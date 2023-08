[リゾートトラスト株式会社]



リゾートトラストグループは、このたび、自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:TNFD)の理念に賛同し、その活動を支援するTNFDフォーラムに参画しました。



TNFDは、気候関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures:TCFD)に続く枠組みとして、2019年世界経済フォーラム年次総会で着想されました。自然資本や生物多様性に関する企業のリスク管理と開示のフレームワークを構築し、世界の金融の流れを自然にとってマイナスの結果から自然にとってプラスの結果へとシフトさせることで、2030年ネイチャーポジティブ(※)の実現をめざしています。







リゾートトラストグループは、国内外におけるさまざまな事業活動を行うにあたり、自然環境への配慮を大前提としております。限りある資源を次世代に、さらに永遠に残すことを責務と捉え、温室効果ガスの排出量の削減、資源の循環型利用の推進、生態系への負荷低減など、自然資本の劣化を食い止めることはもとより、生物多様性が保全された地球の実現に向け、環境方針に則った事業活動を日々行い、環境保全と事業活動に好循環を生む「環境経営」を推進しております。



当社グループは、今後TNFDの情報開示フレームワークに基づき、事業と自然資本の関係性やリスクと機会の検討を行い、すべてのステークホルダー、地域社会とともに、社会・経済の発展と環境負荷低減が両立した、持続可能な社会の実現に向けた活動に取り組んでまいります。



※生物多様性の損失を食い止め、回復軌道に乗せること



TNFDフォーラム URL:https://tnfd.global/about/the-tnfd-forum/





会社概要

リゾートトラスト株式会社

・所 在 地: 愛知県名古屋市中区東桜2-18-31

・設 立: 1973年4月

・代 表 者: 代表取締役社長 伏見 有貴

・資 本 金: 195 億 9,034万円(2023年3月末)

・U R L: https://www.resorttrust.co.jp/index.html



