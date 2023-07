[株式会社The Chain Museum]



株式会社The Chain Museum(本社:東京都渋谷区、代表取締役:遠山正道、以下「The Chain Museum」)は、アート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker(アートスティッカー)」が運営するコマーシャルギャラリーにて、2023年9月2日(土)より原ナビィによる個展「暴」を開催いたします。



※出展作品はArtSticker限定で9月9日(土)AM8:00より先着制にて販売受付いたします



原ナビィ 個展「暴」キーヴィジュアル



開催概要







アート・コミュニケーションプラットフォームArtStickerが運営するコマーシャルギャラリー、GALLERY ROOM・A では2023年9月9日(土)よりアーティスト・原ナビィによる個展「暴」を開催いたします。

原は2001年 東京生まれ。現在は東京藝術大学油画に在籍しています。

2021年にはmuni Art Award グランプリを受賞し、個展やグループ展にとどまらず、art stage OSAKAやアートフェア東京2023といった国内のアートフェアにも出展した経歴があります。

「本能・衝動」といった人や動物の根底にあるものを描いています。漫画や曲などからインスピレーションを受けて描くことも多く、最近では「怒(ど)」に興味を持ち、制作をおこなっています。

暴力的で、エロチックなモチーフを、彼女独自のポップで過度にデフォルメされた表現が特徴的で、大胆な色彩表現は毒味を帯びてあり、躍動感のある描写力が印象的です。“人間や動物の本能”を絵画表現で探究し、一度観たらわたしたちの内面の記憶にイメージを植え付けます。



本展展覧会タイトルは「暴」。

原がこれまで題材にしてきた暴力について改めて向き合い、本展では新作の絵画を通じて再定義を試みる展覧会となります。原の観客の感性を揺さぶる、魅惑的な作品をぜひ会場でご覧ください。





原ナビィ 参考作品



原ナビィ 参考作品



展覧会ステートメント







暴

暴力について。私の中で暴力は単純に人を殴るだけではなく、

殴り方などにも個性が表れるように、

各々での暴の意味があります。私の思う暴力を表したのがこの展示「暴」です。





原ナビィ 参考作品



INFORMATION







原ナビィ「暴」



会期:2023年9月9日(土)~10月15日(日)

会場:GALLERY ROOM・A

住所:東京都墨田区本所2-16-5 KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS 1Fストレージ

電話番号:なし

開催時間:08:00~23:00

休館日:会期中無休

観覧料:無料

アクセス:都営浅草線「浅草駅」徒歩8分 「本所吾妻橋駅」徒歩9分、都営大江戸線「蔵前駅」徒歩9分

URL:https://bit.ly/3DyiBfY



作家プロフィール







原ナビィ / Nabi Hara





2001年 東京生まれ。2020年 都立高校卒業2020年 東京藝術大学油画入学



【主な展示歴】

2021年 muni Art Award グランプリ、ビューワー賞受賞

2021年 「KERBEROS」2021年 ブレイク前夜出演

2021年 blank gallery 「氷月ノ獣」

2022年 what cafe 「CROSSROADS」

2022年ブレイク前夜展

2022年art stage OSAKA

2022年GallerySCENA pre OPEN展

2022年「point de depart 現役藝大生13人の出発点」

2022年 個展 「ベリー・グウ」

2023年 3月 アートフェア東京、個展「HYSTERIA」

2023年 5月High voltage



▽Instagram

https://www.instagram.com/nskb___/



会場:GALLERY ROOM・A











KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS 外観 (撮影:MARC AND PORTER)



アートストレージとホテルが融合した、新たな宿泊施設として知られる「KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS」。その1Fの「STORAGE 1」に2021年4月10日から新たにコマーシャルギャラリー『GALLERY ROOM・A』をオープンいたしました。

アートコミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker」が企画・運営を行っています。ギャラリーは建物のエントランスに面した1Fスペースに位置し、宿泊者以外でも見ることができる開かれた場所として展開していきます。ギャラリーでの個展や作品販売だけではなく、ホテル客室での展示企画や、地域性を活かしたワ ークショップや宿泊プログラム、トークイベントなどを通じて、“アート”を多様な解釈の中で経験するための場所とし ていきます。



▼Instagram

https://www.instagram.com/gallery_room_a



<今後の展覧会予定>

川端健太×高山夏希 二人展:2023年6月17日(土)~7月23日(日)

大澤巴瑠 個展 :2023年7月29日(土)~9月3日(日)

原ナビィ 個展:2023年9月9日(土)~10月15日(日)

鈴木一世 個展(supported by AaP/roidworksgallery ):2023年10月21日(土)~11月26日(日)

松浦美桜香 個展:2023年12月2日(土)~2024年1月8日(日)

古川みさき 初個展:2024年1月13日(土)~2月11日(日)

中村桃子 個展:2024年2月17日(土) ~3月10日(日)

中田愛美里 個展:2024年3月16日(土) ~4月14日(日)

廣瀬祥子 個展:2024年4月20日(土) ~5月19日(日)

杉田万智 個展:2024年5月25日(土) ~6月23日(日)

さめほし 個展:2024年6月29日(土) ~7月28日(日)

Lotta 個展:2024年9月07日(土) ~10月06日(日)



ArtSticker(アートスティッカー)について







株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。



また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。



▽ArtSticker Webサイト

≫ http://bit.ly/3ZeK8vS



▽ArtSticker ダウンロードURL

≫ App Store:https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

≫ Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=art.tcm.artsticker



株式会社The Chain Mueum概要







社名 :株式会社 The Chain Museum(読み:ザ・チェーンミュージアム)

所在地 :東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 :代表取締役 遠山 正道



▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

≫ http://bit.ly/3y2cttp



