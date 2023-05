[株式会社WSP]

果実モチーフのジュエリーをメインに、新たにステーションネックレスなどもラインナップ。



株式会社 WSP(本社:東京都中央区、代表取締役 CEO:渡邊雅夫)が展開するパールジュエリーブランド「Pearl for Life」は、「plumberry プラムベリー」2nd Collectionを 2023年5月10日(水)より公式オンラインショップにて販売開始しました。





昨年秋に発表した「plumberry プラムベリー」コレクションから、待望の第2弾ジュエリーをリリースしました。







第2弾では、果実モチーフのジュエリーをメインに、新たにステーションネックレスなどもラインナップ。









オーロラ干渉色が滲み魅惑的な雰囲気を放つパールから、果実のような瑞々しさが漂う淡く優しいニュアンスカラーのパールまで、「個性豊かな色彩の魅力」にこだわった稀少なピンクパールを厳選。







<ペンダント>







ー淡水真珠 ステーションネックレス 9-11mmUP K10YGー

¥48,400税込





<ペンダントトップ>







淡水真珠 ペンダントトップ 13mmUP K18YG

¥84,700税込



淡水真珠 ペンダントトップ 11mmUP K18YG

¥47,300税込



淡水真珠 ペンダントトップ 11mmUP K18WG

¥50,600税込





<ネックレス>







淡水バロック真珠 ネックレス 15-18mm マルチカラー

¥99,000税込





淡水真珠 ネックレス 11-13mm バロックピンク

¥77,000税込









■Pearl for Lifeオンラインショップにてご覧いただけます。

※1点1点、色味・形等が異なります。

https://www.wsp.ne.jp/c/plumberry





■Pearl for Life

「真珠で彩る豊かな暮らし」

2002年、真珠を中心とした宝飾卸業を営む株式会社WSPから生まれたパールジュエリーECサイト。

多種多彩で上質&稀少なパールジュエリーを幅広く取り揃え、本当に素敵で良いものを身に着ける大人の贅沢と、心ときめくパールとの出会いをお届けします。





■「plumberry」Collection

艶やかで美しい色彩豊かなピンクパールはナチュラルカラーの淡水真珠。

オーロラ干渉色が滲み魅惑的な雰囲気を放つパールから、

果実のような瑞々しさが漂う淡く優しいニュアンスカラーのパールまで、

個性豊かな色彩の魅力を楽しむことができる。





■株式会社WSP

代表者 :渡邊 雅夫

設立 :1994年12月15日

所在地 :東京オフィス

〒104-0061

東京都中央区銀座3-14-1 銀座三丁目ビル6階

大阪オフィス

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場4-12-12

ニッセイ心斎橋ウェスト10階



資本金 :1億円

URL :https://www.wspcorp.jp/theme/





■お問合わせ先

Pearl for Life カスタマーサポート

wspinfo@wspcorp.jp

フリーダイヤル 0120-806-044

受付時間 11:00-18:00(土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/11-20:46)