[ケイト・スペード ニューヨーク]

星の降る森をイメージに、2万球で彩られた幻想的なイルミネーションが煌めく「おもはらの森」に期間限定のギフトボックスが出現



- 同期間中、東急プラザ表参道原宿エントランスもケイト・スペードのブランドコードがジャック

‐ Holiday Gift スペシャルサイト “Adventures with friends” もオープン







どんなときもカラーと大胆な発想、前向きさを称賛し、完璧ではないけれども特別なライフスタイルを送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援するケイト・スペード ニューヨークは、年間テーマに“Adventure (冒険)” を掲げ、大小様々な冒険に繰り出したブランド創業30周年の節目の一年の締めくくりとして、12月1日から12月25日まで、東急プラザ表参道原宿「おもはらの森」にてポップアップショップを開催します。



星の降る夜をイメージに、2万個の電球を使用し、たくさんの流れ星が降り注ぐ様子を表現したイルミネーションが 煌めく「おもはらの森」の中に、ギフトにぴったりなジュエリーが豊富なバリエーションでラインナップしたケイト・スペード グリーンカラーのギフトボックス型のポップアップショップ「Kate Spade New York Holiday Gift Box」が期間限定で出現します。



来場者は、同期間中、ブランドカラーのケイト・スペード グリーンやドット、ストライプなどのブランドコードがジャックする東急プラザ表参道原宿のエントランスを抜け、辿り着いた屋上テラスの幻想的なイルミネーションが煌めく都会の森の中でのショッピング、フォトスポットでの撮影を通して、シーズンテーマ“Adventures with friends”が表現している、イルミネーションが煌めく街へ、友人たちと冒険に繰り出す高揚感に溢れたフェスティブな世界観を体験出来ます。

Kate Spade New York Holiday Gift Box in Harajuku:





■開催期間:2023年12月1日(金) - 12月25日 (月) 11:00 - 20:00

※悪天候など、やむを得ない事情により中止、または変更となる場合がございます。

■会場:東急プラザ表参道原宿6階 屋上テラス 「おもはらの森」/ 東京都渋谷区神宮前4-30-3

■特典:

・ 抽選で毎日5名様にあたたかいドリンクをプレゼント。

・ 抽選がはずれた方全員に、展開するとオセロが楽しめるミニギフトボックスをプレゼント。

※全て無くなり次第終了





■ギフトラッピング:

・ ギフトラッピング - 無料

・ ギフトラッピング用薄紙:全5種類からセレクト可

・ ギフトラッピング用リボン:全2種類からセレクト可



■その他:

・フォトプロップス - 来場記念の写真撮影が楽しめるフォトプロップスをご用意

Kate Spade New York Holiday 2023 Collection:





「Holiday Gift Box」には、自分へのご褒美や、大切な友人へのギフトにぴったりなジュエリーコレクションを中心に、新アイコンバッグ「ケイト・スペード ダコタ」の新作もラインナップ。



■You’re A Star コレクション



「あなたはスター!」というチアフルなネーミングの、夜空に煌めく星がモチーフの コレクション。様々なサイズのビジューを敷き詰めた華やかなコレクションは、ピアスから、ネックレス、リング、ブレスレットまで、バリエーション豊かに展開されます。(写真左から) ユーアー ア スター リニア ピアス ¥28,600、ユーアー ア スター カクテル リング ¥33,000 ※全て税込み





■Winter Carnival コレクション



ホリデーシーズンに催されるウィンターカーニバルの主役、エレファントのエリーを モチーフにした遊び心に溢れたコレクション。パールで表現したパフォーマンス中のエリーのボールや、エリーの好物のピーナッツ、今にもはじけそうな観客用のポップコーンなど、楽しいモチーフが登場します。(写真上から) ウィンター カーニバル リング ¥28,600, ウィンター カーニバル ポップコーン ペンダント ¥28,600 ※全て税込み



■Take Heart コレクション



ハートシェイプのモチーフに輝くクリスタルをセッティングした、ピアス、 ペンダントの2型から成る定番コレクションに、新色のシルバー、ターコイズ、マルチが登場。ホリデーシーズン限定のスペシャルギフトボックス付き。シルバーボックスの中には”Reuse Me to help protect your precious things (あなたの大切なものを守るためにリユースして)“のメッセージ入り。(写真左から) テイク ハート ピアス ボックス セット ¥14,300, テイク ハート ペンダント ボックス セット ¥16,500



■Kate Spade Dakota (ケイト・スペード ダコタ)



新アイコンバッグ「ケイト・スペード ダコタ」は、ホームタウンのニューヨークのアイコニックな建築物からインスピレーションを受け、革新的なデザイン技術を用いて新たに開発した彫刻型のロゴのハードウェアが特徴。今シーズンは、フェスティブシーズンにふさわしいゴールドカラーや、イタリアの伝統的なキルトの技法を採用した立体的なデザインが特徴のトラプントが新たにラインナップに加わりました。全て取り外し可能なチェーンストラップとレザークロスボディストラップが付属し、気分やシーンに合わせてショルダー、クロスボディ、そしてクラッチバッグとしても使用が可能です。(写真左から時計回り) ケイト・スペード ダコタ トラプント ミディアム コンバーチブル ショルダー バッグ H15xW25.5xD7.5cm ¥85,800, ケイト・スペード ダコタ メタリック スモール クロスボディ H12xW22xD6 ¥61,600、ケイト・スペード ダコタ トラプント スモール クロスボディ H13xW22xD6cm ¥73,700

kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイル)を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。

https://www.katespade.jp



問い合わせ先:

ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

https://www.katespade.jp/



Holiday Gift スペシャルサイト:Adventures with friends

https://www.katespade-holiday2023.jp/?utm_source=PR20231201.com&utm_medium=-&utm_campaign=fy24-holiday_ksny_-_-_braa_acq_-



