スタートアップ支援施設「XOSS POINT.」の設置をはじめ、今年度よりスタートアップ支援に積極的に取り組む熊本市の施策や起業環境、熊本発スタートアップなどについて、首都圏へ発信するイベントを東京で開催します!











「KUMAMOTO STARTUP NIGHT in CIC Tokyo」とは?



熊本にゆかりのある起業家や経営者、行政関係者等の熊本のスタートアップ関係者が一堂に会し、様々なテーマに応じたパネルトークを実施するほか、熊本発スタートアップによるビジネスプランのピッチや、熊本を代表するスタートアップによるキーノートを開催し、多くの起業家や投資家等が集積する首都圏に対して本市の支援施策や起業環境、本市スタートアップ等のプロモーションを行うイベントです。

首都圏におけるスタートアップ関係者や、熊本市への進出を目指す起業家等を熊本市のスタートアップコミュニティへ巻き込み、ビジネスチャンスの拡大へ繋げるほか、ロールモデルとなるスタートアップの創出により本市域内の起業気運の醸成を目指します。





「KUMAMOTO STARTUP NIGHT in CIC Tokyo」イベント概要



イベント名:KUMAMOTO STARTUP NIGHT in CIC Tokyo

開催日時:令和5年1月26日(木)

開催時間:16:00 – 21:00

開催方法:ハイブリッド開催(会場参加+オンライン配信)

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によって開催方法等が変更となる可能性があります。

会場:CIC Tokyo(東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階)

参加費用:無料



タイムテーブル



16:30~17:00 オープニングパネル『熊本とスタートアップの今』

17:00~17:10 熊本市スタートアップ支援施策紹介

17:10~17:50 パネル(1)『家業×スタートアップ』

パネル(2)『研究開発×スタートアップ』

18:00~18:40 パネル(3)『地方自治体×スタートアップ』

パネル(4)『Web3×スタートアップ』

18:40~19:30 キーノート『熊本から描くグローバル戦略』

19:40~20:30 火の国熊本スタートアップピッチ

20:30~21:00 クロージングトーク『熊本スタートアップエコシステムの未来』

※イベントのタイムテーブルは一部変更となる可能性があります。



申込方法



以下のPeatixより申込みをお願いします。

https://kumamotostartupnight-20230126.peatix.com/



お問い合わせ先



〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号(熊本市役所本庁舎8階)

熊本市 経済観光局 産業部 産業振興課 起業・新産業支援室

TEL:096-328-2392(直通)

MAIL:kigyoushinsangyou@city.kumamoto.lg.jp



