[学校法人呉学園]

課題解決・アイデア創出の手法としてデザイン思考を使いこなすための6日間



専門学校日本デザイナー学院(所在地:東京都渋谷区、理事長:宋成烈)は8月5日(土)に、株式会社Schoo(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO:森健志郎、以下「スクー」)と共同で、デザイン思考による課題解決・アイディア創出の手法を学ぶ社会人向け特別講座を開講します。アートディレクター/デザイナー・居山浩二氏とデザイン思考の専門家・河上泰之氏を講師としてお迎えし、全6回の講義とワークショップでデザイン思考の本質を理解し使いこなすことを目指します。





▶︎イベントURL:https://peatix.com/event/3623744/



クリエイティブを学べる高等教育機関『専門学校日本デザイナー学院』と社会人向けのオンライン教育を提供している『Schoo』がコラボレーション

専門学校日本デザイナー学院では従来の対面授業での専門性を活かした教育と並行して、新しい時代に合ったクリエイターを育成するため、対面教育とオンライン教育のメリットを組み合わせたより高品質な教育サービスを提供する新しいアプローチを進めています。

その一つがオンラインによる新しい学習体験を提供しているSchooと協力し、高度で実践的なオンライン教育のメソッドの開発することです。

また、高等教育機関である専門学校日本デザイナー学院が長年培ってきた専門的かつ体系的な教育をオンライン教育に落とし込むことで、新しいプラットフォームや教材の開発が可能になると考えています。



本講座では、株式会社イヤマデザイン代表取締役の居山浩二氏とBeth合同会社社長の河上泰之氏を講師にお招きし、デザイン思考のもとになったデザイナーの思考も含めて、ビジネス視点とデザイナー視点の2つの視点から「デザイン思考」の本質を学びます。

この講座を通して、課題解決・アイディア創出の新しいスキル獲得の一歩を踏み出すことが目標です。





■講座概要

・タイトル:イノベーション創出のための人材育成 失敗を学びの機会に変える方法

・開講日時:2023年8月5日(土) より、全6回

・実施方法:オンライン配信(DAY1~4)、対面ワーク(DAY5・6)

・受講料:70,000円(税込)

・定員:60名

<カリキュラム日程>





<講座の特徴>

⚫︎12年にわたって社会人教育を提供してきたSchooと、体系的な学びのノウハウを持つ専門学校日本デザイナー学院の共同開催

⚫︎デザイン思考とその起源であるデザイナーの思考の両方がわかる

⚫︎座学のみでなく、実践ワークがある

⚫︎一流の実務家講師による講義

<身につくスキル>

● デザイン思考の本質にある考えるプロセスの定着

● デザイン思考を用いた課題解決・アイデア創出力

<受講特典>

NFT(非代替性トークン)を利用した受講証明書を発行予定

▼このような方におすすめ▼

- 新規事業開発でアイディアに行き詰まりを感じている

- マーケティングにおいて実践できる手数に限界がある

- 企画・営業等で提案の幅を広げていきたい



課題解決・アイディア創出の手法を本質から学ぶことでこのような状態を脱却し、圧倒的な成果を出したいビジネスパーソン



▼お申し込み方法▼

こちらのイベントページからお申し込みください。

※申込締め切り|2023年8月1日(火)

https://peatix.com/event/3623744/





◎講師紹介



講師:居山浩二 氏(左)

株式会社イヤマデザイン代表取締役 アートディレクター/グラフィックデザイナー



多摩美術大学美術学部デザイン学科グラフィックデザイン専攻卒業

日本デザインセンター、atomを経て、イヤマデザイン設立



札幌ADC 2011、富山ADC 2012、LIFE DESIGN 信州 2012、広島ADC 2013、ニューヨークADC 2015、新潟ADC 2016、岩手ADC 2017、長野ADC 2022、Graphic Design in Japan 2015~2022、2016 New York Festivals International Advertising Awards、D&AD 2017、秋田県美術展、徳島県美術展、高知県美術展、Taiwan International Graphic Design Award 2017、Graphic Design in China 2017 等の審査員を務める







講師:河上泰之 氏(右)

デザイン思考の専門家で、経産省・特許庁 I-OPEN SUPPORTER、長野県官民連携共創推進パートナー、三重県伊賀市DXアドバイザー(非常勤特別職)、愛知県南知多町 町長相談役 兼 行財政マネジメント総合政策アドバイザーの現職として活躍する(2023年1月18日現在)。デザイン思考顧問業を展開するBeth合同会社社長と、日本語教育のSmart Japanese合同会社の社長を兼務。慶應義塾大学大学院SDM研究科を優秀賞で修了。日本IBM、デロイトトーマツコンサルティングにてデザイン思考の専門家として活躍。その後、友人とThink Experience株式会社を創業したものの、方向性の違いにより廃業。そこから個人でBeth合同会社を創業し現在に至る。独立後の主な実績としてトヨタ自動車、金融庁、特許庁などへの次世代事業創出支援、ビジネスモデル転換支援や大阪万博のビジョン検討を支援。また東京商工会議所でDX・デザイン思考の講師を務める。考えるとは何か?を考える、思考マニア。









■本講座についての説明会のお知らせ

本講座についての無料説明会を以下の日程で開催します。担当者による質疑応答のお時間を

設けておりますので、お申し込み前に講座の詳細を知りたいという方は、ぜひご参加ください。



<説明会開催日程>

・7/19(水) 19:00 - 19:30

・7/25(火) 12:10 - 12:40

・7/26(水) 19:00 - 19:30

▼説明会お申し込み方法▼

こちらのイベントページからお申し込みください。

https://peatix.com/event/3631093



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-10:46)