「サステナビリティレポート2023」発行に関するお知らせ
［バンドー化学株式会社］
バンドー化学株式会社(本社:兵庫県神戸市)は、2022年度のバンドーグループのサステナビリティ活動の取り組み実績をまとめた「サステナビリティレポート2023」(A4版、カラー 44ページ)を発行しましたのでお知らせします。当社グループは、「コンプライアンス・人権」「製品・サービス」「環境」「労働・安全」「ステークホルダーコミュニケーション」の5つをテーマにサステナビリティ活動を行っています。本レポートでは、サステナビリティ活動テーマに沿って、重要課題(マテリアリティ)ごとに報告しているほか、新中長期経営計画やTCFDに基づく気候変動関連の情報開示について取り上げています。
※非財務情報の開示をより一層充実させるべく、今年度から「サステナビリティレポート」として発行しています。
１．主な内容
(1) Mission（経営理念）とサステナビリティ
History、トップメッセージ、新中長期経営計画、新中期経営計画とマテリアリティ、サステナビリティマネジメント
(2) 製品・サービス
製品/プロセスイノベーション、顧客の安全衛生、Focus―「バンドー夢工場」の実現を見据えたスマート製法の開発
(3) 環境
原材料、廃棄物/水と廃水、大気への排出、エネルギー/保安防災、TCFDに基づく気候変動関連の情報開示、
Focus―2050年カーボンニュートラルの実現に向けて太陽光発電システムや省エネ設備等の導入を加速
(4) 労働・安全
研修と教育、雇用/ダイバーシティと機会均等、労働安全衛生、Focus―エンゲージメントの向上に向けて、働きがい改革と健康経営に注力
(5) コンプライアンス・人権
コンプライアンス、人権対応/サプライヤー対応/腐敗防止/反競争的行為
(6) ガバナンス・コミュニケーション
コーポレート・ガバナンス/内部統制の推進/情報セキュリティ、ステークホルダーコミュニケーション、社会貢献活動
２．添付資料 「サステナビリティレポート2023」
３．ホームページでの閲覧方法
当社ホームページ(www.bandogrp.com)のトップページから、「サステナビリティ」を選択し、「サステナビリティレポート」のボタンをクリックください（PDFファイルにて掲載しています）。
以上
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/04-02:40）
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