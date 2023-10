[株式会社日テレWands]

株式会社日テレWands(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 重利)と、株式会社エンジョイ日本(本社:京都府京都市下京区、代表取締役社長:神田まり子)が、ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し展開している「高橋藍 OFFICIAL SUPPORTERS CLUB」にて、高橋藍のオフィシャルグッズ「藍色シリーズ」を期間限定で販売開始致しました。









サービス概要





高橋藍 OFFICIAL SUPPORTERS CLUB

URL: https://rantakahashi.com



「藍色シリーズ」販売ページ

URL:https://rantakahashi.com/#/purchase/list/sale



藍色シリーズ





グッズは全部で5種類を展開。10月15日(日)23時59分までの期間限定で販売中です。





※注意事項※

・「藍色シリーズ」の購入には『高橋藍 OFFICIAL SUPPORTERS CLUB』への会員登録が必要です。

完全無料の無料プランと、月額660円(税込)のサポータープランの2つのプランがございます。

サポータープランでは、限定グッズ販売以外にも「高橋藍本人によるLIVE配信(不定期)」「ファンミーティングなどの限定イベント」「会員番号&限定デザインのデジタル会員証」「MOVIE」「GALLERY」「お誕生日メッセージ」などここでしか見る事ができないコンテンツを楽しむことができます



・「高橋藍オフィシャルサポーターズクラブ 公式オンラインストア」は日本国内にお住まいの方を対象にしたサービスであり、発送先はアカウント情報のご住所に紐づくものになります。発送先が海外の方はご購入いただけない商品となりますのであらかじめご了承ください。





高橋藍プロフィール







兄の高橋塁(サントリーサンバーズ)の影響で小学校2年生よりバレーボールをはじめる。 東山高校3年生時にはエースとして国体優勝、全日本高等学校選手権大会(春の高校バレー)優勝と輝かしい成績をおさめる。 また中学1年生までリベロを務めていたこともあり、高い守備力を誇る。 2020年日本代表初選出。 2021年東京五輪では全試合スタメン出場し男子バレー29年ぶりの決勝トーナメント進出に貢献。 日本体育大学に在学しながら、イタリア・セリエA パッラヴォーロ・パドヴァで2シーズンに渡り活躍し、現在は、イタリア・セリエA「ヴェロ・バレー・モンツァ」に所属。





FaveConnect(フェイブコネクト)について





推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。





※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページ(https://faveconnect.com)へ



会社概要





会社名:株式会社日テレWands(NTV Wands Inc.)

所在地:東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者:鈴木 重利

設立日:2018年7月2日



本件に関するお問い合わせ先





info-faveconnect@ntv-wands.co.jp



