アリババグループのデジタルテクノロジーとインテリジェンスのバックボーンであるアリババクラウドは、ガートナー社が発表したレポート「Magic Quadrant(TM) for Analytics and Business Intelligence Platforms(アナリティクス及びビジネス・インテリジェンス・プラットフォーム部門)」において「チャレンジャー」に選出されました。アリババクラウドは昨年、同レポートで「ニッチプレイヤー」に選ばれました。







ガートナー社は、本レポートでデータのモデル化、分析、共有、管理が可能な分析及びビジネス・インテリジェンス・プラットフォームのプロバイダーを評価しています。この市場分野で定義されている12の重要な機能には、自動化されたインサイト、レポート機能、データの可視化が含まれます。



本レポートでアリババクラウドの評価対象となるQuick BIプラットフォームは、データ探索やレポート作成などのサービスを提供するインテリジェントなビジネス分析スイートです。これらの機能により、企業ユーザーはデータを閲覧・探索し、適切な情報に基づいてビジネス上の意思決定を行うことができます。





Quick BIは、シンプルで使いやすいプラットフォームであり、顧客維持率やアクティブユーザー数などのインテリジェンスに基づいて分析レポートを作成できます。このプラットフォームはカスタマイズされたダッシュボードをサポートし、ユーザーは好みの形式でインサイトを提示することができます。小売業、インターネット、製造業、メディア、金融など、さまざまな業界で幅広く利用されています。



例えば、シンガポールのスマート小売及び食品ロボットの大手企業であるIJOOZは、アリババクラウドの技術を活用してビジネスとITインフラを最適化しました。Quick BIは、IJOOZのデータ分析、探索、レポート機能を支援し、より優れたデータ駆動型の意思決定を可能にしました。



アリババクラウド・インテリジェンスの国際ビジネス担当プレジデントのセリーナ・ユアン(Selina Yuan)は、次のように述べています。

「データ駆動型のインサイトは、世界中で組織戦略を推進するに上でますます重要性を増しています。ビジネスにメリットをもたらすデータマネジメントとアナリティクスに関するあらゆるサービスを備えたプラットフォームにおける需要が高まっています。この重要な分野でチャレンジャーに認められたことは、当社にとって大きな励みであり、Quick BIのプラットフォーム機能を強化する継続的な取り組みが評価されたと捉えています。データの可能性を引き出す新たな方法を模索されている世界中のお客様を引き続きサポートできるよう尽力してまいります。」



※ソース:Gartner、Magic Quadrant(クラウドAI開発者サービス)、ジム・シャイブメア、スヴェトラーナ・シキュラー、アルン・バチュ、マイク・ファン、ヴァン・ベイカー、フランク・オコナー、2023年5月22日



ガートナー社に関する免責事項

ガートナーは、同社のリサーチ出版物に掲載されているいかなるベンダー、製品またはサービスを推奨するものではなく、テクノロジー・ユーザーに対して、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものではありません。ガートナーが発行するレポートやリサーチ結果は、ガートナーがリサーチ機構としての意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。ガートナーは、本リサーチに関して、商品性や特定目的への適合性の保証を含め、明示的にも黙示的にも一切の保証を行うものではありません。Gartnerは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の米国および国際的な登録商標およびサービスマークであり、本資料においては許可を得て使用しています。すべての著作権はガートナー社に帰属します。図表は、Gartner, Inc.が公開した大規模な調査文書の一部であり、文書全体の文脈の中で評価されるべきものです。ガートナーの資料は、ご要望に応じてAlibaba Cloud Computing Ltd.より入手することができます。





【アリババクラウドについて】

2009年に設立されたアリババクラウドは (www.alibabacloud.com)、アリババグループのデジタルテクノロジーとインテリジェンスの中枢です。アリババクラウドは、エラスティックコンピューティング、データベース、ストレージ、ネットワーク仮想化サービス、大規模コンピューティング、セキュリティ、管理およびアプリケーションサービス、ビッグデータ分析、機械学習プラットフォーム、IoTサービスなど、あらゆるクラウドサービスを世界中のお客様に提供しています。IDCの調査でアリババクラウドは2018年以降、Infrastructure as a Service(IaaS)分野で世界3位のサービスプロバイダーに認定されています。また、ガートナーには、アリババクラウドは2018年以降、売上高で世界3位、アジア太平洋地域で1位のIaaSプロバイダーとして認定されています。



