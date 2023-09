[株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン]

『HAVE A NICE HAZY JOURNEY』 LOOKには新進気鋭のアーティストCCS records.を起用



1938年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」(株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 新宿区新宿6-27-30 7F 代表:マッスィモ ラッザリ)は、アウトドアブランドならではの防水機能を搭載し、アッパーにはスエード素材を使用したシューズ『HAZY JOURNEY(TM) WATERPROOF(ヘイジージャーニー ウォータープルーフ)』を発売いたします。





今シーズンから登場する『HAZY JOURNEY(TM) WATERPROOF(ヘイジージャーニー ウォータープルーフ)』 は、レザーアッパーにより足を包み込むようなフィット感で疲れにくく、EVA配合のミッドソールにより、フェスやキャンプなどのアウトドアアクティビティで長時間使用しても高いクッション性を持続。高い防水性により突然の雨や、ぬかるんだフィールドにおいても安心なアウトドアスペックモデルです。







■アイテム情報









■搭載機能

WATERPROOF

防水機能

ウォータープルーフのファブリックを使用すると共に、主要結合部分の縫い目にシームシール加工を施しています。ウェットコンディションにおいても優れた防水性能を発揮します。







OMNI-GRIP

グリップ機能

様々な路面環境に順応するアウトソールコンパウンドを採用。







OrthoLite(R)

クッション性

高いクッション性、通気性により長時間の使用でも快適な履き心地。無数の孔の空いたインソールは、持続的にクッション性を発揮。また微細な孔よりムレを放出することで高い通気性を発揮します。防菌防臭効果や水分管理機能により靴の中を快適に保ちます。







■ABOUT 『CCS records.』



福岡を拠点に活動するコレクティブ。

音楽を主軸に活動し、アパレル、アート、グラフィックデザイン、ヘアメイク、映像制作のディレクションなどコレクティブ自身らで手掛けている

HAVE A NICE HAZY JOURNEY











■CCS records. New release Information



アーティスト:CCS records.

タイトル:NOWING prod. By Eijiharrison

発売日:2023年9月6日(水)

各種配信サービス:各種ストリーミングサービスから配信予定



詳細:

Dance Musicの追求のため、今年ロンドンでの滞在経験を経て制作された今作。国内外のアーティストのCo-WritingやProduceやFuji Rock Festival、海外フェスなどで数々のアクトをサポートも行う”Eijiharrison”をプロデューサーとして迎え、より本番の現場を意識した楽曲となっている。



【CCS records.公式SNS】

Instagram:https://instagram.com/ccs_records?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

TikTok:https://www.tiktok.com/@ccsrecords?_t=8f16ts5lNWD&_r=1

Linktree : https://linktr.ee/CCSrecords





■ABOUT COLUMBIA

1938年オレゴン州ポートランド発祥のアウトドアブランド。同州を流れるコロンビアリバーが社名の由来となっている。ブランド生みの親であるガート・ボイルのセリフ「It's perfect. Now make it better」をモットーにアウトドアを快適に過ごす多くの自社テクノロジーを開発し、シューズやアパレルなど様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。



特設サイト(9/1 OPEN予定)

https://www.columbiasports.co.jp/shop/pages/hazyjourney.aspx



スペシャルムービー(9/1 公開予定)

https://youtu.be/81gDuV_uTQ8







