[株式会社10ANTZ]

ドラマ&舞台出演の日向坂46佐々木美玲「ゲームでも『ぴーすおぶけーき』中村氏を楽しんでください!」



株式会社10ANTZ(本社:東京都渋谷区 代表取締役:高澤真)が企画・運営するスマートフォン向けゲームアプリ「ひなこい」 にて、日向坂46佐々木美玲が出演する日本テレビにて放送中のドラマ『ぴーすおぶけーき』とのコラボレーション企画を12月9日より期間限定で開始したことをお知らせいたします。







基俊介(IMPACTors/ジャニーズJr.)、佐々木美玲、落合モトキが出演する『ぴーすおぶけーき』は毎週火曜深夜25:29~日本テレビにて好評放送中の青春コメディドラマ。ドラマ版は全8話となり、12月13日(火)深夜の放送で最終回を迎えますが、1月20日より舞台版が天王洲 銀河劇場で上演される他、ドラマ版はBlu-ray&DVDも4月28日の発売が決定、静岡第一テレビで年始一挙放送が決定するなど大きな盛り上がりを見せております。



今回「ひなこい」では、本ドラマのメインキャスト中村直役で日向坂46メンバーの佐々木美玲が出演していることから、ドラマ完結を記念としてコラボレーション企画が実施することになりました。

本コラボでは、アプリ内デジタルカードである“ひな写”に、佐々木美玲が演じる中村直の★4カード(レアカード)が期間限定で4枚登場。







本日12月9日より2023年1月30日まで3枚のコラボカードが手に入る期間限定ガチャの販売を開始すると共に、アプリにログインするだけで中村直(佐々木美玲)の“ひな写”が1枚無償でもらえるログインボーナスキャンペーンも実施いたします。

カードは進化するごとに絵柄が変わり、様々な中村直(佐々木美玲)を楽しむことが可能です。

本作に登場する中村直は、ハリウッドセレブを夢見る、文学部を目指して絶賛四浪中だが明るく陽気でポジティブなキャラクターです。まもなく最終話を迎えるドラマや、1月に行われる舞台と合わせて、ぜひ「ひなこい」でも『ぴーすおぶけーき』の世界をお楽しみください。



「ぴーすおぶけーき」著作表記:(C)NTV/AXON

「ひなこい」著作表記:(C)Seed&Flower LLC/Y&N Brothers Inc. (C)10ANTZ Inc.

※上記の画像使用の際は「ぴーすおぶけーき」(C)表記をご記載ください



■中村直 役 佐々木美玲 コメント:

ドラマ『ぴーすおぶけーき』の完結を記念して「ひなこい」で中村氏のカードが期間限定で登場します!

中村氏は私と似ていると言われるのでコラボ企画の実現は私も嬉しいです!

ドラマが最終回で寂しいとお悩みの方は「ひなこい」でも『ぴーすおぶけーき』を楽しんでいただきたいです!



ぴーすおぶけーき』コラボレーション企画概要:

ログインするだけで、日向坂46・佐々木美玲が演じる中村氏の★4デジタルカードがもらえるログインボーナスキャンペーンとともに、全3種類手に入る限定ガチャ販売を行なっております。



「ぴーすおぶけーき」コラボ記念ログインボーナス

開催期間:12/9 5:00 ~ 12/21 4:59

「ぴーすおぶけーき」コラボ記念ガチャ

開催期間:12/9 15:00 ~ 1/30 22:59



■ドラマ「ぴーすおぶけーき」概要:

地方の新興住宅地・虹見ヶ丘団地群に暮らす、歳も性格も性別もバラバラな下田くん、中村氏、上原先輩。

出会ってから20年、憩いの場で顔を合わせる度に他愛もない話で盛り上がる、ユルユルな幼馴染み。

とにかく退屈で、いつだって刺激を求めている彼らが、ベンチに腰掛けてため息をつく住人の姿に目を留める。

「あの、何か悩みですか?よかったら相談乗りますよ、はい」

こうして3人のおせっかいなお悩み相談が始まるが、

予測不能な彼らの発言によって、

いつしか話は斜め上へと脱線していき……。



日本テレビ 10月25日より毎週火曜 深夜25時29分~25時59分(関東ローカル)

タイトル:「ぴーすおぶけーき」 全8話

出演:基俊介、佐々木美玲、落合モトキ / 酒井敏也 ほか

番組公式HP:https://www.ntv.co.jp/poc/

番組公式Twitter:@poc_ntv

番組公式Instagram:@poc_ntv

番組公式TikTok:@poc_ntv

上原先輩TikTok:@uehara_poc



佐々木美玲(日向坂46)

1999年12月17日生まれ。兵庫県出身。

主な出演作品:『声春っ!」(21/日本テレビ)、『賭ケグルイ双」(21/Amazon Prime Video)、『DASADA』(20/日本テレビ)



■舞台「ぴーすおぶけーき」概要:

日程:2023年1月20日(金)~ 1月29日(日)

会場:天王洲 銀河劇場

https://www.ntv.co.jp/poc/articles/3119x839mv2tlrr73bno.html



■「ひなこい」とは:

グループ単独では初となる、日向坂46と全力で恋するスマホゲーム。

のどかな田舎町での爽やかで甘酸っぱい青春恋愛ストーリーには、ここでしか見られない撮りおろしドラマシーンが盛り沢山!

その他、多数の撮りおろし写真、ボイスなどここでしか見られないコンテンツが満載の、日向坂46ファン必見のアプリです。



『ひなこい』

対象OS:iOS/Android

利用料:基本無料/アイテム課金

ひなこい公式サイト:https://hinakoi.jp/

ひなこい公式Twitter:https://twitter.com/hinakoiofficial

ひなこい公式LINE:https://lin.ee/dJbMwQk

ひなこい公式TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSejK24MS/

著作権表記:(C)Seed&Flower LLC/Y&N Brothers Inc. (C)10ANTZ Inc.

配信プラットフォーム:

iOS版 App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1489909693

Android版 Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tenantz.hinakoi

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ず表記の著作権表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※Appleは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

※App Store はApple Inc. のサービスマークです。

※Google Playは、Google LLCの商標です。



