[株式会社TORIHADA]

インフルエンサーを活用したショートムービーマーケティング事業を行う株式会社TORIHADA(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:若井 映亮)は、9月20日(水)にBytedanceオフィスにて行われる、TikTok for Businessと連携しているAppsFlyerの新しいCreative機能を活用して動画広告キャンペーンを最大活用するアイデアやHow toを紹介するオフラインイベントにゲスト登壇いたします。







TORIHADAは動画クリエイターを支援する企業として、動画クリエイティブ制作で考えるべきことやハックについてお話させていただきます。ビュッフェランチをご用意しておりますので、お食事を楽しみつつ最新のクリエイティブナレッジをお持ち帰りください。



開催日時





2023年9月20日(水)12:30~15:00



開催場所





ByteDanceオフィス

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ26F (イベント受付11F)

渋谷ヒカリエ11Fにイベント専用の受付がございます。参加者パスを受取り、エレベーターで26F会場へご移動ください。また、当日は受付用にお名刺をご持参くださいませ。



対象者





企業の広告キャンペーンの運用責任者

※本イベントは広告主の方向けイベントとなります。対象外の方や共催各社の競合企業の方はお断りする場合がございます。何卒ご了承ください。

※お申し込み多数の場合、お断りする場合もありますので早めにお申し込みください。



お申し込み





こちらから事前にお申し込みください。

http://jpcreative092023.splashthat.com?utm_source=torihada&utm_medium=referral&utm_campaign=jp_ev_creative_092023&afc_source=torihada&afc_medium=referral&afc_campaign=jp_ev_creative_092023



登壇者プロフィール







- ヤン シュンイ氏 / TikTok for Business Japan

Product Solutions and Operations, Product Marketing Manager

2021年入社。アプリ案件を中心に、日本市場におけるTikTok Ads Platformおよび広告プロダクトを拡大するためのマーケティング戦略とオペレーションに従事しております。





- 卯木 研也 / 株式会社TORIHADA 取締役 COO

2013年サムスン電子ジャパン株式会社に入社。事業企画部にて営業戦略の設計などを担当後、株式会社サイバーエージェントに転職。同社アドテク本部にてプロダクトセールス部門のマネージャーを担当。App Annie社に転職後は同社SaaSにおける新規営業を担当。2021年よりTORIHADAに参画。営業統括、事業全体統括を経て2022年10月に取締役 COOに就任。





- 平山 美颯 / 株式会社TORIHADA Planner

佐賀県生まれ。高校卒業後上京し資生堂学園で美容師の国家資格を取得。学生時代には服飾学生とファッションショーを開催したり雑誌のヘアメイクなどで経験を積む。卒業後株式会社SHACHUへ入社。ショートムービーへの可能性を感じて当時映像の制作会社だった株式会社TORIHADAに入社。2019年TikTok事業に参入し、子会社PPP STUDIO株式会社(クリエイター事務所)の立ち上げに携わりTikTokクリエイターのマネジメントを開始する。Bytedance株式会社と連携しTikTokのプランナーとして様々なクライアントを担当(コスメ案件が得意)。2021年1児の母となり育休を経てプランナー職へ復帰する。





- 新井 由美氏 / AppsFlyer Japan株式会社

ヘッドオブカスタマーサクセス

ビッグデータを扱うオランダのOTA企業で新規開拓営業として従事した後、当時のYahoo! Japan Content DiscoveryエンジンのOEMとして技術提供していたAd Exchange Platformで新規営業として日本市場開拓を行う。

2020年1月、AppsFlyerに参画。カスタマーサクセスマネージャーとして業界、企業規模を問わず様々なアプリ広告主様と伴走すべくオンライン・オフライン全般でのユーザーとアプリの接点の強化に邁進。2021年12月より現職。ユーザーに愛されるチーム作りに注力している。





会社概要





■株式会社TORIHADA

株式会社TORIHADA(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:若井 映亮)はショートムービーマーケティングを行う広告代理店。TikTokを始めとし、YouTubeショートやLINE VOOM・Instagram Reelsなど様々なプラットフォームを取り扱う。TORIHADAは「意思ある個人による新しい経済をつくる」をパーパスに掲げ、クリエイターエコノミー時代に多様化するビジネスに対応するべく活動する法人・個人を支援している。また、同社子会社であるPPP STUDIO株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:若井 映亮)でショートムービープラットフォームで活躍するクリエイターのサポートやマネジメント事業を展開する事務所。所属クリエイターの総フォロワー数は2.5億人以上。



■会社HP

株式会社TORIHADA https://www.torihada.co.jp/

PPP STUDIO株式会社 https://pppstudio.jp/



■自社メディア

TORIHADA POST https://www.torihada.co.jp/media/

CREATORS POST https://torihada.co.jp/creatorspost/



■クリエイター活動まとめサービ「FANME(ファンミー)」

https://fanme.link/



■採用サイト

https://www.torihada.co.jp/recruit/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-16:16)