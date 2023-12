[エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社]

過去にMEET YOUR ARTに出演したアーティスト総勢23名が参加!展覧会初日と二日目にはアーティストが在廊も。





エイベックス・クリエイター・エージェンシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:加藤信介、以下:ACA)が運営するオルタナティヴ・スペース「WALL_alternative」では、2024年1月12日(金)から2月3日(土)まで「RE:FACTORY_2」を開催いたします。



RE:FACTORY_2



アートと音楽はたえず隣接し、お互い影響を与え続け、多くの文化的な現象を起こしてきました。また、活動のルーツや作品の制作過程において音楽から強い影響を受けているも非常に多い、2023年3月に「たえず隣接し、共創してきたアートと音楽の様々なコラボレーション」をコンセプトに、MEET YOUR ART FAIR 2023「RE:FACTORY」を開催いたしました。



2024年1月12日よりする「RE:FACTORY_2」は、前回のコンセプトを引き継ぎ、ACAが企画・運営するYouTube番組「MEET YOUR ART」 にご出演いただアーティストの方々に、“音楽”からインスピレーションを得て制作した新作を中心にご出展いただきます。また、場所を東京・西麻布にオープンした「WALL_alternative」に移すことで、「WALL_alternative」と「音楽」を入り口に、今までアートに触れる機会のなかった方を含めた多くの方々に、アートと参加を知っていただく機会の創出を目指します。



展覧会初日である1月12日(金)と二日目の1月13日(土)には、二日間にわたりオープニングプレビューを実施するほか会期中のイベントも予定しております。オープニングプレビュー当日は、作家の在廊はもちろん、併設するバーでもスペシャルなメニューを提供いたします。会期中のイベント情報はWALL_alternative公式Instagramで告知予定。皆様のご来場お待ちしております。



WALL_alternativeについて



「WALL_alternative」はアートを中心に様々なカルチャーの発信拠点として、多様な人が集まり有機的に交差することで、新しいムーヴメントが生まれる、特異性のある空間を目指しています。



展覧会概要

RE:FACTORY_2

会期:2024年1月12日(金)-2月3日(土)※日曜定休

時間:18:00-24:00

入場:無料・予約不要

会場:WALL_alternative(東京都港区西麻布4-2-4 1F)



出展アーティスト(五十音順、敬称略):

Dan Isomura x Sareena Sattapon

大久保紗也

大野修

岡田佑里奈

加賀美健

金氏徹平

川人綾

後藤夢乃

GORILLA PARK

高山夏希

東城信之介

那須佐和子

長谷川彰宏

藤倉麻子

布施琳太郎

松岡柚歩

丸山太郎

南谷理加

谷敷謙

やましたあつこ

山田康平

山田美優

油野愛子



<OPENING PREVIEW>

OPENING PREVIEWでは複数の作家が在廊予定です。

また、併設するバーではスペシャルメニューをご提供いたします。

日程:2024年1月12日(金)、1月13日(土)

時間:18:00~24:00

会場:WALL_alternative ※入場無料・予約不要



Photo by Aya Kawachi



【WALL_alternative概要】



■Concept1. Night-time gallery

大人が夜にアートを楽しめる、ライフスタイルに合ったアートスペース

現代アートを中心としたアーティストによる作品展示・販売、WALLならではの特別企画を実施



■Concept2. Collaboration

アート/音楽を軸に多様なカルチャーを横断し、新しいムーブメントが生まれる拠点



■Concept3. Community

バーを併設し、良質な出会いやコラボレーションが生まれるコミュニティ



営業時間:18:00-24:00

※日曜定休

住所:東京都港区西麻布4-2-4 1F

Instagram:https://instagram.com/wall_alternative

Web:https://avex.jp/wall/

問い合わせ:WALL@av.avex.co.jp



