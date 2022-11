[スペシャライズド]

全国のスペシャライズドストアで、2023年3月中の購入分まで対象



全国のスペシャライズドストアで、「サドル、シューズ、ヘルメット」が無条件で購入後30日間返品交換可能な満足保証プログラムが2022年11月16日スタートします。









Made for riders, by riders.

ライダーによる、ライダーのためのブランドを標榜するスペシャライズドは、ライダーの満足度を高めることを経営の最重要事項として定めています。



今回全国のスペシャライズドストアで、スペシャライズドのサドル、シューズ、ヘルメットが無条件で購入後30日間返品交換可能な満足保証プログラムを開始します。



サドル/シューズ/ヘルメット30日間満足保証プログラム内容







対象店舗:全国のスペシャライズドストア(スペシャライズド CPOを除く)

対象製品:スペシャライズドのサドル、シューズ、ヘルメット

対象期間:2022年11月16日(水)~2023年3月31日(金)購入分

対象店舗一覧URL:https://www.specialized.com/jp/ja/store

プログラム詳細URL:https://www.specialized.com/jp/ja/satisfaction-guarantee



適用条件及び手順:

1. ご購入後30日以内にご購入店舗で対象商品の購入レシートを提示

2. 店舗でお名前とメールアドレス、返品/交換理由を記入



注意事項:

・スペシャライズドストアで購入分のみが対象です。また購入した店舗に限り交換、返品対応可能となります。

・事故、誤用、濫用、または過失による損傷または故障は適用対象外です。損傷の場合は、クラッシュリプレイスメントをご利用ください。

・製品開発へのフィードバック及び今後のキャンペーン等のご連絡のために、返品交換対応時にお名前とメールアドレス、返品理由をご記入いただきますのでご了承ください。

・サドルの取り外しもしくは交換の際、作業工賃が発生する場合がございます。

・完成車に付属しているサドルは、プログラム対象外です。





スペシャライズドについて









アメリカのカルフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (ペダルを回して地球を前に進めよう)」を存在意義に掲げ、サイクリングを通して人々の健康や生活の質を向上させるとともに、環境や社会問題の改善を目指しています。



スペシャライズドは、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel(ウィントンネル)を建設し、エアロダイナミクスを追求。ツール・ド・フランスなどのワールドツアーで勝利を量産するトップチームにバイクをはじめとする機材を提供しています。



特に『S-WORKS(エス・ワークス)』と呼ばれるハイエンドモデルは、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーにも支持されています。

技術革新への飽くなき挑戦の姿勢は、「Innovate or Die(革新を、さもなくば死を)」という行動指針にも表れています。



またトップアスリート向けだけではなく世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開し、マウンテンバイクやロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、e-Bikeなど、トッププロライダーが乗るバイクと同じ技術を活かしたモデルを販売しています。



【スペシャライズド・ジャパン】

公式インスタグラム>@specialized_japan

公式フェイスブック>https://www.facebook.com/specialized.japan/

公式サイト>https://www.specialized.com/jp/ja/

公式オンラインストア>https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/default.aspx



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/15-11:16)