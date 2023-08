[株式会社ストリートスマート]





株式会社ストリートスマート(所在地:大阪府大阪市北区、代表取締役:松林 大輔)が運営する先生のための総合プラットフォーム「master study(マスタースタディ)」では、会員様限定の参加型イベント「Join The “Meet”」を毎週オンラインで開催しています。



この度、特別ゲストをお迎えしてお送りする『教えて先生!シリーズ』第3弾の開催が決定いたしました!

8月25日(金)に開催する待望の第3弾は、 つくば市ICT教育推進委員を務められ、公立小学校の教務主任としてご自身でも多くのICTを活用した実践をされている内田 卓(うちだ すぐる)先生をゲストにお迎えします。



毎週金曜日18:00~18:30に Google Meet(TM) で開催中の「Join The “Meet”」。『教えて先生!シリーズ』は、特別回として15分拡大バージョン【18:00~18:45】でお送りします!

master study に会員登録をしていただいた方は、どなたでもご参加いただけます。

ぜひお気軽にご参加ください!



今回のゲストをご紹介!





◆ 内田 卓(うちだ すぐる) 先生

・茨城県公立小学校 教務主任

・つくば市ICT教育推進委員

・Google 認定教育者 レベル1・レベル2保持



つくば市ICT教育推進委員を務め、校内では教務主任でありながら理科やプログラミング教育を担当。授業での活用はもちろん、係活動や委員会活動など、幅広いICT活用の実践に取り組んでいる。

GEG Tsukuba・GEG Hitachiに所属し、Google 認定教育者 レベル1・レベル2を始め、ロイロ授業デザイントレーナー、マイクロソフト認定教育イノベーターなど多くの資格を持ち、事例発表やワークショップなどでICT活用や授業実践について発信。共著に『ICT“超かんたん”スキル』(時事通信出版局)がある。



内田先生より、『好奇心が育つ!プログラミング的思考 ~思考整理ツールを使って~』というテーマでお話いただきます!ツールに目が向きがちなプログラミング学習ですが、重要な「プログラミング的思考」の育成にフォーカスを当て、授業の中でどのように取り入れていくのか、子どもたちがどのように取り組むのか、内田先生のご経験や実践内容をご本人よりシェアしていただきます!

「プログラミング教育の進め方が分からず困っている…」「プログラミング教育の実践事例を知りたい!」とお考えの皆様、ぜひこの機会をお見逃しなく!!



もちろん、普段の「Join The “Meet”」同様、参加者の皆様からのご質問も自由にしていただけます。

会の最後には、内田先生から参加者の皆様へ「思考ツールテンプレート」のお土産があるそうです!!

多くの皆様のご参加をお待ちしております!



master study への会員登録で、「Join The “Meet”」にご参加いただけます!

「Join The “Meet”」って何?





毎回、皆様から寄せられた学校のICT活用についての質問やお困りごと、事例共有をテーマに、講師や参加者の皆様でざっくばらんに情報をシェアするコミュニティです。



【「Join The “Meet”」のここがいい!】

ポイント1:全国各地・さまざまな校種の先生と情報交換ができる!

現在3,400名を超える master study の会員様。小学校から大学の先生、教育委員会所属の方など、さまざまな立場の参加者の皆様と、ICT活用についての情報をシェアできます。

他校や他自治体の活用事例を知ることができるチャンスです!



ポイント2: ICT活用に対する不安や悩みも相談できる!

「Join The “Meet”」の進行は、ICT活用と向き合う先生方の味方、”ラビットかわぎし”が務めます。「人に話せるようなICT活用の事例がない…」という方も、全国各地で研修やICT支援を実施している”ラビットかわぎし”や他の参加者からの情報共有で、新たなアイデアが見つかること間違いなしです!



ポイント3::気軽に参加できる!

セミナーなどとは違い、開催の様子は録画・公開されることはありません。だからこそ気軽に、そして安心して質問や相談をすることが可能です。また、カメラOFF・耳だけ参加も大歓迎!ご自身の状況に合わせ、リラックスしてご参加いただけます。



参加者の皆様で悩みを共有したり、一緒に解決方法を考えたり、和気あいあいと楽しい雰囲気で情報交換をしています。



【参加者の皆様の声】

「Join The “Meet”」に参加された方のリアルな声をご紹介!

※参加後にご協力いただいたアンケートより抜粋



「参加してよかった!」のお声を多くいただいています。

「うちの学校ではこんな取り組みをしているよ!」という事例をお持ちの先生も、「ICTを活用したいけれど、何から始めればいいのか…」とお困りの先生も、「Join The “Meet”」でアイデアやお悩みをシェアしませんか?





参加をご希望の方は、いますぐ master study にご登録を!





「Join The “Meet”」へご参加いただくには master study 会員へのご登録が必要です。

【毎週木曜日 16:00まで】の会員登録で、翌日金曜日(16時頃)に参加メールが届きます。

※「Join The “Meet”」は、Freeプラン会員様もご参加いただけます。



※ 「Join The “Meet”」へ参加するための、事前のお申し込みは不要です。

※ Google Meet の録画・アーカイブの配信はございません。

ぜひリアルタイムでご参加ください!



master study とは?

「忙しくて、ICT授業の準備に時間を割けない」

そんな声から生まれた、ICT活用における先生のための総合プラットフォームです。



基本契約プランでは、教科書と連動した教材テンプレートや「できるシリーズ」の書籍データ、端末の運用・管理に関する資料など、390以上の豊富なコンテンツをご用意しています。(Freeプラン:約100コンテンツ)

授業や校務でのさらなるICT活用に、master study をぜひご利用ください。



※Google Meet は、Google LLC の商標です。





株式会社ストリートスマート

2014年に Google トレーニングパートナーとして認定。現在は教育分野と、働き方の変革分野の2つのスペシャライゼーション認定を持つ Google Cloud パートナー企業として、企業・教育機関向けのDXやICT教育の推進・活用支援、ならびにソリューションを提供しています。

各種お申し込み、ご相談はお気軽にお問い合わせください。



【会社概要】

会社名 :株式会社ストリートスマート

代表者 :代表取締役 松林 大輔

所在地 :大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル 3階

設立 :2009年

資本金 :6000万円(資本準備金を含む)

従業員連結 :50名

事業内容 :企業と教育機関のDX推進事業

ホームページ:https://www.street-smart.co.jp/

MASTER EDUCATION :https://master-education.jp/

master study:https://master-education.jp/master_study_trial_entry/



