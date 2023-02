[株式会社アース・スター エンターテイメント]

5,000円分!オリジナルデザインの特製QUOカード 3種×5名様 合計15名様

ハッピーバレンタイン!オリジナルデザイン缶キャンディ2種×5名様 合計10名様

さらに、第二回キャラクター人気投票も開催中!





株式会社アース・スター エンターテイメント(東京都・品川区)が刊行する【アース・スターノベル】では、このたびシリーズ累計150万部を突破した『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』本編&番外編の最新刊同時発売を記念して、2023年2月8日(水)より特設サイトを公開し、プレゼントキャンペーンを各種開催中です。

特設サイトはこちら⇒https://www.es-novel.jp/special/daiseijo/





5,000円分のオリジナル特製QUOカード プレゼントキャンペーン概要









【実施期間】2023年2月8日(水)~28日(火)

【応募方法】

(1)アース・スターノベル公式Twitterアカウント(https://twitter.com/es_novel)をフォロー

(2)該当のツイート(https://twitter.com/es_novel/status/1623157190713544704)をリツイート

上記を達成された方の中から抽選で合計15名様に、オリジナル特製QUOカード5,000円分をプレゼント!



【プレゼント作品】

「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」第8巻デザイン

「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す ZERO」第2巻デザイン

「3分聖女の幸せぐーたら生活 生真面目次期公爵から「きみを愛することはない」と言われたので、ありがたく1日3分だけ奥さんやります。それ以外は自由!やっほい!!」第1巻デザイン



オリジナルデザイン缶キャンディ プレゼントキャンペーン概要









【実施期間】2023年2月8日(水)~28日(火)

【応募方法】

(1)アース・スターノベル公式Twitterアカウント(https://twitter.com/es_novel)をフォロー

(2)該当のツイート(https://twitter.com/es_novel/status/1623155189338501121)をリツイート

(3)特設サイト(https://www.es-novel.jp/special/daiseijo/)から人気投票に参加

※投票時に(2)で使用したTwitterアカウント名をご記載ください

上記を達成された方の中から抽選で各5名様に、オリジナルデザイン缶キャンディをプレゼント!



【プレゼント作品】

「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」第8巻デザイン

「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す ZERO」第2巻デザイン



第二回キャラクター人気投票開催中!







【実施期間】2023年2月8日(水)~28日(火)

見事1位にランクインしたキャラクターは、著者・十夜先生による特別書き下ろしオリジナルショートストーリーを特設サイトにて後日公開いたします。こちらも合わせて楽しみにお待ちください。



作品紹介 転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す (8) 著:十夜 イラスト:chibi









<Amazonご購入>

https://www.amazon.co.jp/dp/4803017476



聖女の扮装をした大聖女が起こす奇跡は……本物!?

オルコット公爵邸でのお茶会に招かれたフィーアは、筆頭聖女候補であるプリシラを紹介され……。

さらに、サヴィスの婚姻話を聞いたフィーアは、道化師たちに弟子入りして、最高の出し物を披露することを思いつく。

「衣装の試着がてら、プチ武者修行に行かないか?」

セルリアンの提案により、聖女の扮装をしたフィーアは、道化師の仲間として街へと繰り出すことになり!?

書き下ろしは、ロイドとセルリアンの過去編二本、ザビリアの「粛清リスト」第二弾、カーティスの休日の過ごし方、クェンティンが「母親」になる話、そして300年前の騎士団長たちとフィーアの食事会を大ボリュームでお届け!





作品紹介 転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す ZERO (2) 著:十夜 イラスト:chibi











<Amazonご購入>

https://www.amazon.co.jp/dp/4803017468



セラフィーナ、はじめての海へ!

「聖女になって、シリウスと一緒に戦いたい」というセラフィーナの希望を叶えるため、シリウスはセラフィーナのための近衛騎士団「赤盾近衛騎士団」を設立する。

しかし、各騎士団から有能な騎士たちを引き抜き結成された近衛騎士団の初仕事は、西海岸のビーチでのバカンスだった!?

幼い聖女と最強騎士の楽しい休暇が、今始まる!





コミカライズ紹介







<連載中>

「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す A Tale of The Great Saint」

原作:十夜・chibi 漫画:青辺マヒト

https://www.comic-earthstar.jp/detail/daiseijo/



<企画進行中>

「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す ZERO」コミック版

原作:十夜・chibi 漫画:海㮈



「3分聖女の幸せぐーたら生活 生真面目次期公爵から「きみを愛することはない」と言われたので、ありがたく1日3分だけ奥さんやります。それ以外は自由!やっほい!!」コミック版

原作:ゆいレギナ・あかつき聖 漫画:かじきすい





