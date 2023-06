[JILL STUART]

2023年7月1日(土)~ ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジにて



JILL STUART Beautyとラグジュアリーライフスタイルホテル Kimpton Shinjuku Tokyoがコラボレーションし、“香り”をテーマにしたアフタヌーンティーの第二弾が、7月1日(土)よりスタートします。ホワイトフローラルの純白な花のブーケのような、ピュアで甘く幸福感ある香りの要素がたっぷりと詰まったスイーツを提供いたします。





第二弾 ピーチ&サマーフルーツ・アフタヌーンティー インスパイアード by ジルスチュアート





第二弾は、ライフスタイルシリーズの中でも大人気の"ホワイトフローラル"の香りをコンセプトにしたアフタヌーンティーを提案します。



ピーチ&サマーフルーツ・アフタヌーンティー インスパイアード by ジルスチュアート

平日 5,500 yen / 土日祝 6,490 yen(税込、サービス料別)

期間:2023年7月1日(土)~ 2023年8月31日(木)

時間:1.11:30~ 2.14:30~(L.O) ※2時間制

*前日の 16 時までにご予約下さい。



ディナー&アフタヌーンティー“ ALL for ME(オールフォーミー)”

7,500 yen (税込、サービス料別)

18:00~23:00(L.O. 21:00)

*前日16 時までにご予約下さい。



提供場所:ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ



<ブランチもアフタヌーンティーも同時に叶えられる特別なアフタヌーンティー>

ディストリクトの人気ブランチメニュー5種から選べるメインとジルスチュアートのアイテムからインスパイヤーされたスイーツがセットに。ブランチとアフタヌーンティーを同時に叶えてくれる、ボリュームたっぷりのハイブリッドメニュー。



※画像は、ディナー&アフタヌーンティー”ALL for ME”となります。



<"ホワイトフローラル"の香りがテーマ。ジルスチュアートインスパイヤーのアフタヌーンティー>

ピーチを中心にマンゴー、ベリー、ライチなど、旬のサマーフルーツが満載の9種のスイーツをお届けします。ジルスチュアート定番の”ホワイトフローラル”の香りをイメージした、ピュアで透明感溢れるアフタヌーンティーをお楽しみください。





【スイーツメニュー】

ピンクグレープフルーツキューブ

ピーチ&ラズベリーとライチのミルフィーユ

カシス&キウイミントマカロン

マンゴーオレンジココナツタルト&ローズゼリー

ピーチ&レッドベリームー ス

ピーチ&アーモンドミルクレイヤード

ピーチバスケット

ラベンダードーム

マンゴー&ピーチプディング



詳しくは、公式ページをご参照ください。

https://bit.ly/peach_summer_lp



予約ページ:https://bit.ly/peach_summer_at



来場者特典





アフタヌーンティーご利用者おひとりさまにつき、オード ホワイトフローラルの2.5mLフレグランスサンプルをプレゼント。

※なくなり次第終了とさせていただきます



キャンペーン情報





フレグランスアフタヌーンティー@キンプトン新宿東京の写真をInstagramに投稿してくださった方の中から5名様にスペシャルフレグランスセットをプレゼントします。



【参加方法】

1. @jillstuartbeautyと@kimptonshinjukutokyo @districttokyoをフォロー(すでにフォロワーの方も対象です)

2. #フレグランスアフタヌーンティーのタグをつけて本アフタヌーンティーの写真を投稿

※その他おすすめハッシュタグ:#jillstuart #kimptonshinjukutokyo #districttokyo #ナルミ

#アフタヌーンティー #ヌン活 #キンプトン新宿東京



【キャンペーン詳細】

当選者:5名様

期間:2023年7月1日(土)~ 2023年8月31日(木)

プレゼント:White Floral コレクション現品スペシャルセット( オードトワレ50mL/ハンドクリーム74g)



【当選発表】

当選者の方には、下記期間中にjillstuartbeautyよりDMにてご連絡いたします。

※なりすましアカウントからのDMにご注意ください。



当選発表時期:9月上旬頃



【注意事項】

・アカウントを「非公開」設定にしているなどDMがお送りできない方は対象外となります。

・日本国内にお住まいの方限定となります。

・プレゼントの返品、交換はできませんのでご了承ください。



Kimpton Shinjuku Tokyoについて





2020年10月2日、東京・西新宿に日本初上陸したIHGホテルズ&リゾーツのラグジュアリーライフスタイルブランド、キンプトン新宿東京。インスタレーション、ポップアップストア、ローカルに愛されるレストランなど、いつも何かが 新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかる、NYのアートシーンからインスピレーションを受けたラグジュアリーライフスタイルホテルです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/07-14:46)