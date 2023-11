[SUNDRED 株式会社]

新産業のエコシステムビルダーとしての経営執行職を定義し体制強化を実施



100個の新産業の共創を目指す「新産業のエコシステムビルダー」SUNDRED株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:留目真伸、以下:SUNDRED)は、2023年11月1日(水)より、新たな経営執行体制で新産業共創に臨みます。

新たに取締役1名、EVP 3名が就任し、CEO、COO、CMO、CFO、CVO、CKO、CSO、CIEO、CPMOという新産業のエコシステムビルダーとして事業を拡大し、より大きなインパクトを多様な社会の単位において実現していくために求められる経営執行職を定義し、体制強化を行います。







■2023年11月からの経営執行体制

留目 真伸:代表取締役CEO(Chief Executive Officer)兼GM(General Manager)

佐々木 力:取締役COO(Chief Operating Officer) / CMO(Chief Marketing Officer)

宮川 潤 :取締役CFO(Chief Financial Officer)兼GM, West Region & MIRACLE

深田 昌則:EVP(Executive Vice President), CVO (Chief Visionary Officer)/ CKO(Chief Knowledge Officer)

吉田 直樹:EVP, CSO (Chief Strategy Officer)

上村 遥子:EVP, CIEO(Chief Interpreneur Engagement Officer)兼 Chief Evangelist

横溝 良子:EVP, CPMO(Chief Project Management Officer)



取締役 金子 智樹

取締役 住友 滋

取締役 関根 俊一



■主な変更点

新たに宮川 潤が取締役に就任します。取締役CFO(兼GM, West Region & MIRACLE)として資本政策・財務まわりと西日本のビジネスを牽引します。また、新たに吉田直樹、上村 遥子、横溝 良子がEVPに就任します。

上村はEVPに就任し、これまでのChief Evangelistの役割に加え、CIEO(Chief Interpreneur Engagement Officer)として、多様なセクターのインタープレナーとのコミュニケーションや、プロジェクトへの巻き込み、チームづくりを担当します。SUNDREDでは今後、ほぼ全ての社会課題解決・価値創出のプロジェクトが、自社のリソースだけでない、多様なセクターのインタープレナーとの共創によって生み出されることになると考えています。その中で、CIEOはSUNDREDのみならず各社に求められる役割となっていくと想定されます。上村は世界初のCIEOとして、その役割・機能を果たしていきます。

横溝はEVP, CPMO(Chief Project Management Officer)として、多様なセクターを巻き込んだ目的共創から始まる共創プロジェクトの設計、プロジェクトの推進を担当します。明確なゴールとプロセスをあらかじめ確度高く設定可能であった時代のプロジェクトと、多様なセクターとの対話を通じた実現したい未来社会のイメージや目的の共創そのものから始まる共創プロジェクトは、多くの点で異なります。常に不確実性やコミットメントのレベルに差があるメンバーと対峙しながら、様々な手段でコミュニケーションを取りながら柔軟にマイルストーンを定めてプロジェクトを進め、結果を出していくことが求められます。横溝は今後SUNDREDだけでなく、各社に求められていくと思われる新たな経営執行職、CPMOとして、その機能・役割を果たしていきます。

吉田はこれまでもCSO(Chief Strategy Officer)としてSUNDREDの戦略面に関してリードしてきましたが、新たにEVPに就任します。



■新任EVPのプロフィール

吉田 直樹(EVP, CSO)

株式会社三菱総合研究所 参与 / 一般社団法人Japan Innovation Network フェロー

地球サミット(1991年)当時より、三菱総合研究所にて永きに亘りサステナビリティ領域のリサーチ・コンサルティング業務に従事。その後、イノベーションエコシステム・プラットフォームの形成・運営、プロジェクトの開発に携わりつつ、近年はサステナビリティ・ウェルビーイング・インクルーシブネスを同時追求する新産業共創に取り組む。多様な科学・専門知の統合、理論と実践を相乗・共進化させるアプローチで、共創を推進。 現在、三菱総合研究所参与、Japan Innovation Networkフェロー、プラチナ構想NW社会実装委員を務める。東北大学大学院修了



上村 遥子(EVP, CIEO 兼 Chief Evangelist)

株式会社天地人 事業開発リーダー

国内最大級のものづくり支援スペースDMM.make AKIBAのコミュニティマネージャーを経て、公的機関・民間でのスタートアップ支援歴7年以上。共創の場づくり、コミュニティ、テクノロジーなどをキーワードに200以上の企画設計や登壇を実施。世の中に多くの挑戦者を増やすことを人生ミッションに、越境視点を持つためパラレルキャリアを歩む。異なるコミュニティに橋をかけることが好き。JAXA出資ベンチャー天地人では衛星データビジネスの事業開発を行い。SUNDREDでは、社会起点の越境人材=インタープレナーのコミュニティ形成、産官学民や世代間の対話を促進。サイエンスアゴラ推進委員。2022年に長野市に移住。



横溝 良子(EVP, CPMO)

日本ヒューレット・パッカード株式会社にてSEとしてキャリアをスタート。通信事業者向けシステム構築に多数参画。その後、外資系・日系コンサルティングファーム2社を経て、フリーランスに。得意領域は、プロジェクト管理、IT戦略・予算策定、ITコスト削減。SUNDREDには、2021年3月から参画。多様なセクターを巻き込んだ目的共創から始まる共創プロジェクトの設計、プロジェクトの推進を担当。東京学芸大学大学院教育学研究科修了。



■SUNDREDのIndustry-Up as a Service(エコシステムビルディングサービス)

SUNDREDは100個の新産業の共創を目指す「新産業のエコシステムビルダー」として、アカデミアの研究とプロジェクトの実践を通じて開発した「新産業共創プロセス」にもとづき、社会起点の目的を実現する新産業の共創に取り組んでいます。その最大の特徴は個社単独での新規事業の開発ではなく、新産業の共創を通じて新たな事業機会・投資機会の創出を進めていくというコンセプトにあります。社会起点の目的を多様な社会人との対話の中から共創し、新産業のナラティブとスコープ、要素をまとめたアジェンダを形成、エコシステム仮説に落とし込み、その中核となる事業(トリガー事業)を創出し成長を加速していくことで、エコシステム構築を進めていきます。



目的・アジェンダの共創を加速するソリューション「Future Board」、新産業のエコシステムの共創を推進する「新産業共創スタジオ」、組織の壁を越えて目的・エコシステムの共創をリードする「インタープレナー」の発掘・育成・ネットワーク化、多様なインタープレナーが集うリビングラボ等の「対話・共創の場」の開発・運営を通じて、新しいパラダイムに求められる新産業の創出・エコシステムの構築・社会実装を加速しています。



Industry-Up as a Service

https://www.industry-up.com/



■これからの社会を牽引する「インタープレナー」について

SUNDREDは新しい時代における価値創造を牽引する人材として「インタープレナー」の開発に取り組んでいます。インタープレナーとは、組織の枠を超えて社会起点で発想し、オープンでフラットな対話を通じて目的を共創し、仲間とリソースを集めてプロジェクトを進め、所属する組織も動かして組織にも貢献し、目的を達成していく「社会人」のことです。全てのセクターに顕在・潜在している「インタープレナー」達が、新しい時代の価値創造の仕組みを理解し、自らの生き方について考え、動き出していくことによって新産業の共創が加速されると考えています。

SUNDREDのインタープレナー・コミュニティは、大企業、中小企業、スタートアップ、政府系公務員、自治体職員、大学研究者、医療者、教育者、プロフェッショナル、学生など各セクターから集まったインタープレナー約2,000人が参集・参画し、新産業のテーマや「実現すべき未来」について継続的に対話を行っています。令和3年度には経済産業省関東経済産業局と共同で「越境人材を中核とした新産業共創エコシステム構築事業」を推進し、「インタープレナー(越境人材)」の育成についての政策提言を実施しました。今後もSUNDREDでは「インタープレナー」の発掘・育成・ネットワーク化を加速し、インタープレナーが活躍する環境を整備していくこと新しい時代の価値創造を推進していきます。



インタープレナー

https://www.interpreneur.jp/



■会社紹介

企業名:SUNDRED株式会社

設立 :2017年3月設立

代表者:留目 真伸

本社 :東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

オフィス :東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11階

事業内容:100個の新産業の共創を目指す「新産業のエコシステムビルダー」。「新産業共創スタジオ」を運営し、エコシステムのデザインを起点に成長領域にリソースを集約し、新産業を共創していく 。

URL :https://sundred.co.jp



