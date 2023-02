[株式会社グロービス]



株式会社グロービス(東京都千代田区、代表取締役:堀義人)が設立したGLOBIS Europe BV (ベルギー ブリュッセル市、社長:高橋亨 以下、GLOBIS Europe)は、EMEA地域(ヨーロッパ、中東、アフリカ)で初となるマネジメント講座 Pre-MBAを開講しました。これにより北米・南米、欧州、アジアなどの世界のタイムゾーンに対応し、受講生の所属する国・地域の時間帯を問わず、Pre-MBAの提供が可能となりました。



今回開講した科目は、グロービス講師の若杉忠弘が担当する「組織行動とリーダーシップ」で、ベルギー、オランダ、英国、スイス、スペイン、オーストリアなど欧州各国から多彩なバックグラウンドを持つ受講生が集まり、学びを開始しました。グロービスのマネジメント講座(Pre-MBA)は、環境変化に適応した自立的なリーダーを志す全てのビジネスパーソンを対象に、知識を成果につなげるための実践力を身につけることを目指します。EMEA地域で初めて開講したコースは受講期間は3カ月で、実践的なスキルや知見を持つ実務家が講師を担当し、双方向のディスカッションを通じて、必要なフレームワークを理解し、組織の戦略実現に向けてリーダーはどのような取り組みをすればよいのかを考える力を磨いていきます。



今回のクラスに続き、今後3カ月毎に経営に関わる様々なテーマを取上げて行きます。2023年4月22日より、グロービス講師のSven Van Stichelによる「マーケティング・経営戦略基礎(Essentials of Marketing and Strategy)」を新たに開講します。本講座は、戦略とマーケティングの役割、戦略目標達成のためのマーケティングの活用方法、ビジネスにおける変化や不確実性に対応できるリーダーになるための方法などを理解することを目的としています。



GLOBIS Europeは、ビジネスパーソンへの学びの提供を通じて、世界に創造と変革の志士を育成します。



■次回開講クラス概要

【受講期間】 2023年4月~ (3カ月)

【日時】隔週土曜日9:30-12:30(CEST:中央ヨーロッパ夏時間)

全6回(4月22日、5月6日、5月20日、6月3日、6月17日、7月1日)

【受講形態】 オンライン(双方向型授業) 【言語】英語

【開講科目】 マーケティング・経営戦略基礎 (Essentials of Marketing and Strategy)

【講師】 Sven Van Stichel プロフィール:https://globis.eu/faculty/sven-van-stichel/

【申し込み】https://glob.is/3jXjl7W



GLOBIS Europeでは、Pre-MBAの体験や講座詳細をご案内するため、定期的に無料オンラインセミナーを開催しています。以下URLからお申込みください。

【参加申し込み】https://glob.is/40L9O4u







GLOBIS Europe





グロービス初の欧州現地法人「GLOBIS Europe」は、2022年7月に設立。日本最大級のMBAのノウハウをグローバルに展開するため、欧州、中東、アフリカを中心に、Pre-MBA、企業研修、オンライン学習プラットフォーム「GLOBIS Unlimited」を提供しています。GLOBIS Europeは、「経営に関するヒト・カネ・チエの生態系を創り、社会の創造と変革を行う」というグロービスのビジョンのもと、今後も活動を続けてまいります。GLOBIS Europeの今後のイベント、Pre-MBAの講座のご案内は、ウェブサイト(https://globis.eu/)をご覧ください。







グロービス (https://www.globis.co.jp)





グロービスは1992年の設立来、「経営に関するヒト・カネ・チエの生態系を創り、社会の創造と変革を行う」ことをビジョンに掲げ、各種事業展開を進めてきました。「ヒト」の面では、学校法人としての「グロービス経営大学院」ならびに、株式会社立のスクール「グロービス・エグゼクティブ・スクール」「グロービス・マネジメント・スクール」、企業内研修事業を行うグロービス・コーポレート・エデュケーションとeラーニングやオンラインクラスのほか定額制動画学習サービス「GLOBIS 学び放題」などを提供するグロービス・デジタル・プラットフォーム、「カネ」の面では、ベンチャー企業への投資・育成を行うベンチャー・キャピタル「グロービス・キャピタル・パートナーズ」、「チエ」の面では、出版事業ならびに情報発信サイト/アプリ「GLOBIS 知見録」により、これを推進しています。さらに社会に対する創造と変革を促進するため、一般社団法人G1によるカンファレンス運営、一般財団法人KIBOW による震災復興支援および社会的インパクト投資を展開しています。



グロービス:

学校法人 グロービス経営大学院

・日本語(東京、大阪、名古屋、仙台、福岡、オンライン)/英語(東京、オンライン)

株式会社 グロービス

・グロービス・エグゼクティブ・スクール

・グロービス・マネジメント・スクール

・企業内研修

・出版/電子出版

・「GLOBIS 知見録」/「GLOBIS Insights」

・「GLOBIS 学び放題」/「GLOBIS Unlimited」

株式会社 グロービス・キャピタル・パートナーズ

顧彼思(上海)企業管理諮詢有限公司

GLOBIS ASIA CAMPUS PTE. LTD.

GLOBIS Thailand Co. Ltd.

GLOBIS USA, Inc.

GLOBIS Europe BV



その他の活動:

・一般社団法人G1

・一般財団法人KIBOW

・株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント



