［一般社団法人予防医療研究協会］

血液検査によるオーソモレキュラー栄養療法と苅部会長の今までの知見を組み合わせた苅部医師オリジナルの健康指導。



一般社団法人 予防医療研究協会（所在地：東京都千代田区、会長：苅部淳、理事長：高木希奈）「苅部淳」会長は、名誉院長を務める「麹町皮ふ科・形成外科クリニック」と院長を務める「BIOTOPE CLINIC 白金」で、【パーフォーマンスアップ外来】の診療を開始しました。







血液検査によるオーソモレキュラー栄養療法と苅部会長の今までの知見を組み合わせた苅部医師オリジナルの健康指導です。



■【パフォーマンスアップ外来について】

https://biyou.kojihifu.com/subject/psychosomatic-medicine/performance-up



パフォーマンスアップ外来では、長寿遺伝子の活性化・ミトコンドリア活性化、腸内環境の改善、栄養補充などを通じて心身のパフォーマンスアップ・老化予防を目指します。治療効果をVISIAとAGEリーダーを用いて無料で調べることができ、その他検査を割引価格で受けられます。疲れが抜けない、頭が回らない、肩こりや頭痛、胃もたれ、下痢などの心身の不調が続く方、ストレスが多い方、多忙で休む暇がない方、会食が多い方などにおすすめです。



《検査内容》

・FUTREX

・酸化ストレス検査

・AGE測定

・テロメアテスト

・代謝・環境汚染物質プロファイル

・有害金属・ミネラルパネル

・アルコール感受性遺伝子検査

・地縁型フードアレルギー検査

・栄養解析

・マイキンソー

・ダイエット遺伝子検査

・ミアテスト

など、ご要望に応じて実施します。



《治療内容》

・医療機関専用サプリメント

・各種ビタミン・ミネラル・必須脂肪酸など

・NMN（β-ニコチンアミドモノヌクレオチド）

・5-ALA

・GABA

・プロバイオティクス・プレバイオティクス

・にんにく注射・スーパーにんにく注射

・プラセンタ注射

・デトックス点滴

・肝機能回復点滴

・ダイエット点滴

・高濃度ビタミンC点滴

・幹細胞培養上清液点滴



●『オーソモレキュラー栄養療法とは』

https://biyou.kojihifu.com/subject/examinations-treatment/health/mental



食事やサプリメントによって、必要な栄養素を補給することで、人間が本来持っている自然治癒力を高め、病気や症状を改善し、より良い健康状態を維持する栄養療法です。



「分子レベルで最適な量の栄養素を投与して、身体の本来あるべき正常な状態に整えて病気の予防・治療を行う医学」で、わが国では「分子栄養学」「分子整合栄養医学」とも言われています。化学合成の薬に頼るのではなく、適量の栄養素(たんぱく質、ビタミン、ミネラルなど)を摂取することによって、私たちの体を構成する60兆個の細胞の働きを向上させて、自然治癒力を最大限に発揮させてより良い健康状態に導くことが目的です。



オーソモレキュラー栄養療法では、病気を発症しないような身体づくりを目指しています。



《検査結果からわかること》

カウンセリングと血液検査データから、身体の中の栄養状態を詳細に解析するレポートが出ます。自身の栄養状態を把握せずになんとなくでサプリメントを摂取するのはとても非効率です。しっかりとした解析レポートから、何が身体に不足している栄養素なのか、その解説やアドバイスをします。



完全予約制ですので、疲れが抜けない・頭が回らない・肩こりや頭痛・胃もたれ・下痢などの心身の不調が続く方、ストレスが多い方、多忙で休む暇がない方、会食が多い方やご興味のある方は、ぜひ、「麹町皮ふ科・形成外科クリニック」「BIOTOPE CLINIC 白金」に直接お問い合わせください。



◆《ご予約・お問い合わせはこちら》



■麹町皮ふ科・形成外科クリニック

住所 : 東京都千代田区平河町1-4-5 平和第一ビル地下1階

TEL : 03-6261-2458

HP : https://kojihifu.com/

Instagram : https://www.instagram.com/kojihifukeisei/



＜アクセス＞

麹町、半蔵門、永田町駅：徒歩1~5分、

各駅からアクセス良好な他、四ツ谷や⾚坂見附駅からも徒歩でお越しいただけます。

地下鉄をご利用いただけば市ヶ谷駅からも約5分でお越しいただけます。



■BIOTOPE CLINIC 白金

住所 : 東京都港区白金台4-9-10 グリーンリーブス2階

TEL : 03-5422-9901

HP : https://biotopeclinic.com/

Instagram : https://www.instagram.com/biotopeclinic/



＜アクセス＞

白金台駅 出口1から徒歩1分、

道路を挟んでプラチナ ドン・キホーテ 白金台店の向かいになります。



■「苅部淳」プロフィール



「予防医療研究協会」創始者、YouTube・Instagram等で医食同源を始め独自の世界観を発信して注目を集めている医師



【著作】

未来を変えるEthical Mind [エシカル・マインド] - 医療の現場から考える、持続可能な社会



■【苅部淳Instagram】 https://www.instagram.com/dr.jun_/



■【苅部淳YouTube】 https://youtube.com/channel/UC-4assorK-poJFZeH-nU_Ug



■オンラインサロン「予防医療大学院」

HP : https://lounge.dmm.com/detail/3590/



【職務経歴】

順天堂大学医学部卒業

東京大学附属病院臨床研修医 修了

東京大学附属病院形成外科 入局

埼玉医大総合医療センター 形成外科・美容外科 助教

福島県立医大付属病院 形成外科 助教

寿泉堂総合病院 形成外科

山梨大学附属病院形成外科 助教・医局長

医療法人社団FAM 理事長

BiotopeClinic白金 院長

麹町皮ふ科・形成外科クリニック 名誉院長



【所属学会】

日本形成外科学会正会員

日本美容外科学会(JSAPS)正会員

日本美容皮膚科学会正会員

日本顔面神経学会正会員

日本マイクロサージャリー学会正会員

日本抗加齢医学会正会員

日本再生医療学会正会員

アメリカ形成外科学会正会員

アメリカ抗加齢医学会正会員

日本東洋医学会正会員

日本人類遺伝学会正会員

日本アロマテラピー学会正会員 予防医療部会 部会長

日本マインドフルネス学会正会員



【所属協会】

一般社団法人 予防医療研究協会 会長

一般社団法人 日本ブレインケア・認知症予防研究所 理事

一般社団法人 ロコモ認知症予防療法協会 参与



■一般社団法人予防医療研究協会とは

一般社団法人予防医療研究協会は医食同源の考えを推進する団体。食の大切さを伝えるため腸内細菌学・栄養学の資格発行を行う他、良質な製品製造を啓発するためスキンケア、サプリメント等の監修にも注力しています。

HP : https://yobouiryou.or.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/yobouiryou/

Facebook : https://www.facebook.com/groups/1071587792994969/



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/07-10:16）