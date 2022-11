[株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)]

終演後には 本人によるフォトカードお渡し会という嬉しい特典も!



Netflixの世界的大ヒットドラマ「今、 私たちの学校は…」で一躍話題となり、ネクストブレイク俳優として注目を浴びる若手俳優ロモンの、自身初となる来日ファンミ―ティング『LOMON's Special Day in Japan』が1月13日(金)に開催決定!本日よりKstyle先行チケット抽選受付がスタート。







株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX、 本社:東京都品川区、 代表取締役社長:孫一亨)と俳優ロモンの所属事務所、株式会社BIGSMILE ENTERTAINMENT(本社:韓国ソウル、 代表取締役社長:キム・デソン)は、Netflixの世界的大ヒットドラマ「今、 私たちの学校は…」で一躍話題となり、ネクストブレイク俳優として注目を浴びる若手俳優ロモンの、自身初となる来日ファンミ―ティング『LOMON’s Special Day in Japan』を、来る1月13日(金)に開催、本日よりKstyle先行チケット抽選受付がスタートしました。



ロモンは、今年1月にNetflixで公開され、世界29か国で1位を獲得したNetflixオリジナルドラマの大ヒット作「今、 私たちの学校は」でクラスイチの人気者でカリスマ的存在のイ・スヒョク役を演じ、すらっとした高身長に甘いマスクを兼ね備えた正統派イケメンとして一躍話題を呼びました。

また、昨日11月9日よりDisney+にて独占配信がスタートしたドラマ「代理リベンジ」では、 大人気WEBドラマ「A-TEEN」で主演を務めた、 シン・イェウンと主演を務め、学校から疎外された人たちの復讐を代行するスホン役を演じています。 本作は、いま韓国でも大活躍中の、人気と実力を兼ね備えた注目若手俳優たちが集結したハイティーン復讐スリラー作品で、2022年下半期の期待作として注目を集めています。



そんなロモンが待望の初来日!自身初となるファンミーティング『LOMON’s Special Day in Japan』の開催が決定し、本日よりKstyle先行チケット抽選受付が本日からスタートしました!

終演後には、ロモン本人による公演限定フォトカードお渡し会という嬉しい特典も。



是非、この機会にロモンと素敵な思い出を作りましょう!



▶︎Kstyle特別チケット先行 https://news.kstyle.com/article.ksn?articleNo=2205259

▶ロモン日本公式Twitter https://twitter.com/LOMON_JP



●『LOMON’s Special Day in Japan』詳細●

開催日時:2023年1月13日(金)【昼公演】15:00開演 【夜公演】 19:00開演

会場:カルッツかわさき

チケット価格:全席指定 11,000円(税込)

チケット販売:Kstyle特別チケット先行受付にて11月12日(土)12:00~発売中!

12月中旬より一般発売開始

主催 IMX / BIGSMILE ENTERTAINMENT



