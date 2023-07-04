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立地企業数65社!過去最高を２年連続で更新！

立地企業数65社!過去最高を２年連続で更新！

［福岡市役所］

10年連続50社が立地！


　脱コロナの流れに加え、天神ビッグバン・博多コネクティッドによるハイスペックなオフィスビルの増加や国際金融機能の集積などの取組みにより、令和４年度の立地企業数は65社となり、２年連続で過去最高を更新しました。また、立地企業数は10年連続で50社以上に到達しました。

[立地企業数※の推移]　　　　　　※立地企業数…福岡市進出に際し、本市が何らかの形で支援した企業

　この勢いを更に加速させるべく、首都圏や海外で官民連携プロモーションを展開することで、雇用創出効果の高い「本社機能」と「大規模開発拠点」を重点的に誘致し、高付加価値なビジネスの創出と高度人材の獲得を目指します。

[令和４年度の主な立地企業]
●コミックスマート(株)、(株)スマレジ、プラチナゲームズ(株)　／クリエイティブ関連産業
●Ｃｏｄｏ　Ａｄｖｉｓｏｒｙ(株)　／国際金融
●Ｍ-ＤＡＱ　Ｊａｐａｎ(株)　／国際金融、外国・外資系
※過去の立地実績は市ホームページでも公開しています。
（URL：http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/k-yuchi/business/00002_2.html

▽プレスリリース資料はこちら
https://prtimes.jp/a/?f=d48792-93-5c115120d50d1a9299058cdb3ae1bd8a.pdf

▽過去の立地実績は市ホームページでも公開しています。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/k-yuchi/business/00002_2.html

▽立地実績を含め、福岡市に関する各種データはこちらをご覧ください。
Fukuoka Facts データでわかるイイトコ福岡
http://facts.city.fukuoka.lg.jp/
※最新データは後日更新となります。


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The number of companies locating to Fukuoka City reached 65 in FY2022, a record high for the second consecutive year. In addition to the trend of post-pandemic development, the city has been driven by the concentration of international financial functions and increase in high-specification office buildings as part of the Tenjin Big Bang and Hakata Connected development projects. Moreover, it was the 10th year in a row where the number of companies locating in the area reached 50 or more.
To further accelerate this momentum, Fukuoka City is focusing on enticing headquarter functions and large-scale development bases by promoting public-private partnerships in the Tokyo metropolitan area and overseas. Fukuoka City aims to create high value-added businesses and attract highly-skilled human resources.
[Changes in number of companies that chose Fukuoka]

[Some companies expanding into Fukuoka in 2022]
●COMICSMART INC., Smaregi,Inc., PlatinumGames Inc. / Creative industry
●Codo Advisory,Inc / Global financial business
●M-DAQ Japan K.K. / Global financial business and foreign and foreign-affiliated companies
(A list of companies that have expanded into Fukuoka are available on the official website)
(URL: http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/k-yuchi/business/00002_2.html )

▽Press release materials are available at here.
https://prtimes.jp/a/?f=d48792-94-7679a610095bff82b3520ca30f27dcc5.pdf

▽Information on past companies, locating to Fukuoka are available on the studies website.
　http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/k-yuchi/business/00002_2.html

▽Click here for various information on Fukuoka City, including companies that have located to Fukuoka.
　Fukuoka Facts - Data about the Best of Fukuoka
　http://facts.city.fukuoka.lg.jp/
　※The latest data will be uploaded over the coming days.

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/04-13:46）

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