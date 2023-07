[ENGAWA株式会社]

開催和風ラテ風味のプロテイン、極上の抹茶スイーツ、石川県杉水町産玄米麹を贅沢に配合した万能調味料を販売!



日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection(以下、おもてなしセレクション)」では、富山駅前の商業施設「MAROOT(マルート)」内にて、おもてなしセレクションの受賞商品の期間限定販売催事を2023年7月1日(土)より3か月間開催いたします。

第4弾となる今回は、おもてなしセレクションを受賞した食品事業者3社が参加し、店頭での試食提供などを交えながら、受賞商品のプロモーションを実施いたします。







取り組みの背景





本POP-UPは、おもてなしセレクションのパートナー企業である株式会社イースト(以下、イースト社)が提供する“想いを伝えるショールーミングPOP UP STORE”のサービス「tenjii(テンジー)」を活用し、受賞商品をより多くの人に手に取ってもらう機会を創出し、日本の魅力あふれる商品を広く発信していくことを目指します。

おもてなしセレクションとイースト社では、今後も「場の価値の最大化と最適化」を目指し、日本の優れた商品を多くの人にお届けするとともに、受賞事業者の販売力強化を推進してまいります。



tenjii(テンジー) について









「tenjii(テンジー)」は、ショッピングセンターの運営を多方面でサポートしてきたイースト社が2021年9月より開始したサービスで、店頭ではまだ体験できない新しいプロダクトや国内外の面白いプロダクトを展示する新しい形のショールーミングPOP UP STOREです。

URL :https://tenjii.jp/



詳細情報





■名 称: OMOTENASHI Selection POP-UP in MAROOT “tenjii” 2023 Summer

■会 期: 2023年7月1日(土)~2023年9月30日(土)

■場 所: MAROOT 1F 1マルクス内tenjii

(〒930-0003 富山県富山市桜町1丁目1番61号)

■開催内容: 商品販売

■参加事業者数:3社



取り扱い商品のご紹介









・デジタメ株式会社(東京都)|ぷろてゐん処 拿鐵庵

和風ラテをコンセプトとして作ったプロテインで、「抹茶」と「ほうじ茶」のフレーバーがあります。プロテイン独特の粉っぽさを極力抑えたなめらかな舌触りと日本の伝統的な素材を生かした上品な甘さが特長です。









・トップサート株式会社(東京都)|禄翠恋 抹茶ガトーショコラ

国内有機抹茶とベルギー産ホワイトチョコレート、カルピスバターを贅沢に使用した和スイーツです。通常の抹茶スイーツの2倍以上の抹茶を使用することで、抹茶の芳醇な香りを楽しめる大人のスイーツに仕上げています。









・農家と薬味小作(一般社団法人杉水)(石川県)|

小作のひとさじ『井村醤油と玄米麹』

石川県加賀市杉水町で栽培した玄米麴と、1907年創業の醤油屋 井村商店の濃口醤油「寿」を使用した、調味料としてもご飯のおかずとしても使える醤油玄米麹です。炊き立てのご飯や冷奴、サラダにかけるだけで、風味豊かな玄米麹が素材のうまみを引き立てます。



OMOTENASHI Selection(おもてなしセレクション)とは









おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。日本在住の外国人有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。

https://omotenashinippon.jp/selection/



OMOTENASHI Selection 2023年第2期 募集中









おもてなしセレクションでは、現在、2023年度第2期のエントリー事業者を募集中です。日本の優れた商品を製造・販売している事業者様、おもてなし心あふれるサービスを提供されている事業者様からのご応募をお待ちしています。



●募集期間: 2023年6月13日(火)~2023年7月31日(月)

●募集カテゴリー:1. 生活雑貨・日用品、2. インテリア・ファッション、

3. IT・エレクトロニクス、4. 食品・飲料、5. 宿泊施設、6. 飲食店、

7. 体験プログラム



●選定プロセス:書類による審査と、外国人選定員によるタッチ&トライ選定の2段階を予定しています。

エントリーの詳細は、特設サイトからご確認ください。

https://omotenashinippon.jp/selection/oms2023_2/



