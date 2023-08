[株式会社grabss]

「THE DROP FESTIVAL 2023 in Japan」が2023年9月30日(土)にみやざき臨海公園多目的芝広場(宮崎市新別府町前浜1400-16)にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて販売中です。







2023年9月30日(土)にみやざき臨海公園多目的芝広場にて、『THE DROP FESTIVAL 2023 in Japan』が開催されます。



「人々の心に響くエンターテインメントで笑顔に!」をテーマに、昨年は3年ぶりに宮崎青島にて開催された本イベント。2023年は、会場を “青島こどものくに” から “みやざき臨海公園” に移行し、海に囲まれた会場でスケールアップ。

「自然×音楽×食×スポーツ」を宮崎にて楽しめる音楽フェス『THE DROP FESTIVAL 2023 in Japan』のチケットは現在TIGETにて発売中です。



■「THE DROP FESTIVAL 2023 in Japan」

●開催概要

開催日:2023年9月30日(土)

会場:みやざき臨海公園多目的芝広場

時間:開場 11:00/開演 12:00



公式ページ:https://thedropfes.jp/



●会場アクセス

みやざき臨海公園多目的芝広場

宮崎市新別府町前浜1400-16



宮崎空港より車で20分



●チケット情報

一般:¥9,900

中高生:¥8,500

小学生:¥1,000



チケット販売ページ:https://tiget.net/events/267980



●出演者

ACIDMAN / 新しい学校のリーダーズ / Awich / GADORO / The BONEZ / Def Tech / Dragon Ash / Blue Vintage / HEY-SMITH / Little Glee Monster ※五十音順



[オープニングアクト]

DJやついいちろう / EXPG STUDIO MIYAZAKI



●主催者/販売者

株式会社GAKUONユニティ・フェイス



■「TIGET (チゲット)」について

TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで15,000組を超える主催者と25万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。

サービス紹介資料 : https://bit.ly/3MQb8ME



【サービス概要】

名称: TIGET (チゲット)

開始日: 2013年11月10日

URL: https://tiget.net



【会社概要】

社名: 株式会社grabss(グラブス)

所在地: 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟6F

代表者: 代表取締役 下平 誠一郎

設立: 2012年10月1日

URL: https://www.grabss.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-16:16)