[資生堂ジャパン株式会社]

お二人が迷い、悩み、選ぶホリデーギフトに大注目!



ハッピースキンに導く、バイオコンパチブルな成分のみでつくったスキンケア製品を展開する「ドランク エレファント」。ドランク エレファントでは、肌が求める成分でお手入れすることこそ、肌を大事にする方法だと信じていま

す。







この度、12/7(木)20:30頃より、超特急のカイ、タカシのお二人をお迎えした、ホリデー特別LIVE配信を実施いたします。当日は、2023年11月1日(水)~2024年1月16日(火)の期間限定で開催中のポップアップストア「ほめられ ドランク フェス in 伊勢丹新宿店」の華やかな空間から、超特急のメンバー一人ひとりに向けたホリデーギフトをお二人がセレクト。ステージでもプライベートでも仲がよく、お互いのことを深く知る関係性だからこそ選べるギフト、一人ひとりの性格や好み、お肌状態に合わせてお二人が選ぶアイテムは必見です。ぜひご視聴下さい。



ドランク エレファントのホリデーコレクションのテーマ”Safari”を表現した会場で、お二人と一緒にホリデーシーズンを味わいながら、ぜひ最後までギフト選びをコメントやいいねでサポートしませんか。



メンバー想いの二人が選ぶホリデーギフトとは一体!? お見逃しなく!





2023年12月7日(木)20:30~

カイ



【プロフィール】

超特急のメインダンサー

車両番号 2号車、イメージカラーは青

韓国カルチャー好きで、数々のバラエティ番組に出演。

プロデュースブランド「KEEN AND INTENSE」を立ち上げるほどのファッション好き。



タカシ



【プロフィール】

超特急のバックボーカル

車両番号 7号車、イメージカラーは純白

大阪府出身。バラエティに富んだ超特急の楽曲を何種もの声色で歌い、ボーカリストとして日々成長中。



【配信Instagramアカウント】

超特急アカウント:

@bullettrain8(https://www.instagram.com/bullettrain8/reels/)



ポップアップイベント情報







イベント名:ほめられ ドランク フェス in 伊勢丹新宿店

期間:2023年11月1日(水)~2024年1月16日(火)

営業時間:10時~20時

場所: 伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品/プロモーション

※イベントに関わる情報は予告なく変更となる可能性がございます。

特設ページ:https://bit.ly/drunkholiday



ドランク エレファントについて

米国発のスキンケアブランド「ドランク エレファント」。肌が喜ぶバイオコンパチブルな成分選びにこだわり、スキンケア・ヘア・ボディ製品を展開しています。創設者であるティファニー・マスターソンの経験に基づき、シリコーンや界面活性剤(SLS)等、肌に刺激を与えうる6種の原料は全製品にて使用せず、天然か合成かに関わらず “肌に効果があるかどうか”を基準に成分えらびを行います。



ドランク エレファント製品のみでお手入れをしていただく、つまり #ドランクブレイク (お肌のブレイク)を取ることで、お肌は水分・油分バランスが整ったハッピースキンに導かれると信じています。セラムやクリーム、オイル等、異なるアイテムを手のひらで混ぜて1STEPの新感覚スキンケア方法 #手のひらスムージー でご使用頂くことで、効果を実感しながら時短ケアもお楽しみいただけます。



ドランク エレファント オフィシャルサイト: drunkelephant.jp/

日本公式Twitter(X): twitter.com/drunkelephantjp



