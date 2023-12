[アクトレシピ]

~SaaS特化のデータ連携サービスとして高い評価を獲得~



アクトレシピ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:池上大介、以下「アクトレシピ」)が提供するiPaaS「ActRecipe」は、スマートキャンプ株式会社(以下「スマートキャンプ」)が主催する「BOXIL SaaS AWARD Winter 2023」のデータ連携ツール部門において「Good Service」「サービスの安定性No.1」「機能満足度No.1」「お役立ち度No.1」「使いやすさNo.1」に選出されたことを発表いたします。









「BOXIL SaaS AWARD」について





「BOXIL SaaS AWARD(ボクシル サース アワード)」は、SaaS(※)比較サイト「BOXIL SaaS(ボクシル サース)」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。今回の「BOXIL SaaS AWARD Winter 2023」は、2022年10月1日から2023年9月30日までの1年間で新たに投稿された口コミ約18,000件を審査対象としています。今回「ActRecipe」が受賞したデータ連携ツール部門の「Good Service」は 「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に各カテゴリで総得点の高いサービスに対して、「サービスの安定性No.1」「機能満足度No.1」「お役立ち度No.1」「使いやすさNo.1」は、「BOXIL SaaS」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上で、最も高い平均点を獲得したサービスに対して付与されるものです。



なお、「BOXIL SaaS AWARD Winter 2023」の詳細、選考基準は、公式サイト( https://boxil.jp/awards/2023-winter/ )でご覧いただけます。



※ SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します



「ActRecipe」の口コミはこちら

URL:https://boxil.jp/service/8393/



「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2023」受賞サービスを紹介した記事はこちら

URL:https://boxil.jp/mag/a7959/





ActRecipeがお客様にご評価される理由





ActRecipeは、これまでに国内外の各種SaaS(Software as a Service)やFinTechの連携によって、企業様のバックオフィス業務の自動化・効率化を中心にご支援してまいりました。特にエンタープライズ企業への導入実績が多く、有償契約企業の平均従業員数は3,800名超となります。(2023年4月時点)

エンタープライズ企業への手厚いサポートを実現するため、ActRecipeでは従来のiPaaSやデータ連携ツールにはない下記の特徴を持っておりまして、これらをご評価いただいたことにより今回の受賞に至ったものと考えております。



・ワンストップで提供

ActRecipeは一般的なデータ連携ツールのようにツールのみの提供を行っておりません。お客様のご要件をお伺いし、業務フローをパッケージ化した「レシピ」を最適な形でご提供しております。これにより過去にラインナップのないSaaS連携であっても個別の開発費用を掛けることなく対応が可能となり、要件定義からオンボーディングまでのワンストップのご支援を実現しております。サービスはノーコードでお使いいただけるシンプルな構成としておりますため、ITご担当者様だけでなく、経理や法務のご担当者様にもご活用いただいております。



・業務ノウハウや他社事例を共有

ご提供する「レシピ」は、お客様個別要件に対応した内容だけでなく、既に他社で利用されているものも提供可能としております。これにより安定稼働ができているレシピを最短即日でご提供ができ、短期間・低コストでSaaS間連携を実現しております。また、他の企業様が運用されている業務ノウハウもレシピという機能でご提供ができるため、最適な構成での運用を始められます。



・SaaSノウハウを提供

ActRecipeでは主にWeb APIによってSaaS同士の連携(API連携)を行っております。Web APIやSaaSの仕様は提供事業者によって異なりますが、中には十分な検証を行わなければ実現可能性が確認できないケースもあります。APIの仕様の確認や各サービスの特徴も理解した上でサービス提供を行っておりますため、調査や検証にかかる時間的コストを最小限にすることができます。



SaaS連携サービス「ActRecipe(アクトレシピ)」について





ActRecipeは、SaaSやFinTechのデータ連携によって業務を自動化するプラットフォームサービスをiPaaS(integration Platform-as-a-Service)として2019年8月にサービスをローンチし、これまでに大手企業様を中心にご利用いただいております。バックオフィスで利用されるSaaSを中心に、企業様の業務の自動化や効率化にお役立ていただけるユースケースをパッケージ化した「レシピ」をご提供することにより、専門知識がなくともノーコードでご利用いただけるサービスです。ActRecipeでは、変化の激しい状況下でも素早く対応ができる独立したシステム(SaaS)同士を疎結合することで、持続可能なシステム環境を維持する「コンポーザブル・アーキテクチャー」を推奨し、部分最適から全体最適までを実現するサービスとしてご活用いただくことを目指しております。

ActRecipeのサービスページ: https://www.actrecipe.com/



アクトレシピ株式会社について





アクトレシピ株式会社は "Create time through innovation" (イノベーションによって時間を創る)をミッションとし、これまでにITの活用により企業様の生産性向上や内部統制強化を支援してまいりました。iPaaS「ActRecipe」では、日々利用が拡大するSaaSやFinTechサービスを相互に連携することによって業務の自動化と内部統制強化を実現するプラットフォームサービスとして、企業様の更なるDXの推進をご支援しております。



名称:アクトレシピ株式会社

代表取締役CEO:池上 大介

設立:2013年11月11日

所在地:107-6218 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー18F

事業内容:iPaaS「ActRecipe」の企画・開発・運用・販売

URL:https://corp.actrecipe.com/







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-19:40)