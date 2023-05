[株式会社アンテプリマジャパン]

オーロラのように輝く「ステッラカラー」のワイヤーバッグ



2023年5月31日(水)より、全国のANTEPRIMA/WIREBAGショップとANTEPRIMA オンラインストアにて、「ステッラカラー」にフォーカスした『STELLA キャンペーン』を開催いたします。







「ステッラ」とはイタリア語で「星」を意味し、光の加減によってオーロラのように七色に輝くワイヤーコードが特徴的なカラーです。ステッラカラーはホワイト、イエロー、ピンク、ブルー、グリーンの5色で、透明感がありながらもコーディネートに彩を添える、カラフルで爽やかなカラー展開です。

人気のミニチェーンバッグ、STANDARD MINIATURA(スタンダード ミニアトゥーラ)、LUCCHETTO(ルッケット)、シンプルなシェイプのトートバッグSTANDARD(スタンダード)/スクエア ラージの3型展開です。



2023年5月31日(水)~6月30日(金)のキャンペーン期間中、STELLAカラーの商品をお買い上げの方に先着で、30周年を記念したアンテプリマ オリジナル ピンブローチをプレゼントいたします。

ぜひこの機会に、優しく煌めくステッラカラーのアイテムをぜひご覧ください。



キャンペーン概要





ANTEPRIMA/WIREBAG(アンテプリマ/ワイヤーバッグ)のSTELLAカラーのアイテムをご購入の方に先着で、

ブランド30周年を記念して制作したブランド設立当初のロゴを象ったオリジナル「ピンブローチ」をプレゼントいたします。お洋服のアクセントにはもちろん、ワイヤーバッグのアクセサリーとしてもご使用いただけます。※数量限定。無くなり次第終了となります。

●キャンペーン期間:2023年5月31日(水)~6月30日(金)

●キャンペーン対象商品:



●キャンペーン対象ショップ:

アンテプリマ・オンラインストア(https://www.wirebag.jp/)

全国のアンテプリマ/ワイヤーバッグの店舗(https://jp.anteprima.com/shop_list/locationlist/loc:jp/cat:wirebag/)

●ノベルティー:アンテプリマ オリジナル ピンブローチ:



商品情報



























伊勢丹新宿店POP UP STORE情報





2023年6月28日(水)より、伊勢丹新宿店本館1Fプロモーションスペースにて、ワイヤーバッグのアイコンSTANDARD(スタンダード)シリーズや人気のミニバッグをはじめ、2023-24年秋冬コレクションの新作をいち早くご覧いただけるPOP UP STOREを開催いたします。好評いただき完売しているHELLO KITTYコレクションも再登場いたします。







■ABOUT ANTEPRIMA/WIREBAG

アンテプリマのシグネチャーともいえるワイヤーバッグは、1998年にデビューしました。 Fun & Joy(楽しさと喜び)をテーマに、今日までに600以上のスタイルと100を超えるカラーが発表され、そのバリエーションはシーズンを追うごとにますます豊富になっています。 光を受けてきらきらと輝くバッグは、プリズムのような光沢感のあるワイヤーコードを、 職人がすべて手で丁寧に編んで作られています。適度な伸縮性があり、中に物を収納すると形が変化するのも特徴の一つ。スタイルを問わないベーシックなフォルムは、女性のライフスタイルにフィットし、あらゆるシーンに溶け込んで生き生きとした楽しさを与えてくれます。



