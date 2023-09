[アドバンテック株式会社]

高速EtherCAT I/O変換用



アドバンテック株式会社(Advantech Co., Ltd. 本社:台湾台北市/日本法人:東京都台東区、以下 アドバンテック)は、シンプルで堅牢なIT/OTシステム統合を実現するModbus/TCPカプラ AMAX-5070の発売を開始いたします。本製品は、EtherCATに対応したAMAX-5000 I/Oモジュールシリーズからのデータ収集を集約する高密度Modbus/TCP I/Oシステムとなります。AMAX-5070は最大255台のAMAX I/Oをサポートし、外形寸法はわずか11 x 3 cmと非常にコンパクトです。AMAX-5070はグループIDやケーブルの冗長性も備えており、高速なEtherCAT通信を活用したハイスピードな接続環境を実現します。これらの機能を組み合わせることで、強力なModbus/TCP システムを構築することが可能です。







小さくても高機能





AMAX-5070 Modbus/TCPカプラは、AMAX-5000のスライスI/Oを使用するため、例えばわずか15cm幅という狭いスペースにI/Oを導入する必要がある場合、最大160点のDIOまたは60点のAIOを導入することが可能です。また、AMAX-5000シリーズのI/Oは、基本的なアナログ/デジタル入出力からエンコーダやデコーダまで、15種類の機能モジュールを備えており、さまざまなアプリケーションに対応することが出来ます。



主な特徴





・ Modbusマッピング用グループID

・ケーブルの冗長化によるEtherCAT接続性の向上

・コンパクトな高密度設計

・高速、安定、効率的

・最大255台のI/Oをサポート

・11 x 3 cmの小型フォームファクター

・各種AMAX-5000 I/Oシリーズに対応(15種類)

・使用IPアドレスの最小化



【アドバンテックについて】

アドバンテックは、「Enable an Intelligent Planet(インテリジェントな地球を実現する)」という企業ビジョンを掲げています。同社は、IoTインテリジェントシステムと組み込みプラットフォームの分野におけるグローバルリーダーです。IoT、ビッグデータ、人工知能のトレンドを取り入れるために、アドバンテックは、産業用IoTプラットフォーム - WISE-PaaSコアを備えたIoTハードウェアおよびソフトウェアソリューションを推進し、ビジネスパートナーや顧客の産業チェーンの接続を支援しています。アドバンテックはまた、ビジネスパートナーと協力し、産業インテリジェンスの目標を加速させるビジネスエコシステムを共創しています。

https://www.advantech.com/ja-jp



