[株式会社テレビ朝日]

Game/Music/NFT Trackにエンジニア・クリエイターからの参加を募集!KICK OFFイベントにNagi氏(MEGAMI Developer)、MetaKozo Dao等も登壇予定!



株式会社テレビ朝日(本社:東京都港区、代表取締役社長:篠塚 浩、以下 テレビ朝日)は、株式会社テレビ朝日メディアプレックスと国内最大規模700名が参加した「東京Web3ハッカソン」を運営したtreavry株式会社(代表取締役:金城辰一郎)と共に、「WEB3 x Entertainment Creative Hackthon/Ideathon」を開催することをお知らせします。2023年3月25日(土)KICK OFFイベントからエントリーを開始し、4月22日(土)DEMODAYでの受賞を目指して、エンジニアやクリエイターは誰でもエントリーが可能です。スポンサー各社(サイバード、テレビ朝日ミュージック、テレビ朝日メディアプレックス、SHINSEKAI Technologies等)やクリエイター参加支援パートナーNOKID、cryptex、AKA Virtual等と参加者との共創に取り組みます。KICK OFFイベントにNagi氏(MEGAMI Developer)、MetaKozo Dao等も登壇予定!









公式HP&エントリー募集サイト: https://www.tv-asahi.co.jp/web3entertainmenthackathon/



■「WEB3 x Entertainment Creative Hackthon/Ideathon」コンセプト



「WEB3にエンターテインメントとクリエイティビティをかけ合わせ、未来のメインストリームを創出する」をコンセプトに、ゲーム、音楽、デザイン、カルチャーなどエンタメ領域のTrackテーマにエンジニア×クリエイターによるハッカソン・アイディアソンを開催する。WEB3領域の裾野を拡張しマスアダプションさせうるアプリケーションプロダクトまたはアイディアをパートナー企業と共に、そのキッカケを生み出していくことを目的としています。



■開催概要



「WEB3 x Entertainment Creative Hackthon/Ideathon」

公式サイト: https://www.tv-asahi.co.jp/web3entertainmenthackathon/

参加方法: 誰でも公式サイトよりエントリーが可能です

Entry Track: MUSIC / GAME / NFT (All Global 、Community等 追加予定)

Entry締切: キックオフイベント3月25日以降に公式HPに公開

賞金総額: 150万円以上

開催日時: 2023年3月25日~4月22日(予定)

イベント:

1. 3月25日(土)KICK OFF (Keynote, Meet UP, チームビルディング)



@アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京

各スポンサー/パートナーやゲストによるKeynote、参加者によるチームビルドピッチ、懇親会などのコンテンツを予定しています。

※オンライン配信も予定。また、現地参加をせずにエントリーも可能です!

2. 4月22日(土)DEMO DAY



@アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京

審査員による予選選考を通過したチームは、可能な限り会場にてプレゼンテーションを行っていただきます。審査員から直接フィードバックを得ることができます。

※当日その場での誰でも参加可能なアイディアソンでのPRIZEも検討中です



■スポンサー



株式会社サイバード、株式会社テレビ朝日ミュージック、株式会社テレビ朝日メディアプレックス、株式会社SHINSEKAI Technologies(順不同・敬称略)













And more…(ゲーム会社、NFTプラットフォーマー等の参画を予定&募集中!)



■ブロックチェーン開発支援パートナー



thirdweb(WEB3開発キット)、ASTAR、flow















※どのブロックチェーンを利用したプロダクトでもエントリーが可能です





■クリエイター参加支援パートナー





・NOKID Web3 selection

( https://nokid.jp/service/creator/ )

1,000名以上のクリエイターと企業の架け橋となり「クリエイターが居心地のいい世の中へ」をビジョンとして掲げ、本イベントにはWEB3に興味関心が高いクリエイターのエントリーやコラボレーションを行います



・シンセカイテクノロジーズ / cryptex / MURA

( https://shinsekai-technologies.co.jp/service )

企業のWeb3進出をワンストップで支援するサービス「MURA(ムーラ)」や次世代クリエイターレーベル「cryptex(クリプテックス)を通じて、本イベントではコラボレーションを行います。



・AKA Virtual

( https://www.akavirtual.com/ )

AKA Virtualは東京を拠点に置くバーチャルテクノロジーに特化したグローバルカンパニーです



■イベントでのKeynote/グループセッションの一部紹介

・Nagi (MEGAMI Developer, https://www.megami.io )





MEGAMIのジェネラティブツール、Web3関連機能、インフラをはじめ、数々のNFTプロジェクト用のシステム開発を行ってきたエンジニア。ブロックチェーンと現実のモノを繋げるBoT(Blockchain of Things)を提唱する企業を運営している。



・MetaKozo Dao

(

https://www.metakozo-dao.xyz

)





"YOUR" space Journey (君の宇宙へ旅をしよう)を合言葉に「遊びに価値を生む」「できないを無くし、アイデアを実現する」の二つのミッションを掲げるDAO。



・

株式会社HEART CATCH代表 西村真里子氏(

https://twitter.com/mariroom

)





「NFT paris 2023及び2022年 NFT LA, NFT NYCから視るグローバルカルチャーのトレンドとコンテンツ発信のヒント(仮)」





※その他、Trackごとにスポンサーやゲストでのグループkeynoteを実施予定



■エンジニア参加支援パートナー



・

スポンサーでもある株式会社サイバード所属のエンジニアもエントリー予定。その他、WEB3領域に進出を検討している企業エンジニアもエントリー予定です



■主催・運営および問い合わせ先



【運営】trevary株式会社 担当:金城

sk@trevary.com

trevaryはweb3プロジェクトのためのHackathon platformであるAKINDO( https://akindo.io/ )を開発運営するスタートアップ企業です。AKINDOは世界中のweb3プロトコルとデベロッパーコミュニティを繋ぎ、web3エコシステムを構築していくためのプラットフォームです。2022年10月に約700名の主にエンジニアがエントリーをした国内最大規模の「東京web3ハッカソン」を主催・運営をしました。



【運営】株式会社テレビ朝日メディアプレックス



担当:水野、遠藤

bp-nft@mediaplex.co.jp

テレビ朝日メディアプレックスはデジタルマーケティングの企画運用のほか、クラウドシステムやビッグデータ向けソリューションシステムの構築・可視化・分析など、技術力と制作力をもち、テレビ朝日ホールディングスでデジタル領域に特化したグループ企業。ネクストテクノロジー情報WEBサイト「epio(https://epio.tv-asahi.co.jp)」を運営中。



【主催】株式会社テレビ朝日 ビジネスソリューション本部IoTv局



担当:増澤

masuzawa@tv-asahi.co.jp

テレビ朝日では2021年12月のコレクティブルNFTの販売を初めとし、ショート動画やオリジナル原画、人気漫画家のNFTオークション等を実施してきました。また「光と星のメタバース六本木」で100件以上のイベントを行う等の実績もあり、さらなるWEB3事業のトライアル、エンジニア・クリエイターとの共創を推進していきます。



■プレスリリース・PDFダウンロードはコチラから。



https://prtimes.jp/a/?f=d30888-94-e328c0ac5f0e82b750a05ec708662164.pdf



(以上)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/09-15:46)