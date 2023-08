[MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社]

絶好のロケーションで味わう、BBQとスパイシーハイボールの宿命的なペアリング



MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(以下MHD、本社:東京都千代田区神田神保町1-105神保町三井ビル13階、代表取締役社長:ブルノ・イヴォン)が取り扱う、海に育まれたシングルモルト「タリスカー」は、絶好のロケーションと食を楽しむ、“作って食べる” がコンセプトのキュイジーヌ・リゾート「THE CHIKURA UMI BASE CAMP」とのコラボレーション企画「MEAT MEETS TALISKER in THE CHIKURA UMI BASE CAMP」を、2023年8月17日(木)よりスタートいたします。自慢のお肉を中心としたBBQ食材と、タリスカーを最大限に楽しむことができるご宿泊プランや、オリジナルセットメニューを期間限定で販売いたします。





























「MEAT MEETS TALISKER in THE CHIKURA UMI BASE CAMP」予約ページ:

https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=85210&hcod2=001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=



絶好のロケーションで、タリスカーならではのBBQを楽しむ







スコットランド・スカイ島の厳しい自然と海が育んだシングルモルト、タリスカー。スカイ島の自然そのものを体現するかのごとく、潮風のような香りと黒胡椒を思わせるスパイシーな味わい、焚き火の煙のようなスモーキーさは、大自然のなかで味わうのにまさに最適なウイスキーといえます。千葉県南房総の海辺に位置する「THE CHIKURA UMI BASE CAMP」との今回のコラボレーション企画では、一歩出れば目の前に大海原が広がる絶好のロケーションで、「海に育まれた」タリスカーならではのBBQを堪能することができます。

THE CHIKURA UMI BASE CAMP自慢のお肉と、肉料理の旨みを最大限に引き立てるタリスカーとの、“宿命的”ともいえるペアリングを、解放感溢れる非日常的なリゾート空間でお楽しみください。



●タリスカーと肉料理の宿命的な出会い「MEAT MEETS TALISKER(ミート ミーツ タリスカー)」



タリスカーのハイボールに黒胡椒を振りかけた「スパイシーハイボール」は、潮風と黒胡椒の香り、スモーキーな味わいをさらに際立たせ、最高の食中酒となります。

中でも肉料理との相性は抜群。タリスカーと香ばしくローストした肉は共通する特徴をもち、互いの力強い旨みを更に引き立て、まさに宿命的ともいえる相性を発揮します。



今回、そんな海に育まれたタリスカーが、海辺のキュイジーヌ・リゾート、THE CHIKURA UMI BASE CAMP(千葉県南房総)に期間限定で登場します。



●BBQ×スパイシーハイボールを味わいつくす、期間限定のコラボレーション!

















「MEAT MEETS TALISKER in THE CHIKURA UMI BASE CAMP」では、 こだわりのお肉をはじめとしたBBQ食材と、タリスカー スパイシーハイボールを最大限に楽しむためのアイテムをセットにしてご提供いたします。



解放感溢れるキッチンで豪快に調理した肉料理に合わせるスパイシーハイボールの作り方はシンプル。

グループでもシェアがしやすいタリスカー 10年の200mlボトルでつくるハイボールに、オリジナル ペッパーミルを使って黒胡椒の燻製を振りかければ、肉の旨みをより一層引き立てるタリスカーならではの宿命的なペアリングをお楽しみいただけます。







スパイシーハイボールを作るのに欠かせない非売品タリスカー オリジナルペッパーミルを、プランご予約のお客様は特別にお持ち帰りいただくことができます。非売品のレアアイテムで、アウトドアやご自宅でも、タリスカー スパイシーハイボールを心ゆくまでお楽しみください。





MEAT MEETS TALISKER(ミート ミーツ タリスカー)特設ページ:https://talisker-online.jp/cp/2023/mmt/



「MEAT MEETS TALISKER in THE CHIKURA UMI BASE CAMP」コラボレーションメニュー





THE CHIKURA UMI BASE CAMP自慢のお肉を中心としたBBQセットと、タリスカーを存分に楽しむためのタリスカー スパイシーハイボールセットをインクルーシブしたオリジナル宿泊プランが期間限定で登場。

また、当日のご用意も可能な各種セットや、エントランスに位置する管理棟・カフェでは、タリスカー スパイシーハイボール(700円/一杯)の販売も行います。



【コラボレーションメニュー】

タリスカー エクスペリエンスプラン

※前日までのご予約が必要になります。



食事を存分に楽しめるアウトドアダイニング&キッチンがある開放的なテラスで、タリスカーならではのBBQをお楽しみいただけます。



〈プラン内容〉

●BBQセット

国産牛カルビ、国産牛ロース、チョリソー、豚トロ、

季節のお野菜、海鮮(ハマグリ 2個、房州アワビ 1個、サザエ 1個)



●タリスカー スパイシーハイボール セット(各アイテムお持ち帰り可能)

・タリスカー 10年 200mlボトル 1本

・タリスカー オリジナルペッパーミル(非売品) 1本

・燻製黒胡椒(BBQの味付けにも使用可能) 1袋

・炭酸水 300mlボトル 3本



価格(1室分):55,000円~ (税込)

※定員数4名~最大8名(客室により変動)

※価格は客室・日にちにより変動がございます。詳細は以下予約ページをご確認ください。



ご予約ページ:https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/planlist.asp?hcod1=85210&hcod2=001&mode=seek&clrmode=true&reffrom=



さらに、当日のご用意も可能な「タリスカー BBQセット」「タリスカー スパイシーハイボールセット」も期間限定で販売いたします。



タリスカー BBQセット

※事前予約不要。事前にご予約をご希望の方は施設へお問い合わせください。





●BBQセット

国産牛カルビ、国産牛ロース、

チョリソー、豚トロ、季節のお野菜



●タリスカー スパイシーハイボール セット

(各アイテムお持ち帰り可能)

・タリスカー 10年 200mlボトル 1本

・タリスカー オリジナルペッパーミル(非売品) 1本

・燻製黒胡椒(BBQの味付けにも使用可能) 1袋

・炭酸水 300mlボトル 3本



価格:9,900円 (税込)



タリスカー スパイシーハイボールセット

※事前予約不要。事前にご予約をご希望の方は施設にお問い合わせください。







(各アイテムお持ち帰り可能)

・タリスカー 10年 200mlボトル 1本

・タリスカー オリジナルペッパーミル(非売品) 1本

・燻製黒胡椒(BBQの味付けにも使用可能) 1袋

・炭酸水 300mlボトル 3本







価格:5,500円 (税込)



※20歳未満の方には提供できません。



「MEAT MEETS TALISKER in THE CHIKURA UMI BASE CAMP」実施概要









■実施期間

2023年8月17日(木)~9月17日(木)

※数量限定のため、期間を短縮してご提供を終了する場合がございます。



■場所

THE CHIKURA UMI BASE CAMP

〒295-0003 千葉県南房総市千倉町白子2521−4



THE CHIKURA UMI BASE CAMPについて







“作って食べる”を楽しむキュイジーヌ・リゾート。“アウトドアダイニングを思いっきり楽しむこと”それがTHE CHIKURA UMI BASE CAMPの醍醐味です。慌ただしい日々の中、疎かになっていた“食事”の時間を丁寧に贅沢に過ごしてもらいたい。“食べる”という、あたりまえの幸せを実感してもらいたい。『地元で育てられた食材をよく知り、自ら調理することによってワンランク上の食体験を楽しもう』というbasecampが考える、食育という学びをもとに、新しい“食”のアクティビティを発信していきたい。

それが私たちTHE CHIKURA UMI BASE CAMPの想いです。

ホームページ: https://chikuraumi.basecamp.style/



タリスカーについて







スコットランド、スカイ島で最も歴史ある蒸留所が生み出す、海に育まれたシングルモルト。スカイ島は「ミストアイランド(霧の島)」と呼ばれる自然環境の厳しい島、タリスカー蒸留所はロッホ ハーポートの入り江に位置します。その特徴は、まるで海の潮風を味わっているかのような風味と力強い黒胡椒の香味。タリスカーのすべてのラベルに書かれている「MADE BY THE SEA」は、スカイ島の厳しくも美しい自然、海への深い感謝とともに、スカイ島の自然をまさに体現したシングルモルトであることを示す言葉なのです。

『宝島』の著者ロバート・ルイス・スチーブンソンに「King of Drinks(酒の王様)」と呼ばれ愛飲されたほど、世界中の熱烈なファンに長く愛され続けているシングルモルトです。



ブランドサイト:https://talisker-online.jp/



※20歳未満の方には提供できません。

※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。

※飲酒運転は法律で禁止されています。

※お酒は楽しく適量をお楽しみください。



