[アドバンテック株式会社]

~NVIDIA(R) Jetson Orin Nano(TM) システムオンモジュール搭載~



アドバンテック株式会社(Advantech Co., Ltd. 本社:台湾台北市/日本法人:東京都台東区、以下 アドバンテック)は、NVIDIA(R)Jetson Orin Nano(TM)システムオンモジュールを搭載したMICシリーズの新製品MIC-711-ON 及びMIC-711D-ONを発売開始しました。

MIC-711-ONとMIC-711D-ONは、最小のJetsonフォームファクターで最大40 TOPSのAI性能を実現し、消費電力は5W~15Wとさらに小さくなり、NVIDIA(R) Jetson Nano(TM)の最大80倍の性能を実現します。









MIC-711シリーズ特徴







・ファンレス、超小型設計(大きさ:130 x 130 x 46 mm)

・NVIDIA(R) Jetson Orin(TM) Nano搭載

・GbE×1、USB3.2 Gen1(5Gbit/s)×2対応、2ポートのUSB3.2はカメラを接続してAIビデオソリューションを実現

・mPCIe×1、M.2 3052×1、M.2 2280×1対応、オプションでGMSL 2系統などの入力が可能

・Allxon 24時間365日の遠隔監視とOTA展開に対応

・2枚のNano SIM(5G用1枚、4G/LTEモバイル通信用1枚)を搭載可能





◆MIC-711-ON

https://www.advantech.com/ja-jp/products/965e4edb-fb98-429e-89ed-9a0a8435a7be/mic-711-on/mod_8beca4ef-ef37-484f-9f8e-2174419d2d32



◆MIC-711D-ON

https://www.advantech.com/ja-jp/products/d843578f-4f6f-41b1-aa5a-fdfdbdcd7d2b/mic-711d-on/mod_bc1c2907-587f-4801-81be-8dc23e4a8bc9



アドバンテックは今回発売開始するMIC-711シリーズ以外でも、開発キット、BOX型PC、車載対応PCと幅広くラインナップを準備しております。





【アドバンテックについて】

アドバンテックは、「Enable an Intelligent Planet(インテリジェントな地球を実現する)」という企業ビジョンを掲げています。同社は、IoTインテリジェントシステムと組み込みプラットフォームの分野におけるグローバルリーダーです。IoT、ビッグデータ、人工知能のトレンドを取り入れるために、アドバンテックは、産業用IoTプラットフォーム - WISE-PaaSコアを備えたIoTハードウェアおよびソフトウェアソリューションを推進し、ビジネスパートナーや顧客の産業チェーンの接続を支援しています。アドバンテックはまた、ビジネスパートナーと協力し、産業インテリジェンスの目標を加速させるビジネスエコシステムを共創しています。

https://www.advantech.com/ja-jp



