[株式会社Phoenixx]

2周年を記念した各種施策も!!



HYDEのソロ活動20周年を記念したスマートフォン向けゲーム『HYDE RUN』と、楽天グループ株式会社とのコラボレーション企画実施が決定!ゲーム内衣装/アイテムやオリジナル NFT アイテム、スペシャルコラボグッズの販売など盛りだくさん!







株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、現在配信中のHYDEのソロ活動20周年を記念したスマートフォン向けゲーム『HYDE RUN』と、楽天グループ株式会社とのコラボレーション企画実施が決定いたしましたことをお知らせいたします。





『HYDE RUN』は、HYDEのライヴ等で登場したNEO TOKYOの世界を、簡単なスワイプ操作で駆け抜ける、誰もが楽しめるパルクールラン・アクションゲームです。まもなく配信開始から2周年をむかえます。

今回は「楽天グループ」とのスペシャルコラボレーションとして、ゲーム内で使える衣装やアイテムの販売、「RakutenNFT」にて『HYDE RUN』オリジナル NFT アイテムの販売や、「楽天ブックス」にてスペシャルコラボグッズの販売をするなど、各種施策を予定しております。詳細については後日発表いたしますので、楽しみにお待ち下さい!



パルクールラン・アクション『HYDE RUN』 App StoreとGoogle Playにて、大好評配信中!





App Store: https://apps.apple.com/jp/app/hyde-run/id1561576635

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.phoenixx.hyderun



「HYDE LIVE 2023 Presented by Rakuten NFT」概要





開催日時:2023年9月9日(土)15:30開場・17:06開演/2023年9月10日(日)15:30開場・17:06開演

会場:幕張メッセ 幕張イベントホール

主催:株式会社ディスクガレージ

企画:株式会社VAMPROSE

制作:株式会社SMCエンタテインメント

特別協賛:「Rakuten NFT」



「楽天ブックス」公演コラボグッズオンライン販売概要





販売概要:『HYDE RUN』とコラボしたオリジナルグッズおよび協賛公演限定グッズを販売

販売予定日:2023年8月(予定)

※各種グッズは公演当日の会場販売も予定しています。



「HYDE」「HYDE RUN」の「Rakuten NFT」ショップ概要





概要:「HYDE」およびスマートフォン向けゲーム『HYDE RUN』をテーマとするNFTショップを「Rakuten NFT」に開設

ショップ開設予定日: 2023年7月下旬(予定)





・HYDE関連のNFTショップ

ショップ名:HYDE

URL:https://hyde.nft.rakuten.co.jp/





・『HYDE RUN』関連のNFTショップ

ショップ名:Phoenixx

URL:https://phoenixx.nft.rakuten.co.jp/

※販売サイトはオープン後に開通予定です。



HYDE LIVE 2023特設サイト





URL: https://hydelive2023.hyde.com





「HYDE」Official HP





URL: https://www.hyde.com/





「HYDE」Official SNS





Official Twitter: https://twitter.com/HydeOfficial_

Official Instagram: https://www.instagram.com/hydeofficial/

Official Facebook: https://www.facebook.com/HYDEOfficialENG/

Official YouTube: https://www.youtube.com/c/HYDEOfficial/





『HYDE RUN』概要











株式会社VAMPROSE

公式サイト: http://www.vamprose.com/



株式会社Phoenixx

公式サイト: https://phoenixx.ne.jp/

Twitter: https://twitter.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7GFEi5fF9-mfLIqnyzRMDw

―――

Creators - Centric



クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-19:16)