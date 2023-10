[キーン・ジャパン合同会社]

KEENの秋冬定番<HOWSERコレクション>のキッズモデルに2023秋冬シーズン新色が2023年9月6日より発売



「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、革新的なハイブリッドフットウェアを提案している米国ポートランド発のアウトドア・フットウェアブランド「KEEN(キーン)」のキッズライン<KEENキッズ>から、まるでサンダルのようなリラックスした履き心地に暖かさをプラスした<HOWSERコレクション>の2023秋冬シーズンモデルにキッズの新色がラインナップ。

KEEN直営店、KEEN公式オンラインストア(https://www.keenfootwear.jp/)、および各取扱い店にて取り扱い中です。







通学や遊び時間、週末など、いつどこでも子供たちがソトを楽しむためのキッズライン<KEENキッズ>を展開しています。大人モデル同様のデザイン性・機能性・アウトソール仕様を兼ね備え、その多くは、家族リンクコーデが楽しめるラインナップです。



2010年にスタートしたKEENの秋冬定番<HOWSER(ハウザー)コレクション>は、まるでサンダルのように快適な履き心地と暖かさで定評のあるハイブリッド・コンフォートシューズ。内側のマイクロフリースが足を暖かく包み込み、足裏形状に合わせて立体成型されたフットベッドが心地よいクッション性を生みだします。アウトソールは壁や床に色移りしないノンマーキングラバー素材なので室内着用もおすすめ。加えて、耐摩耗性とグリップ性も備えています。メンズ・ウィメンズでも好評のHOWSERコレクションのキッズ展開モデル『HOWSER LOW WRAP(ハウザー ロー ラップ)』とミッドカットの防水チャッカブーツ『HOWSER II CHUKKA WP(ハウザー ツー チャッカ ウォータープルーフ)』に、2023秋冬シーズンの新色がラインナップいたしました。





<キッズ>HOWSER LOW WRAP (ハウザー ロー ラップ)





ローカットの『HOWSER LOW WRAP(ハウザー ロー ラップ)』は、フィット調整が可能な面ファスナーを採用しています。また、耐摩耗性とグリップ性を確保したノンマーキングラバーのアウトソールは壁や床に色移りしないため、ルームシューズとしても最適。毎日のお出かけからキャンプまで、シーンを選ばず幅広く活躍します。















<キッズ>HOWSER II CHUKKA WP (ハウザー ツー チャッカ ウォータープルーフ)





ミッドカットの『HOWSER II CHUKKA WP(ハウザー ツー チャッカ ウォータープルーフ)』は、独自開発の防水透湿素材「KEEN.DRY(キーン・ドライ)」を採用した防水仕様のチャッカブーツ。キッズが自分自身でも脱ぎ履きやすいバンジーコードシステムを採用。保温素材「KEEN.WARM(キーン・ウォーム)」をシューズ内部に採用し、地面からの冷気を遮断して足室内を暖かくドライにキープするウィンターブーツ専用の「サーマルヒートシールドフットベッド」が底冷えを防ぎ、肌寒い日の外遊びも快適です。















キッズとおそろいカラーも展開するHOWSERコレクションはメンズ・ウィメンズも展開中!







メンズ・ウィメンズでも展開している<HOWSERコレクション>。定番モデルのローカットサイドゴアデザイン『HOWSER II(ハウザー ツー)』をはじめ、クロッグタイプや、履き口をフォールドすることでローカット・ミドルカットの2WAYスタイリングが楽しめる新作などを多彩なカラーリングで展開しています。







左上より時計回り:

履き口を折り返すことで2WAYスタイリングが楽しめる『HOWSER FOLD DOWN』(Black/Black(メンズ))、

クロッグタイプの『HOWSER III SLIDE』(Java Cord/Keen Maple(メンズ))、経年を楽しめるリサイクルレザー素材の『HOWSER HARVEST SLIDE LEATHER』(Black/Birch(メンズ))、『HOWSER III SLIDE』(Birch/Tangerine(ウィメンズ))、『HOWSER II』(Canteen/Canteen(メンズ)、『HOWSER FOLD DOWN』(Timberwolf/Plaza Taupe(ウィメンズ))



▼メンズ・ウィメンズの2023秋冬シーズン<HOWSERコレクション>は、下記でご覧いただけます。

【プレスリリース|リラックスした履き心地に暖かさをプラスしたライフスタイルシューズに、豊富な新カラーバリエーションと新作2WAYブーツがラインナップ】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000059148.html







●プレスリリース画像ダウンロード https://www.dropbox.com/t/1LHXT8jnkWPEDInn

●KEEN公式オンラインストア

HOWSERコレクション(キッズ)URL ︓https://www.keenfootwear.jp/collections/kids-howser

HOWSERコレクション(メンズ・ウィメンズ)URL ︓https://www.keenfootwear.jp/collections/howser







ABOUT KEEN





KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。天井のないところすべてを“アウトドア”と定義するKEENは、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッドフットウェアを、環境負荷低減した製法で生み出し続けています。



「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか?」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

サンダルの快適さにつま先の保護機能であるトゥ・プロテクションを搭載したハイブリッド・フットウェア『NEWPORT(ニューポート)』がその答えです。

以来、出自や性別、世代を超えて「誰もがいつでもソトを楽しめ、やりたいことを実現できる世界」を目指し、より良い暮らしとソトの冒険へいざなう、オリジナルかつ汎用性あるハイブリッド・フットウェアを提案しています。その機能性・快適性・デザイン性を業界最高水準でアップデートし続ける革新的な製品は、有害物質の排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷の低減を推進する<Detox the Planet>のもと製造しています。また、環境保護、気候正義、そして災害支援、ジェンダー平等など社会正義への取り組みを「KEEN EFFECT(キーン・エフェクト)」と呼び、この活動の推進にコミットしています。



【Consciously Created -地球と人にやさしいツクリカタ- 】

サプライチェーンから有害な化学物質を積極的に特定除去して安全で効果的な代替物質に置き換え、リサイクル・アップサイクル素材を多用するなど、循環と持続可能なモノ作りを推進しています。撥水加工プロセスからフッ素化合物(PFAS)を排除、フットベッドにはプロバイオティックスを採用したケミカルフリーの防臭加工、環境に配慮したレザーなめし加工をおこなうレザーワーキンググループ(LWG)認定レザーの採用、リサイクルP.E.T.を採用し、環境負荷を低減した製品づくりを行うなど、最も高いとされる環境的スタンダードをさらに超えることを目指し、日々努力を続けています。



【KEEN EFFECT(キーン・エフェクト)】

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、 『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED(地球と人にやさしいツクリカタ)、PROTECTING THE PLANET(地球を守ろう)、PROMOTING TOGETHERNESS(みんなで世界をポジティブに)を軸とする【KEEN EFFECT(キーン・エフェクト)】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。







【LIFE IS KEEN(ライフ イズ キーン)】

Togetherness, Originality, Doing Good. この3つをモットーとするLIFE IS KEEN。

自分のため、みんなのため、そして、私たちが踏みしめる、この地球のために。1歩。たった1歩だけでも、きのうより外に踏み出すことができれば、毎日は変えられる。縛られた考えから飛び出せる。さあ、だれもが生きやすい明日に向かって。自分らしく、もう1歩、外に。









◆KEEN公式オンラインストア:https://www.keenfootwear.jp/ja-jp/

◆KEEN公式Instagram:https://www.instagram.com/keen_japan/

◆KEEN公式TikTok:https://www.tiktok.com/@keen_japan?lang=ja-JP

◆KEEN公式Facebook:https://www.facebook.com/KEENJapan/?fref=ts

◆KEEN公式X(旧Twitter):https://x.com/KEEN_Japan?s=20

◆KEEN公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/KEENJapan



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/01-18:40)