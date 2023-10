[キーン・ジャパン合同会社]

2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、革新的なハイブリッドフットウェアを提案しているアウトドア・フットウェアブランド「KEEN(キーン)」のウィンターコレクション<HOOD(フッド)>に、新作の保温・防水パフブーツ『HOOD NXIS PULL ON WP』がラインナップ。2023年10月4日(水)よりKEEN公式オンラインストア(https://www.keenfootwear.jp/)、KEEN直営店、および、各取扱店にて発売いたします。







KEENが本社を構える米国オレゴン州にそびえる最高峰Mt.Hood。冬はウィンターアクティビティが盛んな山の港町Hood Riverからインスパイアされたコレクション<HOOD(フッド)>は、保温性と機能性を完備したウィンターブーツコレクション。



ソフトな中綿入りのアッパーとマイクロフリースのライニング、そして独自の保温素材KEEN.WARM(キーン・ウォーム)が足首までしっかりと包み、冬の寒さでも足元をしっかり防寒。シンセティック素材のマッドガードをつま先部から側部に施すことで、アッパーの耐水性・耐久性・サポート性も高めています。足裏形状に合わせて立体成型されたフットベッドが心地よいクッション性を生みだします。ミッドソールにはEVA素材、アウトソールには低温環境でグリップ力を発揮する「フリーズラバーアウトソール」を採用。寒い環境下で硬化して滑りやすくなるラバーの性質を抑えて、路面に密着しやすい柔軟なラバー状態を保つことで接地面積が増え、確かなグリップ性を維持します。



本コレクションに待望の新作『HOOD NXIS PULL ON WP(フッド ネクシス プル オン ウォータープルーフ)』が登場。KEEN.WARMによる保温性と防水透湿素材KEEN.DRYによる防水性はそのままに、踵に伸縮素材を採用した脱ぎ履きしやすいパフブーツデザインに、ソフトなクッショニングとグリップ力で定評のあるKEENのハイパフォーマンストレイルシューズ「NXIS(ネクシス)コレクション」のソールシステムをハイブリッドしました。メンズ全3色、ウィメンズ全3色で2023年10月4日(水)より順次発売いたします。





■HOODコレクションラインナップ



左より:HOOD NXIS PULL ON WP(Brindle/Black(メンズ))、HOODZERRA WP(Canteen/Brindle(メンズ))、

HOODROMEO WP(Dark Olive/Black(ウィメンズ))、HOODROMEO MINI(Keen Maple/Birch(ウィメンズ))





HOODコレクションでは、新作『HOOD NXIS PULL ON WP(フッド ネクシス プル オン ウォータープルーフ)』のほか、ウィンターブーツを3モデル展開しています。イージーオン・オフのブーツ特有である安定性とホールド性の不安を、かかとと連動したストラップデザインが解消。ワンアクションで簡単な着脱はそのまま、イージーオン・オフの快適さに高いホールド性と安定性をプラスしています。



甲部から足首までZ型にデザインされたストラップが甲全体のホールド性を高める『HOODZERRA WP(フッドゼラ ウォータープルーフ)』は、防水機能と保温機能を完備。メンズは新色Canteen/Brindle他全3色、ウィメンズは新色Dark Forest/Birch他全3色展開。



足首回りのストラップでフィット調整が可能で、シャフト(アッパーの丈)を高めにデザインの『HOODROMEO WP(フッドロメオ ウォータープルーフ)』も防水機能と保温機能を完備。メンズは新色Magnet/Black他全3色、ウィメンズは新色Dark Olive/BlackとBoulder/Black他全3色展開。



そして、HOODROMEO WPをショート丈にした『HOODROMEO MINI(フッドロメオ ミニ)』には保温素材を搭載。メンズはフェルト素材のMagnet Felt/Dark Earth他全2色展開、ウィメンズにはまるでぬいぐるみのような柔らかいフリース素材で、キャラメリゼのような深みオレンジカラーのKeen Maple/BirchとホワイトカラーのBirch/Birchの新色含む全3色展開です。







NEW <メンズ・ウィメンズ展開> HOOD NXIS PULL ON WP (フッド ネクシス プル オン ウォータープルーフ) 10/4発売



















<メンズ・ウィメンズ展開> HOODZERRA WP (フッドゼラ ウォータープルーフ) 新色10/4発売

















<メンズ・ウィメンズ展開> HOODROMEO WP (フッドロメオ ウォータープルーフ) 新色10/4発売

















<メンズ・ウィメンズ展開> HOODROMEO MINI (フッドロメオ ミニ) 9/6より発売中



















ABOUT KEEN





KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。天井のないところすべてを“アウトドア”と定義するKEENは、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッドフットウェアを、環境負荷低減した製法で生み出し続けています。



「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか?」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

サンダルの快適さにつま先の保護機能であるトゥ・プロテクションを搭載したハイブリッド・フットウェア『NEWPORT(ニューポート)』がその答えです。

以来、出自や性別、世代を超えて「誰もがいつでもソトを楽しめ、やりたいことを実現できる世界」を目指し、より良い暮らしとソトの冒険へいざなう、オリジナルかつ汎用性あるハイブリッド・フットウェアを提案しています。その機能性・快適性・デザイン性を業界最高水準でアップデートし続ける革新的な製品は、有害物質の排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷の低減を推進する<Detox the Planet>のもと製造しています。また、環境保護、気候正義、そして災害支援、ジェンダー平等など社会正義への取り組みを「KEEN EFFECT(キーン・エフェクト)」と呼び、この活動の推進にコミットしています。



【Consciously Created -地球と人にやさしいツクリカタ- 】

サプライチェーンから有害な化学物質を積極的に特定除去して安全で効果的な代替物質に置き換え、リサイクル・アップサイクル素材を多用するなど、循環と持続可能なモノ作りを推進しています。撥水加工プロセスからフッ素化合物(PFAS)を排除、フットベッドにはプロバイオティックスを採用したケミカルフリーの防臭加工、環境に配慮したレザーなめし加工をおこなうレザーワーキンググループ(LWG)認定レザーの採用、リサイクルP.E.T.を採用し、環境負荷を低減した製品づくりを行うなど、最も高いとされる環境的スタンダードをさらに超えることを目指し、日々努力を続けています。



【KEEN EFFECT(キーン・エフェクト)】

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、 『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED(地球と人にやさしいツクリカタ)、PROTECTING THE PLANET(地球を守ろう)、PROMOTING TOGETHERNESS(みんなで世界をポジティブに)を軸とする【KEEN EFFECT(キーン・エフェクト)】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。





【LIFE IS KEEN(ライフ イズ キーン)】

Togetherness, Originality, Doing Good. この3つをモットーとするLIFE IS KEEN。

自分のため、みんなのため、そして、私たちが踏みしめる、この地球のために。1歩。たった1歩だけでも、きのうより外に踏み出すことができれば、毎日は変えられる。縛られた考えから飛び出せる。さあ、だれもが生きやすい明日に向かって。自分らしく、もう1歩、外に。









