2012年にEXOとして韓国と中国で同時デビューし、パワフルなダンスパフォーマンスで愛され続けるLAY ZHANG

パフォーマンスだけでなく、レベルの高い楽器演奏と作詞作曲も可能なマルチな成長を遂げました。



2016年から中国で俳優やソロアーティストとして活発に活動しており、最近は芸能事務所「Chromosome Entertainment」を設立、プロデューサーとしても頭角を現すLAY ZHANGが2024年2月25日(日)に東京国際フォーラム HALL Aにて日本単独ファンミーティング2024 LAY ZHANG JAPAN FIRST FANMEETING[BURNING HEART]を開催します!



日本初の単独ファンミーティング開催の告知後、日本のファンだけでなく国外のファンからの熱い声援で変わらない人気を証明しました。



2024 LAY ZHANG JAPAN FIRST FANMEETING[BURNING HEART]

チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/layzhang2024/ )にて、12/26(火)18時から先行予約が実施される予定で、

受付期間は2023年12月26日(火)18時から2024年1月14日(日)までとなっております。



公演タイトル





2024 LAY ZHANG JAPAN FIRST FANMEETING[BURNING HEART]



公演スケジュール





■東京/東京国際フォーラム HALL A

2024年2月25日(日)

開場17:00/開演18:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。



チケット料金





¥12,800(税込)



・未就学児入場不可

・別途プレイガイド手数料がかかります。

・開催公演に関しては理由の如何を問わず、チケット購入後のキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。予めご了承ください。



チケット販売スケジュール







※プレイガイド先行(抽選)1次で売り切れとなった場合は、以下プレイガイド先行(抽選)2次や「一般販売」が行われない可能性がございます。



■プレイガイド先行(抽選)

受付期間:2023/12/21(木)18:00~2024/1/14(日)23:59



■1次一般販売(先着)

受付期間:2024/1/17(水)18:00~2/6(火)23:59



■2次一般販売(先着)

受付期間:2024/2/9(金)10:00~2/23(金)23:59





■お問い合わせ

LAY公演運営事務局 (平日:10:00~17:00)

fc-jimukyoku@jharmony.info



