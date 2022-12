[プロティアジャパン]

パワープレート「Live Active TRAINER キャンペーン」実施 ~ピラティス×パワープレートでしなやかに引き締まったカラダを目指す~



プロティア・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:マーク C. ミンター)は、特許取得済みの3次元ハーモニック振動マシン「パワープレート」の日本販売代理店として、2023年1月31日(火 )まで「Live Active TRAINERキャンペーン」を実施しています。キャンペーンの一環として、数多くのモデルや著名人を担当し、高い評価を得ているパーソナルトレーナー、星野由香さんとのコラボレーションを実施いたします。







「Live Active Trainer by Power Plate」は、3次元ハーモニック振動により、ピラティスやヨガの効果を高めることができる日本限定のマシンです。これは、星野さんが提唱する「ほぐす」と「ピラティス(動く)」で合理的に体を作る「ほぐピラ」の考え方と共鳴するものです。星野さんによるインスタライブ配信では、リアルなカラダの悩みを抱えた3名の被験者に対して、ピラティスとパワープレートを組み合わせたエクササイズを伝授いただくスペシャルセッションを開催いたします。



■インスタライブ実施概要

インスタライブテーマ:「パワープレート×ピラティスでしなやかに引き締まったカラダへ」

配信日時:2022年12月14日(水)20:00頃~

配信アカウント:星野由香さんInstagram(@yuka.hoshino222)

https://www.instagram.com/yuka.hoshino222/

出演者:パーソナルトレーナー 星野由香さん



■星野さんのコメント

数ある振動マシンは体験したことがありますが、ヨガやピラティスにちょうど良い形状と「ナボソ」という足裏や手から刺激を取り入れられるテクスチャーの組み合わせのマシンは、効果的なエクササイズをするのにとても理に適っていると思います。このパワープレートの微細な振動を取り入れながらエクササイズをすることにより、適度なストレッチやリラックス効果を感じられるほか、ナボソのテクスチャーを通して、しっかり細部まで体が意識できていることを感じます。自分と向きあい、自分の感覚を研ぎ澄ますことを目的とするピラティスとの相性はとてもいいと思います。





YUKA HOSHINO | 星野由香

パーソナルトレーナー

ピラティスインストラクターをはじめ、ボディメイクや健康に関する多くの資格を持つ。10代の頃より人体構造に興味を抱き、理論・実践の両面から見識を深める。東洋医学や西洋医学の知識、パーソナルトレーナーとしての自身の経験などをもとに、独自のメソッド・ほぐピラを考案。確かなその効果が評判を呼び、俳優やモデルなど、多くの著名人のボディメイクを担当する。プライベートでは2児の母でもある。



■Live Active TRAINER by Power Plateとは

しなやかに引き締まった美しいカラダへ

ワンランク上のホームエクササイズを叶える一台



「Live Active Trainer by Power Plate」に搭載されているパワープレート独自のテクノロジー「3次元ハーモニック振動」を用いてエクササイズを行うことで、深層部や細かい筋肉など意識しづらい部位を無意識的に刺激。効率的なエクササイズ効果の獲得を目指せます。さらに、足裏や手のひらを刺激し、より良い姿勢やバランスをサポートする「ナボソ」独自のテクスチャーをプラットフォームに取り入れた、世界唯一の限定モデルです。

価格:352,000円(税込)



■期間限定キャンペーン

「Live Active TRAINER by Power Plate」のご購入で、合計4万円相当の限定特典をプレゼント。

組み合わせて使うことで、より楽しく効果的にエクササイズを行えます。

期間:2023年1月31日(火)まで



・キャンペーン特典1:ナボソ センサリースティック(税込21,450円)

ナボソ独自のテクスチャーで手のひらを刺激することで、スムーズなカラダの動きをサポートします。



・キャンペーン特典2:MZ-Switch(税込19,800円)

心拍数・カロリー・運動時間を モニターし、ワークアウトをサポートする心拍数モニター。

モニターした身体活動記録は「Myzone*努力ポイント (MEPs)」に変換しながら記録。オンラインコミュニティでシェアしながら、ゲーム感覚でワークアウトも楽しめます。



・キャンペーン特典3:MZ-Remote

アプリをダウンロードすることで、パワープレートインストラクターによるピラティスのオンラインレッスン・ライブレッスンが無料で受講できます。



■キャンペーン詳細はこちらから: https://power-plate.co.jp/liveactive-trainer-and-myzone/



* Myzoneは利用ユーザー180万人、世界84カ国、7500以上**の施設に導入されているウエラブル フィットネスブランド。テクノロジーを通じて、エクササイズを楽しく効果的にサポートします。

**2022年7月時点



■ パワープレートとは

パワープレートは、1990年代にヨーロッパでプロアスリート向けのトレーニングマシンとして開発されました。健康的な身体の維持から、より高度な運動目標のためのトレーニングまで、さまざまな目的に合わせて使用することができます。特許取得済みの3次元ハーモニック振動は1秒間に25~50回の高速振動を発生させ、全身に正確な振動を与えます。振動を用いたトレーニングが無意識な身体の連鎖反応を引き起こすことで、神経系・固有受容器・筋骨格系・循環系が刺激され、短時間で、多くの効果が期待されます。



■ WEB/SNS

・ウェブサイト:https://power-plate.co.jp/

・Facebook:@PowerPlateJapan(https://www.facebook.com/PowerPlateJapan/)

・Instagram:@power_plate_japan(https://www.instagram.com/power_plate_japan/)





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/08-13:16)