[株式会社OKULAB]

ランドリーサービスを通じて新しいライフスタイルを提案する株式会社OKULAB(代表取締役CEO 久保田 淳/東京都渋谷区、以下「OKULAB」)が運営するBaluko Laundry Placeと、株式会社アダストリアが運営するniko and ...オリジナルランドリー&バスコレクション「LAUNDROMAT & TUB (ランドロマット&タブ)」との初めてのコラボレーションアイテムを2023年6月2日より販売開始いたします。







<「LAUNDROMAT & TUB」 × Baluko Laundry Place>コラボラインナップ





ランドリーバッグ

毎日の洗濯にちょうどいい、こだわりのオリジナルランドリーバッグ。

汚れにくく濡れた洗濯物も安心して入れられるポリプロピレン素材です。マチは畳んだ洗濯物がちょうどふた山入るサイズに設計しました。



肩掛けにも手持ちにも使える2way仕様で、たくさんの洗濯物を持ってランドリーに行く日や、荷物が増えてしまったお買い物帰りにも役立ちます。



▽ランドリーバッグ:¥1,980(税込)



タオル

速乾機能のある素材を用いたタオルに、「LAUNDROMAT & TUB」 × Baluko Laundry Placeコラボタグをあしらいました。

普段使いしやすいホワイトとグレーの2色、フェイスタオルとバスタオルの2サイズ展開です。



▽フェイスタオル:¥1,320(税込)



▽バスタオル:¥2,420(税込)





■「LAUNDROMAT & TUB」 × Baluko Laundry Placeオリジナルアイテム販売概要



販売開始日

2023/06/02

店舗展開

niko and ... 国内LAUNDROMAT & TUB取り扱い店

オンライン展開

niko and ... 公式WEBストア .st (ドットエスティ)、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

Baluko Laundry Place公式WEBストア(https://shop.baluko.jp/)

.st販売ページ

https://www.dot-st.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002005184





LAUNDROMAT & TUB (ランドロマット&タブ)







Laundromat とはアメリカ英語でコインランドリーのことを言い、NYなどの都会では1ブロックごとにLaundromat があるように生活の一部であり一種のコミュニティスペースとなっています。

アメリカにある「ごく普通な」Laundromat をベースイメージとし、バスアイテム(tub)をプラスしたniko and ...オリジナルのランドリー&バスコレクションです。





niko and ...(ニコアンド)







niko and ... は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国143店舗展開(2023年4月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア .st(ドットエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/





Baluko Laundry Place







Baluko Laundry Place(バルコ ランドリープレイス)は、居心地良くデザイン性の高い空間と最新機器を備え〈洗濯がもっと楽しくなる〉をコンセプトとした、上質な洗濯時間を提供しているランドリーです。「洗う」ことに向き合い開発したオリジナル洗濯洗剤&柔軟剤『peu』を使用したスタンダードコースをはじめ、洗濯物の素材や仕上がりの好みに応じてお選びいただけるように、洗剤や乾燥温度の異なるこだわりのコースをご用意しています。







---------------------------------------------------

株式会社OKULAB



OKULABは新しいランドリー文化を創造し、豊かなライフスタイルを世界に提供します。

2016年の創業以来、Baluko Laundry Placeおよびパートナーブランドを合わせて約230店舗のコインランドリーを手掛けてまいりました。日本の家庭の洗濯機普及率はほぼ100%と言われていますが、大型のプロユース機器の洗濯の仕上がりや、家事負担の軽減や時短にもつながること、⽻⽑布団などの大物洗濯需要の増加などを受け、コインランドリーの社会的役割が再び注目を集めニーズが高まっています。今後も、より豊かな洗濯のあり方を研究し、全国の皆さまにご満足、ご愛顧いただけるサービス提供ができるよう事業を進めてまいります。



事業内容:

ランドリーサービスFC展開

ランドリーサービスの海外展開

洗濯ソリューションサービスの企画・開発・提供

企業アライアンスなどに関するコンサルティング

[Baluko Laundry Place] https://baluko.jp/

[Laundry OUT] https://laundry-out.jp/



株式会社OKULABのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/26908



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/04-08:40)