[Tastemade Japan株式会社]

Tastemade Japanが運営するオウンドメディアTASTEMADE SWEETS COLLECTION(https://sweets.tastemade.jp/)では東西で人気の「秋のアフタヌーンティー」ペア招待券が抽選で7組14名様に当たるプレゼントキャンペーンを、9月13日(水)~9月26日(火)23:59まで行っております。







ゴースト達のウエディングパーティーをテーマに怪しげでゴシックな雰囲気を表現した新宿プリンスホテルのハロウィンアフタヌーンティー「Haunted Afternoon Tea ~Ghost Wedding~」をはじめ、芋や和栗、新米などを贅沢に使用したスイーツが楽しめるハイアット セントリック 銀座 東京の「芋 栗 新米!秋のまんぷくアフタヌーンティー」のほか、京都のティーサロンを構える日本茶空間「◯間(呼称:ま)」とコラボレーションしたグランドプリンスホテル大阪ベイの「アフタヌーンティー&ブッフェ 『閒-あわい-』 with 〇間」など、東西の最旬アフタヌーンティーのペア招待券になります。

■キャンペーンページはこちら

https://sweets.tastemade.jp/articles/2309-campaign-at



■キャンペーン概要

賞品内容

A. 新宿プリンスホテル「Haunted Afternoon Tea ~Ghost Wedding~」

B. ハイアット セントリック 銀座 東京「芋 栗 新米!秋のまんぷくアフタヌーンティー」

C. ストリングスホテル東京インターコンチネンタル「ストリングス スプーク ハロウィンアフタヌーンティー」

D. ロイヤルパインズホテル浦和「国産和栗とさつまいも 秋の味覚 アフタヌーンティー With 出来立て0秒 和栗のモンブラン~小さな和パフェ仕立て~」

E. ホテルロイヤルクラシック大阪「L’OCCITANE(ロクシタン)コラボアフタヌーンティーセット」

F. グランドプリンスホテル大阪ベイ「アフタヌーンティー&ブッフェ 『閒-あわい-』 with 〇間」

G. 京都センチュリーホテル「ラジョウ アフタヌーンスイーツビュッフェ~鏡よ鏡、世界で一番美しいのはだぁれ?~」

当選者数

計7組14名様

応募資格

▼以下の条件を満たしている方▼

1.スイコレ公式Instagram(@tastemadejapan_sweets)をフォロー

2.キャンペーン投稿をメンションしてストーリーズに追加

3.期間内に応募フォームより回答した方

・アンケートフォームに当選した場合の連絡先を正しく記載した方

・日本国内に在住し、日本国内で郵便物・宅配物の受け取りが可能な方

応募期間

2023年09月13日(水)17:00~2023年09月26日(火)23:59



TASTEMADE SWEETS COLLECTIONについて





2022年にTastemade japanのスイーツオウンドメディアとして立ち上げ。日々日本各地の最新スイーツ情報を発信しています。

■TASTEMADE SWEETS COLLECTION公式SNSアカウント

HP:https://sweets.tastemade.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/tastemadejapan_sweets/

Tastemade Japanについて









■TASTEMADE

2012年にロサンゼルスで設立された全世界の月間視聴者数2.5億人、再生回数は30億回超を誇るライフスタイルメディア。

現在は米国に加え、日本、イギリス、フランス、ドイツ、ブラジル、アルゼンチン、中国、インドネシア、オーストラリアの10か国に拠点を構えサービスを展開しています。シズル感を強みとしたオリジナルレシピ動画を始め、エンターテイメント性の高いトラベル、ホーム&デザイン、そしてビューティーなど様々なジャンルの動画を制作、世界中に配信しています。

■Tastemade Japan株式会社

2016年に設立、日本オリジナルコンテンツの制作・配信サービスを開始しており、国内のSNSフォロワーは合計で900万人+に成長。

ハイクオリティな映像とこだわり抜かれた世界観を醸し出す動画はYouTube、Instagram、TikTok、Twitter、Pinterest、LINEなどのデジタルプラットフォームを通して配信され、一般視聴者のみならず、企業からも注目を集めています。

自社アカウント運用だけでなく、培ってきた動画・写真などのクリエイティブディレクション、SNSネイティブ世代向けのSNS運用ノウハウをスポンサー様やブランド様にご提供しています。



■Tastemade Japan 公式SNSアカウント

Instagram:https://www.instagram.com/tastemade_japan/

Facebook:https://www.facebook.com/tastemadejp/

Twitter:https://twitter.com/Tastemade_japan

YouTube:https://www.youtube.com/user/tastemadejp/

Pinterest: https://www.pinterest.jp/tastemadejp/

■採用情報

wantedly:https://www.wantedly.com/companies/bit



