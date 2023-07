[小豆島ヘルシーランド株式会社]

“建築の民主化” を提唱するイノベーション設計集団VUILDによる、デジタルファブリケーション技術を取り入れた建築業界初(注1)の循環型ウェルネス発信拠点が小豆島の地に誕生



小豆島ヘルシーランド株式会社(本社:香川県小豆郡、代表取締役社長:柳生敏宏、以下「小豆島ヘルシーランド」)は、”1000年続くオリーブの森” を目指し、オリーブで心と体をととのえるウェルネスガーデン「千年オリーブテラス for your wellness」(以下、千年オリーブテラス)を開業。7月6日より予約受付を開始いたします。





瀬戸内の穏やかな海を一望できるスモールヴィラ「The STAY」、メディテーションルームを備えたオリーブリトリートスパ「The SPA」を含む全施設のグランドオープンに先がけ、「樹齢千年のオリーヴ大樹」をシンボルに据えたコミュニケーションラウンジ「The GATE LOUNGE」を7月14日に先行オープンいたします。(事前予約制 *1)



(注1)日本国内における「島内で伐り出した木材(地場産材)を施主自ら木材運搬、皮剥、乾燥、塗装、仕口の加工するプロジェクト」として 2023年3月 自社調べ











有機的に循環するコミュニケーションラウンジ「The GATE LOUNGE」





施主自らが建築資材を調達し、地産地消の小豆島産材×デジタルファブリケーション技術を用いて建築業界初*2 を実現したのは “建築の民主化” を提唱するイノベーション設計集団VUILD。小豆島の有機体の一部のような構築的なフォルム、風景と対話する建築は「千年オリーブテラス」の入り口としてのランドスケープも兼ね備えています。什器や内装には土に還るサステナブル素材 ”NULL” を採用、”1000年続くオリーブの森” へ繋がる循環型プロジェクトとして進化し続けていきます。







五感で感じるオリーブ体験を





今では身近になったオリーブですが、高い抗酸化力を備え、心と体を健康に導くために非常に優秀な植物であることがわかっています。

「The GATE LOUNGE」では ”植物としてのオリーブの力” に改めてフォーカス。”千年生きるオリーブのすごい力を取り入れる” をコンセプトに、オーディオガイド付きマインドフルネス体験(マインドフルネスイーティングやプランツメディテーションなど)や、希少な小豆島産食用オリーブオイル(ロサンゼルス国際エキストラバージンオリーブオイル品評会金賞受賞)と小豆島産美容オリーブオイルを体感するオリーブオイル講座も開催(事前予約制・別途有料)。五感で感じるインタラクティブな体験をお愉しみいただけます。夜には「The STAY」に宿泊の方のナイトラウンジとして開放し、出会いが交錯するコミュニケーションHUBとしての場づくりを目指します。











人と木、自然と心がしずまる 「The TERRACE」





島と海とオリーブ。一枚の写真にはおさまりきらない景色がここにはあります。誰かと一緒にいてもパーソナルな時間になるような、穏やかな時間が風とともに流れています。目の前に広がる瀬戸内の海を眺めながらメディテーションしたり、潮風を感じながら木立の中を散歩したり、オーディオガイドと共にお愉しみいただける新たなマインドフルネス体験をご用意しています。





瀬戸内の絶景を窓いっぱいに切り取る「The STAY」





Mission(ミッション)、 Lucca(ルッカ)、 Manzanillo(マンザニロ)、とオリーブの名前を冠した3室は、四季の移ろいを感じられる森の中に現れます。全室シーフロント、大きな開口を設けた窓からは瀬戸内の青をダイナミックに受け取ることができます。「なにもない」贅沢と静けさの中の非日常、内から外までゆるやかにつながる空間、部屋ごとに異なる趣で訪れる人たちをもてなします。





柔らかな光と潮風を感じながらのメディテーションやヨガ、星空を眺めながらテラスでビオワイン、時間を気にせず思いのままに。小豆島の風景と繋がり、ととのう。睡眠やデトックス、発酵をテーマにしたウェルネスプログラムも順次追加予定です。また、「その先」を見据えた宿泊施設として ”使い捨て” をできるかぎり減らし、本当に必要なものだけを厳選。ミニマムさと自然が融合した上質な空間をお届けします。9月14日のグランドオープンに先がけ、7月6日より先行予約がスタートします。











本来の自分の姿に立ち戻るオリーブリトリートスパ 「The SPA」Produced by elaifa







いにしえの時代から美を司るために用いられてきたオリーブ。ギリシャ語でelaifa(エライア)。ハイパーな日常から離れゼロになる。オリーブティーをいただきメディテーションルームで心の調律をした後は、トリートメント用に厳選されたオリーブオイルで植物としてのオリーブの力をダイレクトに受け取りましょう。瀬戸内海の凪のように、心と体を静めてニュートラルな自分に。 (2023年秋開業予定・事前予約制)



「The SPA」に寄り添うのは、オリーブの木々、穏やかな光と風に運ばれた花の匂い、海の蒼、小豆島という土地を象徴するエレメンツをモチーフに調香された天然100%の香り。渇いた大地に水が巡っていくような強さと深い安らぎをもたらす香りが背中をそっと支えてくれます。





施設概要





名称 千年オリーブテラス for your wellness

公式インスタグラム https://www.instagram.com/1000olive_terrace

住所 香川県小豆郡土庄町甲2473

電話 0879-62-8989

運営主体 小豆島ヘルシーランド株式会社

敷地面積 約39,000 平方メートル

開業予定日 2023年7月14日(金)~

付帯施設 The GATE LOUNGE、The TERRACE、The STAY(3室)、The SPA



*1

【千年オリーブテラス for your wellness |日帰り体験のご予約】

予約サイト|https://www.e-tix.jp/1000olive-terrace

受付開始|2023年7月6日(木)~

プレオープン|2023年7月14日(金)15:00~

日帰り体験|オープン記念特別価格:1,000円(7月14日~9月13日)

通常価格:2,000円(9月14日~)



【The STAY|宿泊のご予約】

予約サイト| https://airhost94416.airhost.co/ja/houses/328699

受付開始|2023年7月6日(木)~

予約期間|2023年9月14日(木)~

宿泊料金|オープン記念特別価格:33,000円~



*2

関連リリース

建築業界初!小豆島の施主自らが島のヒノキを製材・加工した木材で建築した、オリーブで心と体をととのえる複合施設「オリーヴの森」2023年7月グランドオープン

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000005189.html



【小豆島ヘルシーランド株式会社とは】





瀬戸内・小豆島で”生命の樹”オリーブをまるごと活かし、心と体を健やかにする商品の研究開発・製造・販売を行っています。



社名:小豆島ヘルシーランド株式会社

所在地:香川県小豆郡土庄町甲2721-1

代表取締役社長:柳生敏宏

設立:1985年

HP:https://shl-olive.co.jp

「オリーヴの森」オンラインショップ https://www.healthyolive.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-17:46)