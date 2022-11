[Hero Entertainment Co., Ltd]

事前登録者数30万人突破 リリース時に豪華報酬配布



オンラインエンターテイメント企業のHK Hero Entertainment Co., Ltd(本社:香港、以下HK Hero Entertainment)は、三国志アクションRPG『三国極戦』(iOS版、Android版)に関しまして、2022年11月23日(水)より事前ダウンロードを開始しましたので、お知らせいたします。





◆『三国極戦』とは

HK TAIHE INTERACTIVE LIMITEDが開発し、HK Hero Entertainmentがパブリッシングを担当する三国志アクションRPGです。海外にて先行して配信を開始し、iOS版・Android版共にアプリストアランキングでそれぞれ上位10位以内にランクインしており、大変好評をいただいております。

本作はハイレベルな3Dグラフィックをスマートフォン上で実現し、三国志の世界観をリアルに再現!まるで映画を見ているかのような迫力ある映像をお楽しみいただけます。プレイヤーは三国武将の一人となり、三国志の様々なストーリーを追体験しながら、本格アクションで敵軍をなぎ払う爽快感を体験できます。





◆『三国極戦』事前ダウンロード開始!

『三国極戦』は、本日2022年11月23日(水)11:00より事前ダウンロードを開始いたしました。下記リンクよりゲームアプリをダウンロードいただけますので、是非ご利用ください。

2022年11月24日(木)の正式リリースまであと間近!期待してお待ちください。



事前ダウンロード:https://sangoku-gokusen.onelink.me/9COJ/dtymrtui



◆事前登録者数30万人突破!リリース当日に豪華報酬を全員に配布!

『三国極戦』事前登録者数が30万人を突破いたしました。正式リリース時には募集帖累計30枚をはじめとする様々な豪華報酬をユーザー全員に配布いたします。



詳細は下記リンクよりご確認ください。



▶事前登録特設ページ:https://sangoku-gokusen.com/pre/index.html



◆「三国極戦リリース直前生放送」アーカイブ公開中

『三国極戦』公式生放送「三国極戦リリース直前生放送」を2022年11月21日(月)に実施して、関羽役の黒田崇矢や孫尚香役の田中理恵さんなど豪華ゲスト迎えて本作の魅力をご紹介いたしました。

公式YouTubeチャンネルでは現在、生放送のアーカイブを公開しておりますので、配信を見逃した方やリリース前に本作の遊び方を事前に把握したい方は是非ご覧ください。



公式生放送アーカイブ:https://www.youtube.com/watch?v=iEouT6rKJjQ



タイトル: 『三国極戦』

ジャンル: 3DアクションRPG

対応端末: Android/iOS

価格: 基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

運 営: HK Hero Entertainment Co., Ltd

配信日: 2022年内11月24日(予定)



公式サイト:https://sangoku-gokusen.com/

公式Twitterアカウント: https://twitter.com/Sangoku_Gokusen

公式YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/channel/UCvEVgMmgnyAb3C_IkcULNTQ



【HK Hero Entertainment紹介】



HK Hero Entertainmentは、中国北京に本社を置くオンラインエンターテイメント企業Hero Entertainment Co.,Ltd(以下、Hero Entertainment)の香港法人です。Hero Entertainmentは2015年の設立以来、スマートフォン向けゲームアプリの開発・パブリッシング及びモバイルe-Sports競技大会の組織運営等を中心に中国及び世界各地で事業を展開し、全国中小企業株式譲渡システム(National Equities Exchange and Quotations、通称NEEQ)に上場しました。また、設立当初より海外進出を視野に入れた事業展開を行い、全世界154ヶ国・地域の「おすすめアプリ」に選ばれた『Art of War: Red Tides』を始め、『Crisis Action』、『Phantom Blade2』、『一起来冒険』等の人気ゲームアプリを世界各地で配信し、4億人を超えるユーザーを獲得しております。



株式会社コーエーテクモゲームスの監修のもとで開発された育成戦略型シミュレーション『新三國志』をはじめ、セガホールディングスよりアーケードゲーム「三国志大戦」シリーズのIPライセンス使用許諾を受けて開発された戦略型カードRPG『三国志大戦M』や超爽快3DアクションRPG『パニシング:グレイレイヴン』などのタイトルを日本でリリースしており、App Store及びGoogle Playのダウンロードランキングでそれぞれ上位にランクインするだけでなく、「おすすめゲーム」に掲載されるなど、多くの方々に大変ご好評をいただいております。



Hero Entertainmentは中国大陸以外にも香港、台湾、日本に現地法人を設立しており、「Global Quality, Make Difference」という経営理念のもと、今後も全世界のお客様に良質なオンラインコンテンツをお届けするために、積極的に海外パブリッシング事業を推進してまいります。





