[ビジネスエンジニアリング株式会社]

持続可能な成長を実現させる新時代の経営戦略とは ~企業経営における付加価値向上へのアプローチ~ を2023年11月22日(水)に開催



ビジネスエンジニアリング株式会社(東京都千代田区、取締役社長:羽田 雅一、以下「B-EN-G」)が事務局を務めるGLASIAOUSコンソーシアム※は、株式会社産業経済新聞社(東京都千代田区、代表取締役社長:近藤哲司)との共催でオンラインフォーラム「GLASIAOUS Next 2023 持続可能な成長を実現させる新時代の経営戦略とは~企業経営における付加価値向上へのアプローチ~」を11月22日(水)に開催いたします。



(※)GLASIAOUSコンソーシアムとは、会計領域を中核とした各種プロフェッショナルサービス企業とIT企業が手を組み、「GLASIAOUSコンソーシアム」を組成し、一体となってお客様のご支援を行っております。







欧米を中心にサステナビリティ経営や人的資本経営が進み、国内でもそれらを意識した経営戦略やM&Aをはじめとする海外進出戦略が求められています。一方、日本企業では、賃金水準の低迷が続き、付加価値向上が喫緊の課題です。本フォーラムではどのように企業価値・付加価値を向上させるための施策を行っていけばよいか、専門家が事例などを交えながら解説していきます。

基調講演は、元エーザイCFOで早稲田大学会計研究科客員教授の柳良平氏が、企業価値評価を上げるための、日本企業の潜在的なESGの価値を顕在化するツールとして「柳モデル」と「インパクト会計」を提案。エーザイの具体的な事例を紹介しながら、持続可能な企業価値創造を考察します。

特別講演では、エコノミストで株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役の崔真淑氏が、機関投資家はESGのそれぞれにどう反応しているかデータ分析結果や自社のESG施策が企業価値評価に繋げるためのデータ活用法についても紹介します。

また企業講演では、これからの時代に求められる「新たな価値観とAI/ICT等の新しい技術を融合させながら、付加価値を向上させる経営戦略」について、企業管理やM&Aをはじめとする海外戦略そして非財務情報の開示等をテーマに「会計×IT」の専門家が提案します。



■概要

「GLASIAOUS Next 2023 持続可能な成長を実現させる新時代の経営戦略とは

~企業経営における付加価値向上へのアプローチ~」



《基調講演》

『財務・非財務戦略による持続可能な企業価値創造

ー「柳モデル」と「インパクト加重会計」の事例からー』

早稲田大学会計研究科客員教授 柳 良平 氏



《企業講演1.》

『未来への成長戦略: 付加価値向上の鍵を解く経営管理』

BDOコンサルティング株式会社(BDO Japanグループ) マネージングパートナー

美谷 昇一郎 氏



《企業講演2.》

『ESGの視点を取り込んだM&A戦略』

CaN International Group パートナー 小田 英毅 氏



《企業講演3.》

『海外子会社管理の高次化~現地拠点の規模に応じた対応策~』

日本経営ウィル税理士法人/NIHON KEIEI (INDIA) Pte. Ltd. 海外事業部 Director

藤井 邦夫 氏



《企業講演4.》

『サステナビリティ情報の開示おける事例分析と今後の展望』

株式会社青山綜合会計事務所 公認会計士 花澤 健司 氏



《企業講演5.》

『生成AI時代における企業の高付加価値化戦略~業務効率化、自動化から経営支援まで実現するOpenAI とは~』

日本マイクロソフト株式会社 パートナー事業本部 ビジネスデベロップメントマネージャー 川岡 誠司 氏

ビジネスエンジニアリング株式会社 執行役員 プロダクト事業本部 副事業本部長 兼 クラウドビジネス推進本部長 兼 商品開発本部 商品開発4部長 関口 芳直 氏



《特別講演》

『ESG施策と機関投資家~施策効果を見える化させるためのデータ活用法~』

株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役 /エコノミスト 崔 真淑 氏



【日 時】2023年11月22日(水)13:00~17:10

※各講演の進行状況により、終了時間が前後する場合がございます

【定 員】500名(先着順、参加費無料)

【詳細・申し込み】https://www.glasiaous.com/events/detail/696/

【締め切り】2023年11月21日(火)17:00まで

【主 催】産経新聞社、GLASIAOUSコンソーシアム

【協 賛】ビジネスエンジニアリング株式会社

【お問い合わせ】産経新聞フォーラム事務局(ml.digitalsales@sankei.co.jp)



■GLASIAOUS とは

「mcframe GA」をシステム基盤とする「GLASIAOUS(グラシアス)」は、mcframe GAと合わせて33の国と地域で1,400社超の実績をもつクラウド型国際会計&ERPサービスです。多言語・多通貨・多基準に対応し、記帳代行からグループ経営管理まで幅広くご利用いただけます。また、世界各地の会計事務所とIT企業が一体となった「GLASIAOUSコンソーシアム」(事務局:ビジネスエンジニアリング)を結成し、システムだけでは解決できない現地課題の支援を行っています。

GLASIAOUSの詳細は https://www.glasiaous.com をご覧ください。



■ビジネスエンジニアリング株式会社について

ビジネスエンジニアリングは、IT企画、BPR実施のビジネスコンサルティング、IT導入コンサルティングからシステム構築サービス、運用サービスにわたり、ERPを中心に豊富な実績を有するビジネスエンジニアリング企業です。またERPをベースとしたSCM導入やデジタル変革支援ならびにタイや中国をはじめとしたグローバル展開支援での実績を積み重ねています。同社は、中国・上海、タイ・バンコク、シンガポール、インドネシア・ジャカルタ、アメリカ・シカゴの5ヶ所に海外現地法人を有しています。

詳細は https://www.b-en-g.co.jp/ をご覧ください。





【本イベントに関するお問い合わせ窓口】

ビジネスエンジニアリング株式会社 プロダクト事業本部 GLASIAOUS推進部

電話:03-3510-1616 / E-mail:glasiaous-info@b-en-g.co.jp



【広報お問い合わせ窓口】

ビジネスエンジニアリング株式会社 経営統括本部 広報担当

電話:03-3510-1619 / E-mail:kouhou@b-en-g.co.jp



*本ニュースリリースに記載されている社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-22:40)