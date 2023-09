[みんなのコード]

~地理的にハンデのある子どもたちの移動手段となる独自サービス ~



特定非営利活動法人みんなのコード(東京都港区、代表理事:利根川 裕太、以下みんなのコード)は、石川県、高知県の3拠点で運営する子どもたちが最先端のテクノロジーに触れられる『創造的な居場所』にて、ビー・エム・ダブリュー株式会社(代表取締役社長: 長谷川 正敏、以下ビー・エム・ダブリュー)の支援の下、子どもたちを各施設まで無料で送迎する独自サービスを提供しています。







みんなのコードは、「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」をビジョンに掲げ、2015年の団体設立以来、小中高でのプログラミング教育等を中心に、情報教育の発展に向け活動してきました。また、子どもたちが学校外でも新しいテクノロジーに触れながら自由な創作活動が行える居場所を無料で提供する事業も運営しています。



保護者送迎の格差を解消する移動手段が必要







みんなのコードが石川県の加賀市、金沢市、高知県の須崎市で運営する3つの施設では、公共の交通手段が充実していない地域に居住している子どもたちが多く、保護者の送迎が得られなければ行きたい時に来館することができないというケースが少なくありません。保護者の送迎可否によって、実質的に子どもたちの活動の機会が制限されています。



私たちはこの課題を解消するために、2023年5月からビー・エム・ダブリューのブランドMINI Japanより期間限定で提供を受けたMINIの車両と、各地域のタクシー会社(加賀第一交通株式会社、大和タクシー株式会社、土電ハイヤー株式会社)に車両運行管理を委託して、送迎サービスの無料提供を始めました。





MINI Japanから提供された車両はMINI Crossover 3台で、車体にBIG LOVEのサインが入った「BIG LOVE号」と名付けられました。



みんなのコードが運営する各施設では、週に1~3回の事前予約制で、公民館、学校、予約者の自宅などへの送迎を行っています。



このサービスによって、地域的にハンデのある子どもたちが、行きたいときに行くことができるようになりました。利用者の保護者からは、「仕事の都合で送迎ができないので非常に助かっている」、「憧れのMINIに乗れるということで、引きこもりがちであった子どもを外に連れ出す良い機会になった」、「無料で利用できることがありがたい」との声が寄せられています。



なお、サービスの提供期間は、MINIの貸与期間と同じ2023年12月末までとなりますが、今後も引き続き、私たちのビジョン「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」の実現に向けて、地域間格差、経済格差などの子どもを取り巻く機会格差の課題に向き合っていきます。



MINI Japanによるサポート







今回の送迎サービスで使用している車両は、ビー・エム・ダブリュー株式会社のMINIブランドが展開するキャンペーン「BIG LOVE ACTION powered by MINI」 にて、みんなのコードが2022年度の第一期 Winnerに選出されたことにより、同社から期間限定で貸与を受けているものです。



▼ MINI Japanのプロジェクトサイト

https://onl.tw/LPRKm7b





みんなのコードが運営する子どもたちの創造的な居場所事業について







学校の中でのプログラミングを含むテクノロジー教育やデジタル端末の活用が進んでいます。一方で、子どもたちがテクノロジーを活用してやりたいことを探求したり新たな興味を発見していくための時間は、公教育の中で十分に確保ができていません。



みんなのコードは、学校教育だけでは充足が難しいこれらの活動を実現する場として、子どもたちに最先端のテクノロジーに触れられる「創造的な居場所」を提供する取り組みを行っています。



これらの施設では、経済的に困難な状況にある子どもたちであっても等しく創造的な活動が楽しめるよう、館内にあるコンピューター、3Dプリンター、レーザーカッターなどの機材を全て無料で利用可能。また、各施設には少し先を歩く「大人(メンター)」が常駐し、子どもたちの自主的な創造活動をサポートしています。



▶︎石川県加賀市 コンピュータークラブハウス加賀

https://computer-clubhouse.jp/



▶︎石川県金沢市 ミミミラボ

https://mimimi-lab.jp/



▶︎高知県須崎市 てくテックすさき

https://tekutech-susaki.jp/





特定非営利活動法人みんなのコードについて





みんなのコードは、「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」をビジョンに、全国でテクノロジー教育の普及活動を推進する非営利法人です。公教育におけるテクノロジー教育拡充に向けた政策提言や学術機関と連携した実証研究、プログラミング教材の開発・提供、プログラミング教育を担う先生方向けの各種研修の企画・開催、子どもたちが自由にテクノロジーに触れられる“第三の居場所”づくりなど、幅広い取り組みを行っています。



・会社名:特定非営利活動法人みんなのコード

・代表理事:利根川 裕太

・所在地:東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー 9F (WeWork内)

・設立:2015年7月

・会社ページURL:https://code.or.jp/





【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

特定非営利活動法人みんなのコード Code for Everyone

広報担当:森田

メール: pr@code.or.jp

代表電話: 03-4595-0150



