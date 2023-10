[imperfect株式会社]

コーヒー栽培における社会課題の解決を目指すimperfect。かしゆかをアンバサダーに迎え、サブスクリプション・サービスの本格展開の開始をお知らせします。かしゆかが作った期間限定ブレンドも取り扱い。



世界の食と農を取り巻く社会課題の解決を目指すimperfect(インパーフェクト)株式会社(所在地:東京都千代田区、代表者:佐伯美紗子)は、2023年10月23日(月)より、 Perfume(パフューム)のかしゆかをアンバサダーに迎え、 コーヒーのサブスクリプション・サービスの本格展開を開始致します。コーヒーのトッププロ達が集結し、コーヒー豆の栽培から焙煎までこだわって作ったコーヒーを月替わりでご自宅に届け。

また本格展開を記念し、アンバサダーかしゆかが作った「期間限定ブレンド」2種がラインナップに加わります。







imperfectが「味」にも「サステナビリティ」にもこだわったコーヒー





imperfectは「あなたの『おいしい』を、だれかの『うれしい』に。」を掲げ、お客様に 商品をおいしく召し上がっていただくことが、その原材料を生産している農家の方々の 労働・生活環境の改善や生産に関わる環境保全につながり、社会全体のよろこびが実現 することを目指しています。

そんなimperfectでは、以下のこだわりをもってコーヒーをお届けしています。



1.コーヒー豆の持続可能な生産

コーヒー豆を生産する世界中の農園で、コーヒーの持続可能な生産を目指し、農家の生活・労働環境の改善や環境保全に向けた取組みをサポート



2.世界中のコーヒー農園とのネットワークを活かした最高等級グレード豆の調達

世界各国数百以上の農園に、50年以上足を運び続けてきたプロ達から受け継ぐ、世界中の良質な農園とのネットワークとコーヒーへの審美眼を活かし、最高等級グレードの豆を調達



3.プロが集結した商品づくり

こだわって調達した豆の良さを引き出すために、生豆の品質チェック、カッピングによる味わいの確認から焙煎まで、 商品づくりに携わるスタッフ・パートナーは、それぞれの工程の第一人者や受賞歴者、有資格者ばかり



サブスクリプション・サービスの概要





今般imperfectが本格展開を開始するのは、imperfectこだわりのブレンドコーヒーと、 厳選してお届けするシングルオリジンコーヒーが、月替わりで毎月ご自宅に届くサブスクリプション・サービス。

ご自宅での飲み方にあわせて、豆のまま、挽き豆、ドリップバッグの中からお選びいただけます。



【申込URL】

●豆のまま・挽き豆 https://x.gd/2ps0f

●ドリップバッグ https://x.gd/UQR6K





期間限定でお届けする「かしゆか特別ブレンド」





本格展開を記念し、かしゆかが作り上げた特別ブレンド2種類が月替わりラインナップに加わります。

かしゆかが10種類を超えるコーヒーをテイスティングし、ブレンドを繰り返して、配合を決定。飲んでいただきたいシーンなどを想像しながら、魅力の異なる2種類を作り上げました。商品の味わいやイメージにあわせたブレンドのネーミングもご本人考案です。



本日2023年10月23日(月)から2024年1月22日(月)の3か月間、かしゆか特別ブレンドも届くサブスクリプションコースをお選びいただけますので、この機会にぜひお試しください。特別ブレンドのお届け時には、かしゆかからのメッセージカードも一緒にお送りいたします。

※ブレンド名や味わい、メッセージカードは、お手元に届いてからのお楽しみ。

※特別ブレンドのお届けタイミングなどはお申込みURLよりご確認お願いします。





(imperfectでオリジナルブレンドを検討している様子。)



imperfectがコーヒー産地でサポートするサステナビリティ活動





imperfectが取り扱うコーヒー豆は、おいしさや品質にこだわりを持って厳選しているだけではなく、コーヒー産業に従事する農家の方々の労働環境やそのご家族も含めた生活環境の改善、及び自然環境の保全等に取り組みながら生産された豆を使用。





(ザンビアの農園写真)



例えば、コーヒーの生産大国であるブラジルでは、女性の活躍推進を目指す活動をサポートしています。ブラジルのコーヒー産業にも多くの女性が従事していますが、女性の就労時間は男性と比較して長いにもかかわらず収入が低いと言われており、活躍を目指す女性が産業の中心的存在になる為のサポートが必要です。そこでimperfectでは、女性が主体で経営するコーヒー農園をサポートする「カフェ・デラス」プロジェクトと共同で、女性たちの学びの機会をサポートし、専門的な技術の習得を通じて、就労や活躍機会が増加することで収入等待遇面での改善を目指しています。

【活動の様子はこちらからご覧いただけます】https://youtu.be/p-r_9dVoMjA



かしゆかプロフィール









3人組音楽ユニットPerfumeのメンバー。2023年6月にはスペインの音楽フェス「Primavera Sound 2023 Barcelona」に出演やロンドンでの単独公演「Perfume LIVE 2023 ”CODE OF PERFUME”」を開催。また、初の大規模衣装展「Perfume Costume Museum」が兵庫県立美術館にて11月まで開催中。「P.T.A.」発足15周年を記念したファンクラブツアーを9月~11月まで開催中!



Perfume Official Site:https://www.perfume-web.jp

Instagram:kashiyuka.prfm_p000003













The world is imperfect, so do well by doing good.

世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む



imperfectは、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分で 出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good.」活動に、お客様に楽しくご参加いただく機会をご提供しております。



会社概要

名称:imperfect株式会社

設立:2019年3月18日

代表者:代表取締役社長 佐伯美紗子

所在地:〒100-8086 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

事業内容:飲料・食品・酒類の製造販売/日用雑貨・衣類の製造販売/飲食店の経営/飲料・食品・日用雑貨・衣類の輸出入

URL:https://www.imperfect-dowell.com/





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-10:16)