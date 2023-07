[リコージャパン]

~人にやさしいデジタルを全国の仕事場に~



リコージャパン株式会社(社長執行役員:木村 和広、本社:東京都港区、以下 リコージャパン)は、「事例から学ぶDX」をコンセプトに、課題解決へのご支援を通じて得られた数多くの事例を通じて、“はたらく”歓びの実現に向けたDXを一歩前へ進めるためのヒントをご提案する「RICOH Value Presentation 2023」を7月11日(火)~8月4日(金)まで、オンラインで開催いたします。







変化が激しい時代の中で、さらに成長し続けるためには、現在の働き方を見直すことで生産性を向上させ、より人間らしい創造的な仕事に集中することが求められています。

そのために欠かせないのがデジタルトランスフォーメーション(DX)。

私たちリコージャパンには、デジタルを活用して自らの働き方変革へ取り組んだ事例や、お客様の課題解決へのご支援を通じて得られた数多くの事例がございます。



RICOH Value Presentation 2023では、その事例の中から成功ポイントやノウハウも交えてご紹介いたします。デジタルを活用した先にどのような新しい働き方が待っているのか。お客様の"はたらく"歓びの実現に向けたDXを一歩前へ進めるためのヒントをご提案いたします。



■開催概要



開催期間 : 7月11日(火)9:30 ~ 8月4日(金)17:30



参加方法 : 無料、登録制(特設サイトにてオンライン登録)



「RICOH Value Presentation 2023」特設サイト:https://vpre.ricoh.co.jp/lp/



※こちらのサイト右上の「参加申込」より事前登録いただけます





■Executiveウェビナー ※「視聴申込」が必要となります。



2023年7月12日 (水) 14:00~15:00

DXにおける文脈思考の重要性

一橋ビジネススクール 特任教授 楠木 建 氏

<ウェビナー内容>

DXが重要なのは間違いない。しかし、DXは手段であって目的ではない。

DXが重要なのはそれが長期利益を獲得する手段として有効だからだ。

さまざまな打ち手を長期利益に向けてつなげていく戦略ストーリーの文脈に位置づけて、はじめてDXは意味と 効果を持つ。

戦略が先、DXは後――DXにおける文脈思考の重要性を論じる。



2023年7月14日 (金) 14:00~15:00

日立グループにおけるIT/DXの推進状況について

株式会社日立製作所 執行役常務CIO兼ITデジタル統括本部長 貫井 清一郎 氏

<ウェビナー内容>

日立製作所は、最新のデジタル技術によって進化した「社会イノベーション事業」によって、お客さまとの「協創」の取り組みを加速し、新たな価値創出、カーボンニュートラルを含めた社会貢献に取り組んでおります。

本講演では、グローバルでの「社会イノベーション事業」拡大に貢献するため、IT部門がどのようにIT/DXによる変革に取り組み、今後何をめざしているかについて、2024年日立グループIT中期計画で掲げている施策やデジタル経営基盤構築の取り組みについてご紹介させていただきます。



2023年7月19日 (水) 14:00~15:00

現場を変える・社会を変える最新テクノロジー ~デジタルツインからChatGPTまで~

日本マイクロソフト株式会社 エバンジェリスト・業務執行役員 西脇 資哲 氏

<ウェビナー内容>

製造業から建設業、小売業やサービス業、官公庁などあらゆる企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現にせまられています。デジタルツイン、ビッグデータ、そしてChatGPTなどのジェネレーティブAIの力をどう活用し、組織を大きく変革するかについて解説します。

デジタル化の波が押し寄せる中、企業がこれらのテクノロジーを用いて価値創造し、競争力を保つための戦略や実践事例を交えてご紹介いたします。

変化の激しいビジネス環境で先手を打つための知識を共有する場となる情報提供をいたします。



2023年7月21日 (金) 14:00~15:00

ChatGPT時代のリスキリング ~自社の成長事業を担う人材育成~

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事 後藤 宗明 氏

<ウェビナー内容>

2022年度の世界デジタル競争力ランキングでは、日本はついに29位まで下がりました。

米国やシンガポールのようなデジタル先進国との格差の原因は、戦略的な人材育成施策であるリスキリングを行なってこなかったことが大きな原因の一つです。

またChatGPTのような生成AIの急速な浸透により、従来の業務の自動化が急速に進み、自社の今後の成長事業を担う人材育成が急務となっています。

最新トレンドについて触れながら、経営、人事のリスキリング推進に必要な「7つのアクション」をもとに企業のリスキリングの進め方について解説いたします。



2023年7月26日 (水) 14:00~15:00

世界の経営学から見るDXへの視座

早稲田大学大学院 経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール 教授 入山 章栄 氏

<ウェビナー内容>

コロナ危機を経て、日本企業の経営にさらなる変化・イノベーションが求められています。一方、イノベーションは、世界中の経営学者により科学的な手法で研究が進んでいるにも関わらず、その知見が日本まで十分に届いていません。

本講演では、世界の経営学の知見を使いながら、日本企業のイノベーション創出への示唆と、DXとデータ経営について考えていきます。



■中小企業応援メモリアルウェビナー(5本)

「全国の中小企業のお客様を応援したい!」そんな想いを基に、経営革新に取り組む中小企業のお客様に、成功事例やポイントをご紹介いただきます。



■社内実践事例(3本)

私たちリコージャパンが全国で実践してきたこと、チャレンジしていることを社内実践事例としてご紹介いたします。



■トレンドウェビナー(12本)

法改正への対応、新しい働き方、セキュリティ強化などお客様の関心の高いテーマについて、デジタルを活用した業務改善事例をご紹介いたします。



■イチ押しソリューション(5本)

リコージャパンが今、特に“オススメ”するソリューションによる課題解決事例をご紹介いたします。



■新入社員が行く!“はたらく”の変革と持続可能な社会への取り組み最前線

私たちリコーグループは“はたらく”に寄り添い、変革を起こし続けることで、人ならではの創造力の発揮を支え、持続可能な社会の実現を目指しています。

この目指すべき社会の実現に向けた最先端の取り組みをリコージャパンの新入社員がレポートします。

“はたらく”を変革するリコーの最新技術や、地域・社会の発展のための教育、ヘルスケア分野でのお役立ち、脱炭素社会・循環型社会に繋がるものづくりなど、社会課題の解決とお客様のビジネスに貢献する取り組みをご紹介いたします。



■特別企画「リコーの楽しくはたらかNight!」

7月24日(月)~ 7月28日(金)19:00~翌9:00

私たちの“はたらく”を考えるトーク番組。

夜間限定配信のコンテンツです。



■メタバース会場

昨年ご好評いただいたメタバース会場は、今年は開催期間中通してOPENさぁアバターとなってバーチャル展示会を是非ご体験ください!



20の展示コーナーにてお客様の課題を解決するソリューションをご紹介!

7月11日(火)~ 7月24日(月)

業種ソリューション:製造、建設、流通、ヘルスケア、自治体向けのソリューションをご紹介いたします!

7月25日(火)~ 8月4日(金)

最新トレンド&関連ソリューション:インボイス制度や電帳法への対応、セキュリティ、DX、環境、働き方改革を進めるソリューションをご紹介いたします!



参加型のLIVE配信で新しいカタチのイベントを体感!

AIや健康経営などトレンドテーマをプレゼン&クイズでご紹介アバターでクイズに参加、拍手やリアクションで会場にいる他のアバターと一緒に楽しく盛り上がりましょう!





※講演内容は変更になる可能性がございます。

※Executiveウェビナーは、「視聴申込」が必要となります。それ以外のコンテンツは、いつでも視聴できます。





━━━━━━━━━━━━━━

企業情報

━━━━━━━━━━━━━━

■リコージャパン株式会社





■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。



1.複合機(MFP)やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

2.サポート&サービス(画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行)

3.システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発



リコージャパンは、「人にやさしいデジタルを全国の仕事場に」をコンセプトに、お客様の働く環境における業務ワークフローの自動化・省力化に貢献する最適な商品やサービスを提供し、経営課題の解決や企業価値の向上を支援するとともに、それらの活動を通じて社会課題解決に貢献してまいります。



▽リコージャパン企業情報(リコー ソリューション・商品サイト)

https://www.ricoh.co.jp/sales/about/



━━━━━━━━━━━━━━

リコーグループについて

━━━━━━━━━━━━━━

リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています(2023年3月期グループ連結売上高2兆1,341億円)。

“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



▽リコーグループ企業・IRサイト

https://jp.ricoh.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/14-21:40)