鶏こく中華 すず喜(東京都三鷹市)

【塩】地鶏団子と塩らー麺|鉢ノ葦葉(三重県四日市市)

【味噌】味噌らーめん|大島(東京都江戸川区)

【豚骨】ラーメン(ネギだれ付き)|新ラーメンショップ狭山本部(埼玉県狭山市)

【鶏白湯】肉そば|自家製麺 伊藤(東京都北区)

【魚介系】鶏塩そば|ひかり食堂(愛媛県四国中央市)

【家系】ラーメン濱野家(宅麺ver)|濱野家(千葉県市原市)

【その他】勝浦タンタン麺|ビンギリ(東京都杉並区)

【つけ麺】秋葉原本店濃厚昆布水の淡麗つけ|麺処ほん田(東京都千代田区)

【まぜそば】油そば|荻窪中華そば 春木屋(東京都杉並区)

【二郎インスパイアラーメン】辛味噌手綱|手打 焔(栃木県那須塩原市)

【二郎インスパイア汁なし】ジャンクなまぜそば|手打 焔(栃木県那須塩原市)







