こだわり派のママパパのために、流行を意識したデザインや最新機能にこだわったベビー用品を取り扱う株式会社カトージ(本社・愛知県犬山市 代表取締役社長・加藤 浩一/以下カトージ)は、子育て中のママと一緒に企画開発を行う「カトージと一緒にプロジェクト」の第二弾としてママさんたちのお力をお借りしながら、新商品企画を実施しました。



●企画商品

企画商品は、「生まれてすぐの時期から使ってほしい、ベビー肌着」です。

赤ちゃんの誕生はご家族にとって待ちに待った特別な瞬間ですよね。生まれたての赤ちゃんを守ってあげるために出産前から準備しておきたいアイテムとして「ベビー肌着」を企画。



●企画開発を行うこととなった経緯

カトージではベビーに寄り添ったアイテムを数多く世に送り出してきました。

そんな中でも「ベビー肌着」は弊社としても初めて商品化するアイテムです。

「ベビー肌着」の企画に取り組んだのは、生まれてくるまで大切にママのお腹の中で守られてきた赤ちゃんが、生まれた時に寄り添うように守ってあげるアイテムとして、マタニティ時期から用意してあげられるアイテムを企画したいと考えたことがきっかけでした。

「赤ちゃんを守る準備をして待っているよ」そんな想いを届けるために、カトージもお手伝いしたく、ベビー肌着の企画と同時に「赤ちゃんのためにマタニティの直期から用意してほしいアイテム」ということがわかるように「シンボルマークとサイン名」も作り出すことになりました。



●一緒に進めてきた公式サポーター様

商品企画にあたり、一緒に取り組んでいただくカトージ公式サポーター様を公募で募集し、3名の方と座談会を行いながらアイテムの企画・デザインを進めてまいりました。



一緒に取り組んできた、カトージ公式サポーター様をご紹介します。



2022年10月から「ベビー肌着」の企画・デザインをスタートし、発売までに計7回の座談会を重ね、2023年11月10日(金)に発売することになりました。



座談会はオンラインで開催し、月1回ペースで実施いたしました。

公式サポーターの皆様は、実際に子育てを経験している方々なので、実体験を交えながらアイデアを出し合っていきました。



●企画内容

今回の企画では、3点の内容に取り組んでいます。



1.シンボルマークの考案

出産前から準備しておきたいアイテムにつけるマークとサイン名を一緒に考えました。





1.ベビー肌着のデザイン

赤ちゃんにとってもご家族にとっても特別な1着となるベビー肌着を考えました。





3.パッケージのデザイン

赤ちゃんへのファーストプレゼントとなるように、パッケージにもこだわって高級感のある商品に仕上げました。





●座談会の様子

ここからは、皆様と意見交換をしながら進めた座談会の様子を一部ご紹介します。







▶︎第1回座談会

テーマ:デザインの基礎固め

初めての打ち合わせとなった第1回目の座談会では、デザインのベースについて話し合いました。

シンボルマークでは「赤ちゃん」や「赤ちゃんとママ」のデザイン、ベビー肌着の刺繍デザインでは皆さんのご意見が一致し「くま」のデザインで進めていくことになりました。

「くま」の刺繍の周りには「葉っぱ」「月」「つみ木」「文字」など小さな柄も取り入れてより印象的なデザインにしていきます。



▶︎第2回座談会

テーマ:ラフデザインの絞り込み

前回のご意見を元に、シンボルマーク、肌着の刺繍デザインのラフデザインを作成し、サポーター様に見ていただき、より細かいご意見をお伺いしていきました。

色々なパターンの中から、よりコンセプトに近いデザインを選定していきました。

シンボルマークは「赤ちゃんとママ」が寄り添ったデザイン。刺繍は「親子くまと月」をメインとしたデザインで方向性が決まりました。



▶︎第3回座談会

テーマ:デザイン細部と色決め

シンボルマークのデザインは「見つめ合う赤ちゃんとママ」に決定しました。

サイン名についても話し合い、サポーターの方からもアイデアをいただき、候補案を絞り込んでいきました。

肌着の刺繍は、色合いを含めたバリエーションの中から「親子のくま」が「月」の上で寝ているイメージでご意見が一致したため、次回デザインの最終調整を行います。



▶︎第4回座談会

テーマ:デザインの最終決定1.+商品名のアイデア考案

シンボルマーク、刺繍デザインについて打ち合わせを行い、色合いやその他のディテールについても最終決定いたしました。

また、パッケージのアイデアも出し合ってギフト感のある仕上がりを目指すこととなりました。

商品名もそれぞれ持ち寄っていただき、「FIRST」という単語をつけて、商品コンセプトが分かりやすいネーミングを思考していきます。



▶︎第5回座談会

テーマ:デザインの最終決定2.

シンボルマークのサイン名が「Mommy to Baby」に決まり、マークにつけるフォントを色々な種類の中から選定しました。手書きの柔らかい雰囲気で優しい印象のシンボルマークが完成しました。

また肌着のスナップボタンやパッケージについても打ち合わせをし、ご家族はもちろん赤ちゃんも嬉しいアイテムになるよう細部にまでこだわって調整し、皆様が納得のいくアイテムに近づけていきます。



▶︎第6回座談会

テーマ:サンプルとデザインの最終確認

サンプルを作成し、実物をサポーターの皆様にも見ていただきました。

第5回まではデータ上での確認だった刺繍部分も実際にサンプルとして見たときに、サイズが思っていたよりも小さかった点や、スナップボタンの色味のトーンについてももう少し明るい色味をご希望いただき、修正箇所を確認し、微調整を行うこととなりました。

細かい部分まで妥協のない1着を仕上げていきます。



▶︎第7回座談会

テーマ:発売日と記念イベントの決定

サンプルからの修正点の内容もまとまり、いよいよ商品の発注へ進みました。

そして発売日が決定し、それに伴う商品PRについてもサポーターの皆様と一緒に進めていきます。

インスタライブなどのコラボ配信も企画し、サポーター様にもご協力をいただきました。



このように企画段階から発売PRまで、皆様のご意見がたくさん詰まった“ベビー肌着”は、【カトージとママが一緒につくった FIRST BABYWEAR(ファースト ベビーウェア)】として2023年11月10日に発売スタートとなります。



座談会の詳しいレポートはこちらのURLからもご覧いただけます。

https://www.katoji.co.jp/news-detail.html?_prvw_k__PInfo=2020



●商品紹介

カトージ公式サポーター様と一緒につくったベビー肌着の全貌はこちらです。



ママとカトージが一緒につくった

「FIRST BABYWEAR」





POINT1.

生まれてすぐの時期からお使いいただけます。

サイズ:50~60サイズ(着丈45cm×身幅26cm×袖丈19cm)





POINT2.

上質で滑らかな肌触りの、超長綿(ちょうちょうめん)と呼ばれる綿の繊維が長い高級綿素材を使用しています。

産院や産婦人科でも実際に愛用されている生地です。





POINT3.

ママが生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこするように、親くまが子くまを抱っこして寝ているイラストの刺繍が施されています。





POINT4.

高級感のあるパッケージもママとアイデアを出し合いました。

大切な赤ちゃんへの贈り物としてギフトにもぴったりです。





【製品概要】

FIRST BABYWEAR

・サイズ:着丈45cm×身幅26cm×袖丈19cm

・メーカー希望小売価格:¥7,700(税込)

・発売日:2023年11月10日

・オンラインショップ:

https://www.katoji-onlineshop.com/c/category/collab/67300



【カトージ直営店舗】

アーバンドック ららぽーと豊洲店(東京)

コピス吉祥寺店(東京)

モザイクモール横浜港北店(神奈川)

イオンモール幕張新都心店(千葉)

アウトレット 南町田グランベリーパーク店(東京)

ららぽーと愛知東郷店(愛知)

グランフロント大阪店(大阪)

ららぽーと門真店(大阪)

京都洛北阪急スクエア店(京都)

ららぽーと福岡店(福岡)

※店舗によって取り扱いしていない商品がございます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。



カトージ直営店舗一覧

https://www.katoji.co.jp/store.html



【カトージ 公式ホームページ】

https://www.katoji.co.jp/index.html



【カトージ公式オンラインストア】

https://www.katoji-onlineshop.com/



【カトージ公式instagram】

▽公式アカウント

@katoji_official

▽URL

https://www.instagram.com/katoji_official/



【カトージについて】

ベビーベッド、ベビーチェア、バウンサーなどの製造販売を行うベビー用品メーカー。

「楽しいベビーグッズを。」をコンセプトに、子育ての楽しみを応援し、赤ちゃんに安らぎを与える環境作りを提案しています。「hugme」を始めとする自社ブランドの製造販売、「Joie」や「nuna」「Peg-Perego」など海外ベビーブランドの正規販売代理店として日本での販売も行っています。



赤ちゃんの成長に合わせて、次々とママパパの希望を叶えていきたい。カトージはママパパと同じ目線とあたたかさで子育ての楽しみを応援いたします。



