英国演劇業界誌の多くで5つ星を得た英国ロンドン発の舞台『ベスト・オブ・エネミーズ』が日本の映画館へ。9/8(金)よりTOHOシネマズ 日本橋にて公開に!



9/8(金)よりTOHOシネマズ 日本橋ほかで公開になる『ベスト・オブ・エネミーズ』のティーザー予告が2種類、完成しました。本作は、1968年のアメリカを舞台に、デヴィッド・ヘアウッド(ドラマ『HOMELAND』)がウィリアム・F・バックリーを演じ、彼に反目する政治的ライバルのゴア・ヴィダルをザカリー・クイント(映画『スタートレック』)が演じて、二人が出演したテレビ討論番組が巻きおこす社会現象を描いた緊迫感あふれるドラマです。ジェレミー・ヘリン(NTLive『みんな我が子』)が演出を手掛け、ジェームズ・グレアムが数々の賞を受賞したこのダイナミックな作品は、鋭いユーモアを織り混ぜて、2人の政界の寵児が鋭い討論をテンポ良く繰り広げていき、観るもの全てをその世界に引き込んでいきます。イギリス公演時に多くの業界誌が5つ星の評価で賞賛した本作の魅力が垣間見られるティーザー予告がこの度完成しましたので、ぜひご覧ください。







英国演劇業界誌が絶賛!

★★★★★ The Times

★★★★★ Evening Standard

★★★★★ WhatsOnStage

★★★★★ Observer

★★★★★ Dailly Mail

★★★★★ The i

★★★★★ Financial Times

★★★★★ Sunday Times

★★★★ Guardian



今回、初めて公開されたティーザー予告はこちら





また、ティーザー予告:キャラクター紹介編も公開に!



劇場公開は9/8(金)よりTOHOシネマズ 日本橋ほかにて始まります。ぜひスクリーンで迫力の討論ドラマを、お見逃しなく。



映画公式サイトはこちらです。

https://www.ntlive.jp/bestofenemies



【作品情報】

作:ジェームズ・グレアム 演出:ジェレミー・ヘリン 出演:デヴィッド・ヘアウッド、ザカリー・クイント

上映時間:約180分(予定)

あらすじ:1968年のアメリカ、次期大統領をめぐる選挙戦が始まった。視聴率を争うテレビ局は、これまでになかった選挙番組で視聴率を稼ごうと策を練った。浮かんだ案は保守派の有名人とリベラル派の有名人を番組内で討論させるという画期的なアイデアだった。出演者として白羽の矢が立ったのは、狡猾な保守派ウィリアム・F・バックリーJrと、舌戦では負けないリベラル派ゴア・ヴィダルだ。毎晩放送される新しい形のテレビ番組はみるみるうちに国の話題となっていく。出演者であるウィリアムとゴアは想定以上の反響が高まる中で、互いの信念は否定され、中傷が飛び交い、アメリカ政治は新たな境地へと移っていく。そして、テレビニュースの在り方は、永遠に姿を変えようとしていた・・・。





【公開劇場】

2023/9/8(金)~ 公開劇場

東京)TOHOシネマズ 日本橋

シネ・リーブル池袋

神奈川)TOHOシネマズ ららぽーと横浜

名古屋)TOHOシネマズ 赤池

大阪)大阪ステーションシティシネマ

福岡)中洲大洋劇場



2023/10/6(金)~ 公開劇場

兵庫)シネ・リーブル神戸

京都)アップリンク京都





【ナショナル・シアター・ライブとは】

ナショナル・シアター・ライブ(NTLive)は、英国で上演された話題の舞台を世界の映画館で気軽にご覧いただく上映イベントです。NTLiveによる最先端でこだわりの撮影技術は、上演時のパフォーマンスを舞台上で巻き起こる役者同士の空気感と鮮度はそのままに、臨場感あふれる映像でスクリーンへお届けします。感情の揺らぎをとらえるクローズアップから、趣向を凝らした美術セットを隈なく楽しめる舞台のワイドショットまで、NTLiveなら映画館のお客様の誰もが現地の劇場のベストシートでご鑑賞いただく観劇体験が可能です。

日本公式HP http://www.ntlive.jp



配給:カルチャヴィル合同会社



