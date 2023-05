[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

余剰在庫回収を通じた循環型経済で、産業界のグローバルリーダーを目指す



SHEIN Group(https://www.sheingroup.com/)が展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、全米上位500社がその総収入に基づきランキングされる“フォーチュン500”の企業に、サプライチェーンの余剰在庫問題の解決に特化したソフトウェア『Materia MX』を提供する、グローバル循環型経済テクノロジー企業「Queen of Raw」とパートナーシップを締結し、産業界の余剰在庫を救済するリーディングカンパニーを目指すことを発表しました。







産業界だけでなく、私たちの生活に関連する全ての業界で環境問題が深刻化する中、企業が長期的に成長するためには、経営において環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)のESGの観点が必要だという考え方が世界的に広まっています。



Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域(※2022年3月時点)でサービスを提供するグローバルファッションブランドSHEINは、ESGの考えに基づき、衣類の循環維持、廃棄物の削減、衣類廃棄物の影響を受けた地域の環境改善・修復の支援を行ってきました。



この度、余剰在庫を救済するリーディングカンパニーとなるため、循環型経済テクノロジーのグローバル企業Queen of Rawとパートナーシップを締結いたしました。 サプライチェーンの余剰在庫問題の解決に特化したQueen of Raw独自のソフトウェア「『Materia MX』を活用し、他のブランドの余剰在庫を再利用することで、新たな繊維資源の消費を回避し、繊維廃棄物の軽減を目指します。さらに、新たな原材料の使用を削減するために、循環性を活用する代替ビジネスモデルも確立する予定です。



今回のパートナーシップは、SHEINが新たに策定したサステナビリティ・ロードマップ「evoluSHEIN」に寄与するものであり、「公平なエンパワーメント」「集団的なレジリエンス」「無駄のないイノベーション」という3つの重要な柱で構成されています。



SHEINは、今後も余剰在庫問題をはじめとする現代のファッション業界が直面している重大な社会的・環境的課題の解決に最前線で取り組んでまいります。



『Materia MX』を活用した余剰在庫素材の再利用







今回のパートナーシップでは、Queen of Rawの独自のソフトウェアである『Materia MX』を活用し、余剰在庫を埋立地での廃棄ではなく、環境問題など考慮し、積極的に整理したいと考えるブランドや小売業者から素材を調達することができます。また、SHEINのサプライチェーンのフローを自動化することで、SHEINの調達要件と『Materia MX』の在庫基準の両方を満たす”未使用素材”を発見することができます。これらの素材は、SHEINのデザイナーに提供され、SHEINで販売される製品に組み込まれていきます。さらに、『Materia MX』のプラットフォームにより、データを追跡・報告することも可能となります。



Queen of Raw | コメント





「我々は、サプライチェーンを変革する旅において、世界有数の小売業者をサポートできることを楽しみにしています。ファッション業界におけるSHEINの影響力は、余剰在庫や廃棄物の流れに関する環境影響を測定・報告するグローバルリーダーである当社の立場と合致しています。当社の技術は、SHEINが他のブランドから仕入れた新品のまま倉庫に眠っている廃棄予定の布をオンデマンドビジネスモデルに取り込み、将来の在庫購入を最適化することを可能にします。その結果、透明性を高めながら、気候や水への影響を軽減することができます。」



SHEINサステナビリティ担当ディレクター ケイトリン・ワトソン | コメント





「Queen of Rawとの提携は、製品のデザインから始まる、より循環型システムへの移行をサポートするものです。SHEINのビジネスモデルはオンデマンドで製品を作ることなので、ファッション業界にとって財務上およびサステナビリティ上の最大の課題の一つである余剰生地負債を蓄積することはありません。私たちは、現在高品質の余剰素材を購入する態勢を整えております。これにより、我々の製品の環境負荷を低減し、他の企業のための循環型ソリューションとなることをサポートします。」



SHEINによる「循環型繊維経済の実現」





2050年までに完全な循環型繊維経済を実現するためには、World Circular Textile Dayのコミットメントに沿って、より強く、より効率的な循環型経済の構築に積極的に参加することが必要です。

ファッション業界における排出量の削減は、廃棄物を最小限に抑えるだけでなく、在庫の素材を使用することで廃棄物という概念を完全になくすことを意味します。自社の繊維廃棄物の測定と削減を継続するとともに、他業界のリーダーと協力し、循環型繊維経済の実現を目指します。



「Queen of Raw」のご紹介







廃棄物を循環させながら収益化するマーケットプレイスからスタートし、ソリューションを構築。現在、独自の余剰在庫管理ソフトウェア『Materia MX』は、”フォーチュン500 社”を強化しており、世界中の企業が収益性が高く実用的な方法で循環業務の管理ができるようサポートし、10億ガロン以上の水の節約にも成功。



Behind the SHEIN~「SHEIN」の秘密~







URL:https://www.youtube.com/watch?v=C7Z0MLJZhWE



「SHEIN」は驚きの価格と品質で最新トレンドアイテムをワンストップで世界中に届けるファッションブランドです。「Behind the SHEIN」では、ファッションブランド「SHEIN」の秘密を紹介しております。



デザインチームは世界トップクラスのファッションの専門家を集めた精鋭チームで構成されています。ランウェイはもちろん、ストリートトレンドやSNSに至るまで多岐にわたってトレンドをリサーチし、世界中の「SHEIN」デザイナーと連携して最新のトレンドアイテムをデザインしています。



デザイン画は、「SHEIN」が提携する製造工場に送られ、最先端のロボットテクノロジーにより、短期間での製造を実現しています。完成後、アイテムは世界各地のスタジオですべて自社内のディレクションにて撮影され、その後すぐにアップロードします。そして注文商品はロジスティクスチームが全自動化され自社の仕分け倉庫から、最速のスピードででお客様のもとへ安全にお届けしております。本動画ではその一連の様子を知っていただくことができます。



※動画内に登場する社員・オフィス・工場は、全て実際のものです。



「SHEIN」のご紹介





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。レディースアパレル商品、メンズ、キッズ、ペット用品など高品質な商品を幅広いジャンルで、お手頃な価格で提供しています。

「SHEIN」は、グローバルブランドとして環境保全における課題解決のきっかけを作ることができると考えており、「大量生産・大量廃棄」と言われるファッション業界の環境問題解決の先行者になっています。EC販売中心となるため、リアルタイムに各商品の販売状況をモニタリングし、「コストを抑えた多様な商品の少量生産 」と「追加生産時の生産量・タイミングの最適化」を実現しました。商品必要の分だけ最適なタイミングで再生産し、アパレル業界の平均余剰在庫水準の25%~40%に対し1桁まで引き下げることに成功しました。







【会社概要】

会 社 名:SHEIN Group

U R L :https://jp.shein.com/

コーポレートサイトURL:https://www.sheingroup.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント:https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL:https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



